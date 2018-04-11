Путин: «Обстановка в мире становится все более хаотичной»

Президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в мире становится все более хаотичной. Об этом он сообщил в ходе церемонии вручения послами иностранных государств верительных грамот.

«Действительное положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой», — цитирует главу государства RT.

Сегодня президент США Дональд Трамп в своем аккаунте Twitter объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии и призвал Москву приготовиться «сбивать ракеты, потому что они полетят». Правда, уже через 40 минут Трамп предложил остановить гонку вооружений. Грядет ли армагеддон — в материале на сайте «Реального времени».