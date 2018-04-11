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Дольщики «ФОНа»: «Мы очень недовольны, что Ливаду отпустили»

14:40, 11.04.2018 67 Сюжет: Крушение "ФОНа"

В ЖК «МЧС» по-разному отреагировали на освобождение застройщика из СИЗО

Дольщики «ФОНа»: «Мы очень недовольны, что Ливаду отпустили» Фото: Олег Тихонов

Сегодня утром Верховный суд РТ удовлетворил ходатайство следователя и изменил меру пресечения для главы «ФОНа» на домашний арест до 13 мая. Анатолий Ливада из СИЗО отправился в свой дом в Нижнем Услоне. Ему запрещено пользоваться интернетом, телефоном — за исключением экстренных случаев или контактов с правоохранительными органами. Суд разрешил Ливаде на 2 часа в день выходить на прогулку. Журналисты «Реального времени» поговорили с дольщиками ЖК «МЧС» и правой рукой застройщика Дианой Ахметзяновой и выяснили, как они отреагировали на освобождение застройщика.

Ливада: я должен выполнить обязательства перед дольщиками

Сегодня в своем обращении к суду Анатолий Ливада еще раз пожаловался на здоровье и подчеркнул, что не намерен оказывать давление на свидетелей и как-то мешать расследованию: «Но те обязательства, которые есть у меня перед дольщиками, я должен выполнить!» — пояснил глава ГК «ФОН».

Защита обвиняемого просила суд разрешить ему приезжать на работу на 4 часа и выполнять необходимые обязательства, но ходатайство осталось без удовлетворения. Новость о том, что уже сегодня Анатолий Ливада вернется домой, буквально взорвала социальные сети. Многие дольщики недовольны тем, что обидевший их застройщик сменит камеру на домашнюю обстановку.

«Он что, собирается достраивать наши дома за наши же деньги? Если он хочет ходить на работу и достраивать, пусть это делает за свой счет!» — возмущается еще одна активистка комплекса «МЧС» Гульнара Закирова. Фото Васили Ширшовой

— В нашем доме тех, кто поддерживает такое решение суда, пока нет. Я смотрю, кто что в чате пишет. Все в основном негативно относятся к Ливаде. Всегда писали: «пусть сидит», так что у нас крайне негативное отношение к новой мере пресечения. Мы очень недовольны, что Ливаду отпустили, — рассказал «Реальному времени» дольщик ЖК «МЧС» Леонид Фоминых.

Многих пострадавших волнует перспектива возвращения Анатолия Ливады на стройку. «Он что, собирается достраивать наши дома за наши же деньги? Если он хочет ходить на работу и достраивать, пусть это делает за свой счет!» — возмущается еще одна активистка комплекса «МЧС» Гульнара Закирова. — Он нам предлагал выкупить в паи компенсационную землю, скинуться на проект, то есть он ни разу нам не сказал: «Я оплачу, ребята».

Диана Ахметзянова: «Чисто по-человечески рада»

Свое отношение к освобождению под домашний арест Анатолия Ливады выразила и финансовый директор «ФОНа» Диана Ахметзянова. В своей беседе с журналистом «Реального времени» она сказала, что «чисто по-человечески рада» этой новости, потому что у Ливады начались серьезные проблемы со здоровьем в СИЗО.

— Я прекрасно понимаю, он не воровал. Просто так сложились обстоятельства. Ситуацию, которая сложилась, он в очень резкой и неправильной форме подал. Действительно, есть объективная причина, почему фирма оказалась в такой ситуации, — убеждена Ахметзянова.

Также она отметила, что за последние год-полтора ситуация сильно изменилась. Вопросы половины дольщиков уже решены, и негатива в адрес главы фирмы уже меньше. Финдиректор «ФОНа» уверена, что если проблема со строительством домов так же будет решаться при поддержке правительства и мэрии, то напряжение спадет: «Мы сдали достаточно много домов за этот год, мы просим людей подписать заявления, что они никаких претензий к Ливаде не имеют, и люди все подписывают».

