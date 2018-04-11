Дольщики «ФОНа»: «Мы очень недовольны, что Ливаду отпустили»

В ЖК «МЧС» по-разному отреагировали на освобождение застройщика из СИЗО

Фото: Олег Тихонов

Сегодня утром Верховный суд РТ удовлетворил ходатайство следователя и изменил меру пресечения для главы «ФОНа» на домашний арест до 13 мая. Анатолий Ливада из СИЗО отправился в свой дом в Нижнем Услоне. Ему запрещено пользоваться интернетом, телефоном — за исключением экстренных случаев или контактов с правоохранительными органами. Суд разрешил Ливаде на 2 часа в день выходить на прогулку. Журналисты «Реального времени» поговорили с дольщиками ЖК «МЧС» и правой рукой застройщика Дианой Ахметзяновой и выяснили, как они отреагировали на освобождение застройщика.

Ливада: я должен выполнить обязательства перед дольщиками

Сегодня в своем обращении к суду Анатолий Ливада еще раз пожаловался на здоровье и подчеркнул, что не намерен оказывать давление на свидетелей и как-то мешать расследованию: «Но те обязательства, которые есть у меня перед дольщиками, я должен выполнить!» — пояснил глава ГК «ФОН».

Защита обвиняемого просила суд разрешить ему приезжать на работу на 4 часа и выполнять необходимые обязательства, но ходатайство осталось без удовлетворения. Новость о том, что уже сегодня Анатолий Ливада вернется домой, буквально взорвала социальные сети. Многие дольщики недовольны тем, что обидевший их застройщик сменит камеру на домашнюю обстановку.

«Он что, собирается достраивать наши дома за наши же деньги? Если он хочет ходить на работу и достраивать, пусть это делает за свой счет!» — возмущается еще одна активистка комплекса «МЧС» Гульнара Закирова. Фото Васили Ширшовой

— В нашем доме тех, кто поддерживает такое решение суда, пока нет. Я смотрю, кто что в чате пишет. Все в основном негативно относятся к Ливаде. Всегда писали: «пусть сидит», так что у нас крайне негативное отношение к новой мере пресечения. Мы очень недовольны, что Ливаду отпустили, — рассказал «Реальному времени» дольщик ЖК «МЧС» Леонид Фоминых.

Многих пострадавших волнует перспектива возвращения Анатолия Ливады на стройку. «Он что, собирается достраивать наши дома за наши же деньги? Если он хочет ходить на работу и достраивать, пусть это делает за свой счет!» — возмущается еще одна активистка комплекса «МЧС» Гульнара Закирова. — Он нам предлагал выкупить в паи компенсационную землю, скинуться на проект, то есть он ни разу нам не сказал: «Я оплачу, ребята».

Диана Ахметзянова: «Чисто по-человечески рада»

Свое отношение к освобождению под домашний арест Анатолия Ливады выразила и финансовый директор «ФОНа» Диана Ахметзянова. В своей беседе с журналистом «Реального времени» она сказала, что «чисто по-человечески рада» этой новости, потому что у Ливады начались серьезные проблемы со здоровьем в СИЗО.

— Я прекрасно понимаю, он не воровал. Просто так сложились обстоятельства. Ситуацию, которая сложилась, он в очень резкой и неправильной форме подал. Действительно, есть объективная причина, почему фирма оказалась в такой ситуации, — убеждена Ахметзянова.

Также она отметила, что за последние год-полтора ситуация сильно изменилась. Вопросы половины дольщиков уже решены, и негатива в адрес главы фирмы уже меньше. Финдиректор «ФОНа» уверена, что если проблема со строительством домов так же будет решаться при поддержке правительства и мэрии, то напряжение спадет: «Мы сдали достаточно много домов за этот год, мы просим людей подписать заявления, что они никаких претензий к Ливаде не имеют, и люди все подписывают».

Финдиректор «ФОНа» уверена, что если проблема со строительством домов так же будет решаться при поддержке правительства и мэрии, то напряжение спадет. Фото Гуландам Зариповой

В зале суда следователь Игорь Москалев выступил с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест до 13 мая, так как все следственные действия завершены, свидетели опрошены и Анатолий Ливада уже не сможет воспрепятствовать производству по уголовному делу. А это важное обстоятельство для более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.



Напомним, что главу «ФОНа» заключили под стражу 29 марта 2017 года, в дальнейшем срок неоднократно продлевали, в последний раз — 22 марта 2018 года. Ливаде инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В денежном выражении ущерб от его действий оценили в 2,5 млрд рублей. Сегодня же защитник Ливады Оксана Галаганова просила суд о том, чтобы трое детей обвиняемого могли навещать отца в его доме и приносить еду, однако в просьбе отказали.