В Бугульме задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений мигранту

Фото: Максим Платонов

В Бугульме задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений мужчине 1973 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В дежурную часть ОМВД России по Бугульминскому району поступило сообщение о госпитализации пострадавшего с ножевыми ранениями.

Как установили сотрудники полиции, группа лиц из одной из стран ближнего зарубежья прибыла в Бугульму для осуществления трудовой деятельности. Ночью между участниками группы произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил потерпевшего и нанес ему множественные ножевые ранения. После этого он скрылся.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники задержали всех участников конфликта в Казани. По месту жительства подозреваемого в Казани проведен обыск.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Подозреваемый признал свою вину и заключен под стражу.

Накануне в Азнакаево возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. 44-летняя местная жительница была доставлена в больницу с ножевым ранением грудной клетки в ночь на 12 апреля.

Рената Валеева