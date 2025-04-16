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В Татарстане МЧС борется с огнем в садовом товариществе «Березовая Грива»

20:02, 16.04.2025
В Татарстане МЧС борется с огнем в садовом товариществе «Березовая Грива»
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В садовом некоммерческом товариществе «Березовая Грива» разгорелся пожар, вызванный возгоранием сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространяется, повредив 10 строений, часть из которых не эксплуатируется.

На месте происшествия работают 55 человек личного состава и 13 единиц техники МЧС.

Позже сообщение обновили: горение сухой травы локализовано на площади трех гектаров.

В Казани минувшей ночью произошел пожар сухой травянистой растительности за Самосыровским кладбищем, в районе между Мамадышским и Вознесенским трактами.

Рената Валеева

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