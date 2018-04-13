Суд принял решение о блокировке Telegram

Заседание по иску Роскомнадзора длилось всего 20 минут. Суд принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

Доступ к приложению будет ограничен до того момента, пока не будут переданы ФСБ ключи шифрования. Судья отметила, что решение может быть обжаловано в течение месяца, передает «Медиазона».

Во время процесса высказывались представители Роскомнадзора и ФСБ. Первые заявили, что сделали все для того, чтобы компания могла исполнить закон. После чего подали ходатайство о немедленной блокировке приложения, потому что сведения, которые распространяются в Telegram, «могут содержать в себе экстремизм, терроризм, и они представляют угрозу РФ и всем гражданам, в том числе пользователям мессенджера». В ФСБ также заявили, что основания для блокировки мессенджера имеются.

К слову, на суд не пришли представители и адвокаты компании — Павел Дуров запретил им являться, чтобы «не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием». Однако попытки перенести процесс были — адвокат подал соответствующее ходатайство. На начавшемся заседании судья заявила, что это «злоупотребление правом», и отклонила его.