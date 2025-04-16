В казанском метро девушка прыгнула на рельсы

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 16 апреля, около 16.00 на станции метро «Суконная слобода» произошел инцидент: девушка прыгнула на первый станционный путь. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

Машинист прибывающего на станцию поезда оперативно среагировал и произвел экстренное торможение, предотвратив трагедию. Девушка не пострадала.

В настоящее время она находится в отделе полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В результате инцидента не было зафиксировано задержек или сбоев в графике движения поездов. Метрополитен работает в штатном режиме.