Финдиректор «ФОНа» уверена, что если проблема со строительством домов так же будет решаться при поддержке правительства и мэрии, то напряжение спадет. Фото Гуландам Зариповой

В зале суда следователь Игорь Москалев выступил с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест до 13 мая, так как все следственные действия завершены, свидетели опрошены и Анатолий Ливада уже не сможет воспрепятствовать производству по уголовному делу. А это важное обстоятельство для более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Напомним, что главу «ФОНа» заключили под стражу 29 марта 2017 года, в дальнейшем срок неоднократно продлевали, в последний раз — 22 марта 2018 года. Ливаде инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В денежном выражении ущерб от его действий оценили в 2,5 млрд рублей. Сегодня же защитник Ливады Оксана Галаганова просила суд о том, чтобы трое детей обвиняемого могли навещать отца в его доме и приносить еду, однако в просьбе отказали.

Ирина Герасимова, Василя Ширшова
НедвижимостьПроисшествия Татарстан
комментарии 67

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    по человечески- да. а как дольщик - недоволен
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  • Анонимно 11 апр
    Посмотрим, что он теперь достроит.....
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    Анонимно 11 апр
    Ничего не достроит. Он не из тех людей.
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    Анонимно 11 апр
    Украл корочку хлеба-посадят в тюрьму. Украл железную дорогу-сделают министром. Нашими деньгами расплатился вот и выпустили. А стройка как стояла так и будет стоять. Скажет теперь: у меня же домашний арест, как я буду строить? А всего на всего нужно вернуть собранные дольщиками деньги в стройку.
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    Анонимно 11 апр
    Насчёт вернуть деньги на стройку обращайтесь к следствию. Заодно спросите сколько потрачено на строительство. Только не по их фуфловой экспертизе без фундамента на 1,2,5 домах мчс.
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    Анонимно 11 апр
    Т.е. то, что собранных на стоительство денег нет Ливада не виноват? Тогда может быть в том, что он их разбазарил виноваты дольщики? Что за чушь!!! Ливада мошенник и вор и где его место четко определил Высоцкиц.
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  • Анонимно 11 апр
    Вчера вроде оставили под арестом до 13 мая) сегодня отпустили? Не понял!
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    Анонимно 12 апр
    Читайте внимательнее. Он под домашним арестом.
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  • Анонимно 11 апр
    интересно на какие деньги он собирается достраивать? На деньги дольщиков?(((
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    Анонимно 11 апр
    Ливаде свободу. Дольщику квартиру. Власти мандат за решение вопросов с дольщиками только так. И только так

