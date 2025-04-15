«В интересах безопасности»: с подачи потерпевших суд Татарстана закрыл прения по делу «Перваков»

Фото: Ирина Плотникова

Только что Верховный суд Татарстана принял решение о переводе в закрытый режим финальной части процесса по делу ранее оправданных присяжными «Перваков». Основанием стало ходатайство потерпевших, заявленное перед их выступлением в прениях, которое также рассматривалось без СМИ и слушателей. Перед вынесением столь важного решения судья в совещательную комнату не удалялся и постановление в письменном виде не выносил, передает журналист «Реального времени».

Заявляя свое ходатайство, потерпевший Руслан Атнагулов, брат убитого директора «Русского радио», успел сообщить всем присутствующим в зале лишь о том, что речь идет о пункте 4 части 2 статьи 241 УПК РФ — о гласности в судебном процессе. Указанная норма регламентирует проведение закрытых заседаний, если «этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их родственников или их близких». Такие же ходатайства подписали вдова и дочь убитого Вячеслава Татарова.

Руслан Атнагулов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, в 2013-м коллегия присяжных сенсационно оправдала обвиняемых по делу ОПГ «Перваки». Но этот приговор был отменен уже на уровне Верховного суда РФ, дело вернулось на доследование и четыре раза прекращалось по реабилитирующим основаниям. Все эти постановления были отменены, и повторно разбирательство по существу дела о серии убийств стартовало лишь в 2022-м, но до финала не дошло — пришлось распустить коллегию присяжных. В третий раз подсудимые вновь доверились народным судьям.

Владислав Мухин под стражей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Фигурантам вменяют участие в банде и расправы над пятью членами своей и конкурирующих группировок, подготовку к убийству предполагаемого лидера «Бригады Бибика» Альберта Батрова после раскола «Перваков» и в августе 1999-го гендиректора «Агентства радиокоммуникаций — RCA» и учредителя «Русского радио» в Казани бизнесмена Тимура Атнагулова.

На скамье подсудимых — Фердинат Юсупов, которого силовики считают лидером подразделения ОПГ «Первогоровские» — «Бригада Феди», а также его предполагаемые соратники — Леонид Андреев и Сергей Сардаев. Все трое, несмотря на тяжесть обвинений, находятся на свободе. За решеткой лишь Владислав Мухин, который на протяжении 18 лет находился в международном розыске по заочному обвинению, и лишь в марте 2021-го его экстрадировали из Болгарии.

Леонид Андреев, Сергей Сардаев, Фердинат Юсупов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Также по делу предъявлено посмертное обвинение Виталию Лукоянову и Александру Ерусалимскому. Их родственники не согласились на прекращение преследования по нереабилитирующим основаниям. Не признают вину в этом процессе и все подсудимые.

При этом накануне, на старте прений, гособвинители Сергей Якунин и Альфия Явдолюк заявили о том, что вина подсудимых полностью доказана, в том числе — показаниями Сардаева и Андреева, которые те давали больше десяти лет назад. В финале прокурорской речи прозвучал посыл, что «бандиты не должны быть рукопожатными для общества» и в случае их посадки дело может дойти и до «помощников» Юсупова в ранге депутатов и директоров заводов. Если не будет оправдательного решения.