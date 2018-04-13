Дело РАЦИНа: «навязчивые» удобрения привели к масштабным проверкам по Татарстану

Прокуратура, Следком и ФАС шерстят финансовый «карман» ведомства Марата Ахметова и выясняют, кто мешает распоряжаться бюджетными субсидиями

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане возбуждено второе уголовное дело о помехах аграрному бизнесу по схеме навязывания на муниципальном уровне договоров поставки удобрений с «РАЦИНом». Расследование в Мамадышском и Буинском районах ведут сотрудники Следкома. Их коллеги в других районах, как выяснило «Реальное время», начали проверки по схожим фактам. Претензии к Минсельхозпроду РТ уже предъявили антимонопольщики. При этом в самом «РАЦИНе» говорят, что о навязывании не может быть и речи, в то время как в Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств РТ констатируют — проблема существует не первый год.

Дело неустановленных чиновников



Первой ласточкой аграрного дела стали прошедшие с месяц назад выемки документов в Минсельхозпроде РТ и АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» (РАЦИН). Они проводились в рамках дела о незаконном воспрепятствовании предпринимательской деятельности, возбужденного еще в декабре в Сабинском МРСО Следкома по РТ. Недавно это дело было передано для расследования в центральный аппарат ведомства, а схожее возбудили в Буинском районе.

По версии следствия, эти, пока неустановленные сотрудники управления сельского хозяйства Буинского района лишили сельчан права «распоряжаться субсидиями [на поддержку аграрного хозяйства] по своему усмотрению» и создали систему по навязыванию услуг «РАЦИНа» по поставке минеральных удобрений при одновременном урегулировании вопросов по задолженности за эти удобрения за счет средств господдержки.

Как выяснило «Реальное время», подозреваемых из числа чиновников у следствия пока нет, а вот статус потерпевших получили три буинских фермера, которые в 2016—2017 годах перенаправили полученные из бюджета субсидии в 3 млн 600 тысяч рублей на оплату поставок удобрений. «Субсидии из бюджета не целевые, аграрий может расходовать их по своему усмотрению — запчасти купить, семена, еще что-нибудь. Но на деле же средства предоставлялись лишь в том случае, если он заключит договор с «РАЦИНом» и расплатится большей частью субсидий за поставку удобрений из средств господдержки», — объясняет «Реальному времени» версию следствия старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий. При этом потерпевшие отмечали, что на рынке удобрения могли бы купить дешевле, чем у навязанного поставщика — госкомпании с миллиардными оборотами.

По схожим фактам доследственные проверки проводятся в Дрожжановском и Апастовском районах. Жалобы были из разных районов республики.

Камияр Байтемиров рассказал, что с этой проблемой сельчане сталкивались на протяжении минимум трех лет. Фото Романа Хасаева



«Они же не все удобрения давали с большой наценкой»

Председатель Ассоциации фермерских и крестьянских хозяйств Татарстана Камияр Байтемиров сказал «Реальному времени», что с этой проблемой сельчане сталкивались на протяжении минимум трех лет. «Если бы на каждый гектар пашни через субсидии на расчетный счет фермера приходили реальные деньги, если были бы реальные деньги — никто бы туда руки по локоть не опускал! Но денег фермер не видит, а видит только удобрения», — говорит он. Усугубляет ситуацию, по словам Байтемирова, появление посреднических структур, близких к местным органам власти. Об уголовном же деле лидер фермеров говорит так: лишь бы не сделали ошибок и не привлекли к ответственности крайних — тех, кто лишь исполнял чьи-то указания.

Программы поддержки АПК есть на республиканском и на федеральном уровне. В последнем случае субсидии фермерам сначала поступали на счет казначейства республики, а потом… уходили в «РАЦИН», рассказал один из участников программы субсидирования на условиях анонимности. «Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. На бумаге субсидии будто бы доводят деньгами, но все равно заставляют купить на них удобрения», — добавил собеседник. А еще признался — немаленьким хозяйствам отношения с «РАЦИНом» были даже выгодны: «Они же не все удобрения давали с большой наценкой… Да еще привозили во двор, если берешь, скажем, 20 тонн. Если берешь мало — никто тебе не привезет».

По словам агрария, с началом работы прокуратуры и следствия по жалобам расценки в «РАЦИНе» завышать перестали.

«Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» работал в статусе государственного унитарного предприятия Минсельхозпрода с 2003 года, акционерным обществом стал лишь в мае 2017 года. Сейчас его единственным собственником является Минземимущества РТ. В 2006 году (последние данные) компания получила 5,49 млрд рублей выручки и прибыль в размере 6,4 млн рублей.

