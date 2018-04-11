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Трамп о ракетном ударе по Сирии: готовься, Россия, они прилетят

14:05, 11.04.2018 31
Трамп о ракетном ударе по Сирии: готовься, Россия, они прилетят
Фото: wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии и прокомментировал заявления Москвы о том, что Россия готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своем Twitter.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»! Не надо поддерживать «газовое животное — убийцу», которое убивает своих граждан, получает удовольствие!» — говорится в сообщении.

Ранее Дональд Трамп признался, что жестко обходится с Россией, но хотел бы с ней поладить.

ОбществоВласть
комментарии 31

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    сумашедший ЯНКИ !
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  • Анонимно 11 апр
    сирия -славянское братское государство?
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  • Анонимно 11 апр
    Чтобы успокоить гражданина, было бы неплохо для начала "посадить" АВАКС, а потом так хочется компенсировать крейсер "Новороссийск". Это конечно больше это должок к итальянцам, хотя штаты по этому поводу тоже слезы не лили.
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  • Анонимно 11 апр
    Мы приготовимся!Думаю что все эти "Куки" и "Портеры" и иже с ними уже на прицеле.Пора научить наглых янки уважать остальной мир! Надо врезать им,что не повадно было!
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    Анонимно 11 апр
    Давно пора! И сделать это как можно изысканнее, неожиданнее для них. Допустим спереди (из Сирии) и одновременно с заду, с подводных лодок и с воздуха при помощи ракетаносцев вылетевших с России. Удар должен быть одновременным, массированным, со всех сторон на их группировку в средиземном море .
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  • Анонимно 11 апр
    А это писал, вообще, вменяемый человек? Судя по тому, что написал Трамп-это Пэдок, только у власти
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  • Анонимно 11 апр
    Ну что то он по КНДР никак не ударит....
    Посмотрим, чего на самом деле стоит наше вооружение.
    Удар походу будет одновременным и массированым. Для этого идёт и флот поближе их.
    К войне готовы, если чо, Трамп... Наши деды сражались за правое дело, неужто мы зассым?
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    Анонимно 11 апр
    Верно!!
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  • Анонимно 11 апр
    похоже Трамп решил перейти красную черту. Империя зла в расцвете!
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  • Анонимно 11 апр
    Ну теперь если не прилетят,то Трамп-фуфлыжный рыжий балабол.
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  • Анонимно 11 апр
    Мне он тоже не нравится.
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  • Анонимно 11 апр
    На тех землях живут наши братья тюркоманы, да другие мусульманские народы. Всевышний Аллах избавь их от коварств отпрысков шайтана.
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  • Анонимно 11 апр
    Путин должен дать мгновенный ответ , после пуска 1 ракеты - должен быть мгновенный удар по тем кораблям , которые его допустили и только так ! Иначе будет потерян авторитет страны !!!
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  • Анонимно 11 апр
    согласен полностью не смотря на последствия
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    Анонимно 11 апр
    Как раз вы все и есть балаболы! кричать, орать и шапки кидать все могут находясь у себя дома, да сидя на диване! Бла - бла - бла!!! На прошлой недели один авторитетный российский военный эксперт (генерал) сопоставил силы и мощь вооружений армий США и России. По всем видам вооружений соотношение уж очень даже не в нашу пользу!
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  • Анонимно 11 апр
    воевать пиндосы горазды только стеми кто не даст ответ- Вьетнам ,ливия, Ирак и т.д. как только янки начнут пачками получать гробы ....
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    Анонимно 11 апр
    Как раз Вьетнамский мужественный народ показал американцам "кузькину мать!"
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  • Анонимно 11 апр
    Америка вам не маленькая Грузия! А Северная Корея сегодня не Россия! Корейцы голодны и на желудок и на подвиги, фанатично преданный народ своему маленькому, толстенькому фюреру. Российский же народ, уставший от надувательств и обещаний светлого будущего при построении социализма, затем хрущевского коммунизма, далее разных перестроек и капиталистических достроек и.т. п., а итог один: нищеброды, как в том лозунге сионистов - большевиков "страна голодных и рабов" без будущего и патриотизма. Американские эксперты - социологи все просчитали от А до Я. Они нас не боятся. а корейцев да! Нас спасут только разум, спокойствие и мирные переговоры. Итог должен быть только один: Мир и Дружба всех народов на планете Земли!
