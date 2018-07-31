АО Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций
Общая информация
АО «РАЦИН» (до 2017 г. ГУП) – крупное предприятие РТ, осуществляющее кредитование сельских товаропроизводителей. «РАЦИН» является оператором по формированию и использованию регионального продовольственного фонда РТ. Зерновая продукция экспортируется более чем в 10 стран мира, включая страны Восточной Европы и СНГ.
Предприятие осуществляет:
- заготовку, переработку, производство и реализацию продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности
- внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность
- организацию и проведение сельскохозяйственных выставок и ярмарок
- организацию научной, конструкторской, технологической проработки и внедрения изобретений в сельскохозяйственной деятельности
- мониторинг состояния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, создание системы информационного обслуживания его субъектов, анализ и прогнозирование рыночной конъюнктуры
- обеспечение продовольственной безопасности Республики Татарстан
Генеральный директор – Шарапов Асхат Ахтямович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Федосеевская, 36, оф. 422
- Телефон: (843) 221-77-00
- Email: racin.kazan@tatar.ru
- Сайт: www.racin.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018