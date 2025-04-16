В Татарстане МЧС борется с огнем в садовом товариществе «Березовая Грива»
В садовом некоммерческом товариществе «Березовая Грива» разгорелся пожар, вызванный возгоранием сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространяется, повредив 10 строений, часть из которых не эксплуатируется.
На месте происшествия работают 55 человек личного состава и 13 единиц техники МЧС.
Позже сообщение обновили: горение сухой травы локализовано на площади трех гектаров.
В Казани минувшей ночью произошел пожар сухой травянистой растительности за Самосыровским кладбищем, в районе между Мамадышским и Вознесенским трактами.
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