Бизнес-обзор: «КАН Авто» упаковали в личный фонд, в НЧТЗ новый совладелец

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 57-я

Фото: коллаж "Реального времени"

Крупный бизнес Татарстана всерьез заинтересовался новыми инструментами для управления активами и их передачи в наследство. Недавно «Реальное время» рассказывало о создании наследственного фонда покойного Михаила Скоблионка, а на этой неделе в личный фонд, создаваемый со схожими целями, но при жизни владельца, упаковали бизнес «КАН Авто». Так, в ЛФ «Авес фонд» перешло 80% долей Александра Колесова в компании с оборотом в 7 млрд рублей. Подробнее об этом, а также о смене топ-менеджера в стоматологическом бизнесе и новом совладельце Набережночелнинского трубного завода — в обзоре «Реального времени».

Зачем семья Колесовых пакует бизнес в личный фонд?

В понедельник стало известно о новом учредителе в «КАН Авто» — 80% долей в компании, которыми владел Александр Колесов, были переданы в личный фонд «Авес фонд». Фонд создали в феврале этого года, в ряде открытых источников сообщается, что он был учрежден самим Колесовым-младшим, затем ЕГРЮЛ начал скрывать сведения об учредителе.

Генеральным директором ЛФ «Авес фонд» стала вице-президент по финансам группы компаний «КАН Авто» Мария Коротченко, чья фамилия совпадает с фамилией гендиректора АО «Завод «Элекон» Павла Коротченко. Предпринимательница также руководит ООО «Кан Авто Недвижимость» и ЗАО «Ингрупп», а ранее была президентом УК «КАН Авто», которая управляла недвижимостью автосалонов группы.

В «КАН Авто» 80% долей в компании, которыми владел Александр Колесов, были переданы в личный фонд «Авес фонд». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Выручка «КАН Авто» в прошлом году выросла более чем наполовину — до 7,1 млрд рублей, правда компания понесла убыток в 75,8 млн. Если основной пакет акций общества перешел от Колесова в личный фонд, то остальные 20% по-прежнему принадлежат «Карс групп», контролируемой ЗАО «Ингрупп». Группа компаний «КАН Авто» была создана в 2005 году, ее президент — Александр Колесов. Согласно открытым данным, оборот всей группы в 2022 году составил свыше 30,7 млрд рублей.

Личные фонды как инструмент вложения средств в России появились три года назад и достигли наибольшего количества летом прошлого года. Юристы говорят о большом интересе крупного бизнеса к этой форме управления капиталом, в том числе и в Татарстане. Если раньше предприниматели вкладывали средства в ЗПИФы, то теперь выбирают личные фонды для защиты своих накоплений и передачи наследникам. «Вход в них стартует от 100 миллионов рублей. Всех интересуют в этом налоговые льготы и преференции», — сообщал директор компании «Татюринформ» Марат Камалов в рамках бизнес-бранча «Реального времени». Так, в частности, известно, что бенефициары личного фонда не платят НДФЛ при получении любых доходов после смерти учредителя.

У НЧТЗ появился пятый совладелец

Набережночелнинский трубный завод во вторник обрел еще одного собственника. До недавнего времени предприятием в равных долях (по 25%) владели четверо: Сергей Антипов, Артем Лебедев, Эльвир Шарафетдинов и Карим Марданшин. Причем последний получил свои акции от отца Марселя Марданшина, а на этой неделе продал 23% Кириллу Данилову, оставив себе лишь 2%.

За новым, пятым соучредителем других бизнесов не числится. НЧТЗ — ведущий поставщик оборудования для нефтесервисных услуг в России, входит в группу компаний «ТатПром-холдинг». Завод был основан в 2016 году в автограде и является системообразующим предприятием РФ. Работает в составе производства полного цикла, выпускает подвески хвостовиков, пакеры, скважинные фильтры, оборудование для ГРП, нефтегазовые трубы, оснастку колонн. За годы работы компания увеличила площадь производства до 50 000 кв.м с выпуском продукции более 1,5 млн единиц в год.

На заводе, согласно последним данным, работает 932 человека. Выручка по итогам прошлого года сократилась на 11% и составила 8,2 млрд рублей, чистая прибыль — 1,9 млрд, размер чистых активов — свыше 4 млрд.

Смена руководителя в «Городской стоматологии»

В среду новый руководитель появился в АО «Городская стоматология», под брендом которой в Казани работает 7 стоматологических клиник. Кресло Расуля Шакирова, который управлял сетью последние 15 лет, заняла Лилия Камалова.

Компания входит в бизнес-орбиту Айрата Галлямова и Рустема Тахаутдинова, которые на равных владеют компанией «Дион», контролирующей «Городскую стоматологию».

В среду новый руководитель появился в АО «Городская стоматология», под брендом которой в Казани работает 7 стоматологических клиник. Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Им также принадлежит крупнейшая сеть стоматологий в республике «Экслюзив-Дент» и «Дион», на которую приходится более четверти выручки всех стоматологических компаний из топ-100. Группа лидировала в стоматологическом бизнесе Татарстана по объемам прибыли еще пять лет назад, суммарная выручка 19 юрлиц достигала 1,19 млрд рублей.

Наибольший годовой оборот до сих пор показывает именно АО «Городская стоматология» — 318,9 млн рублей. Однако последние три года компания терпит убытки, нарастив их до 45,8 млн.

Рост промпроизводства и суд по стройке Закамского

В течение недели «Реальное время» также рассказывало об удачном начале года для предприятий республики. В первые месяцы 2025-го промышленность Татарстана продемонстрировала более уверенную динамику роста, нежели год назад, и значительно опередила общероссийские показатели. Индекс промышленного производства в республике по итогам января — февраля составил 105%, в России — 101,2%. Динамичнее всего в регионе растут мебельное производство, металлургия и производство резиновых и пластмассовых изделий. Серьезно сократилось производство одежды, готовых металлических изделий и электрического оборудования.

В первые месяцы 2025-го промышленность Татарстана продемонстрировала более уверенную динамику роста, нежели год назад. взято с сайта tatarstan.ru

Новый поворот наметился в уголовном процессе по лыжной базе в Мирном, которую строила компания «СК «Эталон» бизнесмена Андрея Закамского. В деле внезапно сменили потерпевшую сторону. Если раньше обвинение исходило из того, что вред, оцененный почти в 7,2 млн рублей, был причинен заказчику объекта — ГИСУ РТ, то сейчас оно пытается доказать, что пострадали интересы балансодержателя трассы — исполкома Казани. Между тем представитель ГИСУ уже заявлял, что никакого ущерба не было, поскольку на строительство объекта были выделены бюджетные средства, а смытую ливнем трассу восстановил за свой счет подрядчик, то есть компания Закамского, которая в любом случае должна была исправить недочеты в рамках гарантии.