Основная функция «РАЦИНа» — кредитование местных сельхозпроизводителей. Компания закупает необходимую им продукцию (семена, удобрения, дизельное топливо, средства химической защиты и пр.) и передает ее в рассрочку. Кроме того, организует сельхозвыставки, ярмарки и другие мероприятия, связанные с аграрной сферой. Например, представители компании входили в состав делегации Татарстана во время визита в Венгрию в конце марта.





«РАЦИН» закупает необходимую местным сельхозпроизводителям продукцию и передает ее в рассрочку. Фото Олега Тихонова



«РАЦИН»: какими средствами рассчитываться — их воля

Позиция «РАЦИНа» по делу однозначна — договоры предприниматели заключают добровольно, никакого принуждения нет.

— Покупать удобрения никто не заставляет, — объясняет заместитель генерального директора компании Айрат Туктамышев. — Кому они нужны — сами обращаются к нам и закупают. Конечно, в дальнейшем они должны будут рассчитаться; какие средства они на это направляют — это тоже их воля: они могут получить субсидии и их направить на погашение, могут [расплатиться] деньгами с молока или от иной своей хозяйственной деятельности.

По словам замдиректора, некоторые предприниматели вообще закупают удобрения напрямую у завода-производителя (сам «РАЦИН» покупает их на заводе «Аммония»). Правда, позволить себе это могут не все, поскольку завод предоставляет удобрения по предоплате. В целом, говорит Туктамышев, «РАЦИН» лишь дает возможности получить продукцию вовремя: зерно или удобрения бывают необходимы к началу посевной кампании, а госсубсидии аграрии, как правило, получают позднее.

Районные чиновники, по словам Туктамышева, тоже никак не могут повлиять на решение предпринимателей, поскольку не имеют права лишить их полагающейся субсидии.

«На данном этапе определить степень вины невозможно»

У прокурора Мамадышского района Радмира Надыршина иное мнение. Он уверен, у чиновников достаточно рычагов воздействия на предпринимателей, чтобы повлиять на получение господдержки:

— Эта субсидия, безусловно, начисляется — документы на ее начисление подаются. Но для того, чтобы ее получить, предпринимателю нужно совершить определенные действия, и сельхозуправление района в данном случае наделено такими полномочиями [не выдать деньги]. Посудите сами: если бы от районного сельхозуправления ничего бы не зависело, не было бы этих жалоб. Наверное, предприниматель не будет действовать себе в убыток и подписывать документы, которые фактически лишают его денег, — говорит прокурор.

Радмир Надыршин уверен, у чиновников достаточно рычагов воздействия на предпринимателей, чтобы повлиять на получение господдержки. Фото mamadysh-rt.ru

О жалобах предпринимателей своего района на принуждение к закупкам у «РАЦИНа» Надыршин впервые услышал еще летом прошлого года. Сельхозпроизводители рассказывали, что их собирали на беседу и убеждали: откажутся от закупок удобрений в этой компании — не получат господдержку. По данным прокуратуры, аналогичным образом дела обстояли во многих других районах. «Сейчас речь идет в целом о вмешательстве в предпринимательскую деятельность, об ограничении самостоятельности. Здесь [могло быть задействовано] не только сельхозуправление… Но на данном этапе определить степень вины невозможно, поэтому, как правило, дело возбуждается в отношении неустановленных лиц», — объясняет прокурор.

Отметим, что основанием для возбуждения дела стали результаты прокурорских проверок. Как утверждают источники «Реального времени», установку продвигать поставки удобрений через «РАЦИН» с расчетом за них бюджетными деньгами в районных управлениях сельского хозяйства получали из профильного министерства.

В Минсельхозпроде РТ от комментариев по скандальной истории воздержались. Между тем проверка Федеральной антимонопольной службы в Тукаевском районе Татарстана выявила в действиях данного министерства признаки нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в даче органам местного самоуправления поручений о необходимости сельхозпроизводителям соответствующих районов приобретать минеральные удобрения у АО «РАЦИН».

Как следует из опубликованного 12 апреля решения УФАС по РТ, поручения эти проверяющие обнаружили в служебном письме (исх. № 01-5967 от 31.10.2017 г.) в адрес глав муниципальных районов РТ за подписью первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Письмо было обнаружено в ходе выборочной проверки корреспонденции Тукаевского исполкома.