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    Анонимно 11 апр
    Родина и общественный строй это не одно и то же .Никогда в России не было власти отвечающей элементарным требованиям .Красивые лозунги то же должны остаться в прошлом . Я не за Путина и против того что б наша армия участвовала в гражданской сирийской войне на стороне Асада .Я против узурпации власти .Но если Трамп захочет устроить нам Вьетнам то я как патриот конечно за Россию .
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    Анонимно 11 апр
    Моя родина Идель - Урал!
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    Анонимно 11 апр
    моя Родина - Россия . Идель - Урал это проект которому не суждено воплотиться в реальности .Есть Татарстан , Башкирия и я думаю что несмотря на все проблемы Россия не развалиться
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    Анонимно 11 апр
    С нац. наездами на не русских , как не терпимость к вероисповеданию, не обязательному обучению языкам республик РФ, ненависть ко всему, что не русское, убеждения и нравоучения, низкий уровень жизни народов, не востребованность в работе, инфляцией, безграмотная экономика не специалистами, сомнительные энергетические транспортные проекты, без предел, наезды и вседозволенность со стороны чиновников и депутатов всех уровней, неверие в завтрашний день страны теми же чиновниками, масштабное воровство народного достояния, - все это ведет к неизбежному и скорому развалу российской империи.
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    Анонимно 11 апр
    Проблем у нас много но развал России это худший вариант для всех .Кстати у нас грузин в своё время правил единолично .Национальные проблемы вполне решаемы начиная с обязательного обучения национального языка на территории Республик .по отдельности мы будем мало что из себя представлять и влияние американской культуры ещё более усилиться
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    Анонимно 12 апр
    АЛЛАХ нам поможет!
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    Анонимно 12 апр
    Рамзану Кадырову Аллах помог .Тем кто за развал России в первую очередь начинают помогать американцы .
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  • Анонимно 11 апр
    Асад должен уйти, другого для сирийского народа быть не может!
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    Анонимно 11 апр
    Асад не уйдёт добровольно .Если разобраться то он конечно узурпировал власть и тем самым дал повод и началу гражданской и вмешательству американцев . Путин считает власть Асада законной но узурпация законной быть не может . Другое дело что если американцы нанесут удар в Сирии и по российским военным то Асад уже уходит на последний план и в Сирии будет непосредственно противостояние между американцами и Россией и американцы не должны торжествовать победу
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  • Анонимно 11 апр
    Трамп надеется на наше отставание в области электроники и технологий .Ядерной войны не будет конечно но американцы давно хотят доказать на поле боя превосходство американской армии .Удивляют те кто хочет поражения России в Сирии от американцев
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  • Анонимно 11 апр
    Трамп надеется в первую очередь на человеческий разум ( не кому не нужны жертвы), далее на совершенство американского оружия, мощь Вооруженных сил США и военную поддержку других стран входящих в состав НАТО.
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    Анонимно 11 апр
    Дело в том что американцы могли бы разобраться и с Асадом и с игиловцами ещё до прихода в Сирию России .Американцы разгромили и иракскую армию и сербскую .Не надо недооценивать американцев .Американцы ведут антироссийскую политику и дело не в торжестве демократии и права .Американцам выгоден Асад как дестабилизирующий элемент и выгодно что б Россия увязла в сирийских проблемах .Им выгодна и гонка вооружения .Они надеяться что ситуация с СССР повториться .Каким образом американцев касаются сирийские проблемы ? Двойные стандарты в политике американцев присутствуют .
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  • Анонимно 11 апр
    Голуби в голубом небе в ясный теплый летний день + букет прекрасных свежих цветов в подарок близкому человеку от чистого сердца + терпимость ко всему человеческому, честный характер, мягкая душа и чистые помыслы при ясном рассудке = все эти факторы приведут человечество к покою и миру на Земле.
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