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    Анонимно 11 апр
    Сначала долщику квартиру, а потом Ливаде свободу. Вот так справедливо!
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    Анонимно 11 апр
    Кто не доволен тот кто в своих квартирах наверное тот не доволен. У кого сваи скорее довольны теперь хозяин на воле, будет разгребать. Вот помогли бы ему еще а ни как раньше
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    Анонимно 11 апр
    Что за чушь. Именно те, кто еще без квартир и недовольны в первую очередь.
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  • Анонимно 11 апр
    "мы просим людей подписать заявления, что они никаких претензий к Ливаде не имеют, и люди все подписывают" - а куда людям деваться? Они акт приема-передачи квартиры иначе просто не выдают!!! Дольщики абсолютно бесправны даже в этом.
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    Анонимно 11 апр
    Дольщики получили свои квартиры. Какие могут быть претензии к застройщику?!
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    Анонимно 11 апр
    я не получил с 2011 года жду . есть претензия у меня и большая .
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    Анонимно 11 апр
    А с какой задержкой, а с какими доплатами!!! Многие из них еще много-много лет будут ввлезать из данной ситуации.
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    Анонимно 11 апр
    Обращайтесь в суд.
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    Анонимно 11 апр
    У Ливады денег нет, что даст обращение в суд?
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  • Анонимно 11 апр
    Уважаемые Гульнара и Леонид! За всех не надо говорить дольщиков. Людям нужны квартиры, а не сведение счетов. И им по большому счету все равно, потому что у них другие, в отличии от вас цели в ЖК МЧС.
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    Анонимно 11 апр
    — В нашем доме тех, кто поддерживает такое решение суда, пока нет. Я смотрю, кто что в чате пишет. Все в основном негативно относятся к Ливаде. Всегда писали: «пусть сидит», так что у нас крайне негативное отношение к новой мере пресечения. Мы очень недовольны, что Ливаду отпустили, — рассказал «Реальному времени» дольщик ЖК «МЧС» Леонид Фоминых.
    Вы внимательно прочитайте мой комментарий,я высказал позицию большинства дольщиков 2 дома
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    Анонимно 11 апр
    Ваше "большинство" просматривается в БО.
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    Анонимно 11 апр
    Ливада мог строить когда был на воле но не строил. так пусть теперь сидит.
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    Анонимно 11 апр
    Согласен с Вами. Этот Ливада нас,то в ПИФ хотел затащить,то ещё какие-то схемы мутные предлагал. Лучше бы строительством занимался
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    Анонимно 11 апр
    Строить мог, но ему не дали. Нигматзянов сказал дольщикам: - Мы не дадим ему строить.
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    Анонимно 11 апр
    У нас в чате тишина. потому-что нам рассказывают почему не строится и какой есть выход. 3 дом мчс. Рашид Ильгизов.
    Ответить
    Анонимно 11 апр
    Где проект???
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    Анонимно 11 апр
    Проект тоже делать мешали?
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    Анонимно 11 апр
    Не Ваше дело. Это наш проект, не лезьте не в свои сани. О себе беспокойтесь. Сами разберемся.
    Ответить
    Анонимно 11 апр
    Леонид боится потерять преференции полученные от Дианы.
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    Анонимно 11 апр
    Чушь уж не пишите,кто на острие атаки,там либо грудь в орденах,или голова в кустах
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    Анонимно 11 апр
    Не говорите за всех.
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  • Анонимно 11 апр
    Диана. Как всегда очень лукава и гибка. Посмотрим как ее гибкость поможет ей выходить из сизо. Теперь ее очередь
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    Анонимно 11 апр
    Анатолий Ливада занимался стройкой, Диана Ахметзянова - финансами. У Ливады уже всё отняли - и имущество, и здоровье, и доброе имя. Теперь дожидается суда. Почему следствие не проверит Ахметзянову - пусть возвращает деньги на стройку! не хочет отдавать - пусть сидит в СИЗО, Ливада больше года сидел!
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  • Анонимно 11 апр
    Недовольные только те кому есть где жить. У кого воздух вместо квартиры. Те верят в содействие власти в достройке и застройщика
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    Анонимно 11 апр
    Что же раньше Ливада не содействовал?
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    Анонимно 11 апр
    А причем здесь Ливада, что он будет сидеть дома и на стройке все закрутится и завертится? Даже если закрутится и завертится это благодаря таким, как Гульнара, Леонид и другие активные дольщики.
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  • Анонимно 11 апр
    Претензий к этому товарищу очень много! Просто пытаются отмазать и выехать на чужом горбу.
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  • Анонимно 11 апр
    Мы рассчитываем помощь фонда, властям и дорожную карту, Ливада АН заслуженный строитель пенсионного возраста !!! Хорошо, что отпустили, дальше ему строить нельзя, надо рассматривать на свои силы, не порвать штаны!
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Ничего Ливада не будет достраивать на какие деньги?Если придумает новую махинацию и нас еще глубже загонит.А тот кто пишет за его освобождение.Я просто поражаюсь вашей наивности,что он будет разгребать,плевать он хотел на дольшиков.Разве вы этого не поняли.У него свой интерес здоровье поправить и жить дальше как ни в чем не бывало.
