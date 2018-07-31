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АО Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций

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АО Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций

Общая информация

АО «РАЦИН» (до 2017 г. ГУП) – крупное предприятие РТ, осуществляющее кредитование сельских товаропроизводителей. «РАЦИН» является оператором по формированию и использованию регионального продовольственного фонда РТ. Зерновая продукция экспортируется более чем в 10 стран мира, включая страны Восточной Европы и СНГ.

Предприятие осуществляет:

  • заготовку, переработку, производство и реализацию продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности
  • внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность
  • организацию и проведение сельскохозяйственных выставок и ярмарок
  • организацию научной, конструкторской, технологической проработки и внедрения изобретений в сельскохозяйственной деятельности
  • мониторинг состояния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, создание системы информационного обслуживания его субъектов, анализ и прогнозирование рыночной конъюнктуры
  • обеспечение продовольственной безопасности Республики Татарстан

Генеральный директор – Шарапов Асхат Ахтямович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Федосеевская, 36, оф. 422
  • Телефон: (843) 221-77-00
  • Email: racin.kazan@tatar.ru
  • Сайт: www.racin.ru

Дата последнего обновления: 31.07.2018

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