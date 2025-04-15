В Бугульме задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений мигранту
В Бугульме задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений мужчине 1973 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
В дежурную часть ОМВД России по Бугульминскому району поступило сообщение о госпитализации пострадавшего с ножевыми ранениями.
Как установили сотрудники полиции, группа лиц из одной из стран ближнего зарубежья прибыла в Бугульму для осуществления трудовой деятельности. Ночью между участниками группы произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил потерпевшего и нанес ему множественные ножевые ранения. После этого он скрылся.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники задержали всех участников конфликта в Казани. По месту жительства подозреваемого в Казани проведен обыск.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Подозреваемый признал свою вину и заключен под стражу.
Накануне в Азнакаево возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. 44-летняя местная жительница была доставлена в больницу с ножевым ранением грудной клетки в ночь на 12 апреля.
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