Трамп о ракетном ударе по Сирии: готовься, Россия, они прилетят

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии и прокомментировал заявления Москвы о том, что Россия готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своем Twitter.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»! Не надо поддерживать «газовое животное — убийцу», которое убивает своих граждан, получает удовольствие!» — говорится в сообщении.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!" You shouldn't be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Ранее Дональд Трамп признался, что жестко обходится с Россией, но хотел бы с ней поладить.