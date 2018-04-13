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Суд принял решение о блокировке Telegram

11:33, 13.04.2018 4
Суд принял решение о блокировке Telegram
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Заседание по иску Роскомнадзора длилось всего 20 минут. Суд принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

Доступ к приложению будет ограничен до того момента, пока не будут переданы ФСБ ключи шифрования. Судья отметила, что решение может быть обжаловано в течение месяца, передает «Медиазона».

Во время процесса высказывались представители Роскомнадзора и ФСБ. Первые заявили, что сделали все для того, чтобы компания могла исполнить закон. После чего подали ходатайство о немедленной блокировке приложения, потому что сведения, которые распространяются в Telegram, «могут содержать в себе экстремизм, терроризм, и они представляют угрозу РФ и всем гражданам, в том числе пользователям мессенджера». В ФСБ также заявили, что основания для блокировки мессенджера имеются.

К слову, на суд не пришли представители и адвокаты компании — Павел Дуров запретил им являться, чтобы «не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием». Однако попытки перенести процесс были — адвокат подал соответствующее ходатайство. На начавшемся заседании судья заявила, что это «злоупотребление правом», и отклонила его.

Справка

Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.

20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.

Происшествия
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Ну и что это даст, если так называемые "террористы" могут спокойно использовать различные прокси/vpn.
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  • Анонимно 13 апр
    так они еще могут использовать другие мессенджеры и вообще общаться в другой стране,а потом приехать сюда, просто не знают чем заняться
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  • Анонимно 13 апр
    какой бред... как пользовались, так и будут пользоваться! с тем же успехом коррупцию в России запретить можно!
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  • Анонимно 13 апр
    Это хорошо, станем больше похожи на Северную Корею!
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