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    Анонимно 11 апр
    Вам Ливада сказал чем будет заниматься? Передайте ему, что на здоровье пусть наплюет, дольщики важнее.
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Сколько можно. Сегодня восторжествовало правосудие!
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    Анонимно 11 апр
    Что за чушь какое правосудие. Человек столько горя принёс. Кто как не он ответственен в этой ситуации. Он обязан ответить
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    Анонимно 11 апр
    Этот человек украл у меня 13 лет жизни
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  • Анонимно 11 апр
    Может при "сидящем" застройщике власти больше беспокоились бы о дольщиках. А на деле - денег нет и разницы нет.
    Обвинение остается то же самое и какая разница для стройки дома Ливада или в СИЗО.
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  • Анонимно 11 апр
    Два варианта вижу. 1. Погуляет до вынесения приговора и затем сядет на свой срок. 2. Раз пошло смягчение, может приговор будет более мягким.
    От чего жто зависит? Наверное, от вложенных в адвокатов и судопроизводство дене, а правильно бы поставить зависимость от отданных дольщикам обязатеьств.
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Когда мой дом построят, никаких претензий не будет. Это я к тем кто въехал в свои квартиры.
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Состояние нашей стройки в запущенном виде. По чьей вине пока не понятно. Следствие не может дать ответ на поставленные мной вопросы, хотя работает 2,5 года. В таком темпе им 10 лет не хватит разобраться в ситуации.
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Статья Ливады по предпринимательству, иначе в СИЗО была бы Диана тоже.
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Я рад, что Ливаду выпустили. Все равно следствие предъявить ничего вразумительного не может ничего. Не вижу его вины. Наличие дольщиков это не тот показатель по которому надо держать человека за решеткой.
    Ответить
    Анонимно 11 апр
    Т.е. деньги у дольщиков украл и нет причины сидеть за решеткой
    ? Вы не дольщик, вложивший в Фон свои кровные так не скажет.
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Напомним, Ливаду обвиняют в особо крупном мошенничестве в сфере долевого строительства. По версии ГСУ МВД по РТ, получив в 2011 - 2012 гг. деньги у дольщиков в Казани и Набережных Челнах, «Фон» не выполнил перед ними обязательств по строительству жилья. При этом следствие считает, что глава ГК Анатолий Ливада изначально не собирался исполнять договоры по долевому строительству и обманывал людей намеренно.
    Ответить
    Анонимно 11 апр
    Еще следствие считает, что Ливада склонен к побегу в жаркие страны, без загранпаспорта.
    Ответить
    Анонимно 11 апр
    Двойные продажи у Дианы, которая на свободе. У Ливады их нет. И вообще пора прекращать уголовку. Иначе останемся и без Дианы.
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Против него возбуждены пять уголовных дел. По версии следствия, Ливада собирал с дольщиков деньги, не имея разрешения на строительство домов, и при этом занимался двойными продажами квартир.
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Сейчас уголовное дело уже содержит 683 тома, которые Ливада изучает вместе с тремя адвокатами.
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    4090 обманутых дольщиков не получили свои квартиры.
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Ливада обвиняется по делу о мошенничестве с долевым строительством на сумму 2 млрд рублей
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    чем активнее народ- дольщики (рыбаки, учителя...) заявляют свои права- тем больше шансов на то, что для народа хоть что-то сделают.
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    дали достроить не дали достроить какая разница если пообещал людям построить квартиры выполняй свои обязательства не выполнил отвечай
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Нам надо не жалеть себя, а искать пути выхода из ситуации. Мне жаль, что мои соседи заняты не тем. Пока мы держимся за прошлое, мы не двинемся вперед. И нас кто-то постоянно пытается сбить с верного пути, показывая ложный путь злобы и ненависти.
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Какая разница сидит или не сидит, от этого ни чего не меняется. Надо было раньше думать когда в следствие всей толпой ходили и писали заявления , предупреждали же вас, время потраченное на следствие, ушло в пустую. Когда завели уголовное дело, сразу кредиторы ринулись рвать активы, а дольщики с носом остались. Надо было без шума решать.
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    Анонимно 12 апр
    Боюсь, что если бы не кинулись в следственные органы сейчас выставлять на аукцион вообще было бы нечего. Помню как даже во время следствия исчезали квартиры, офисы, даже бетонные плиты лежавшие у свай 3 и 4 домов ЖК МЧС и то исчезли.
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  • Анонимно 11 апр
    Хорошо что выпустили может вопрос строительства пойдёт позитивные
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    Анонимно 12 апр
    Не надейтесь, не пойдет
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  • Анонимно 13 апр
    Это аферист, обманывал людей много лет. По его вине потеряли люди своё здоровье, сколько горя он со своими подельниками принесли.пусть возмещает ущерб до конца жизни.
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  • Анонимно 13 апр
    — Я прекрасно понимаю, он не воровал. Просто так сложились обстоятельства.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/95584-dolschiki-ne-rady-osvobozhdeniyu-livady-iz-sizo Если Диана отвечает за свои слова, то в этом месте необходимо разобраться. Она лучше всех знает, почему ФОН оказался в такой ситуации.
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