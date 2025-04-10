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Пожар в Бугульминском районе унес жизнь женщины

14:51, 10.04.2025
Пожар в Бугульминском районе унес жизнь женщины
Фото: Олег Тихонов

Трагедия произошла в селе Спасское Бугульминского района — в результате пожара в частном жилом доме погибла 49-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы. По прибытии пожарных из ПСЧ №64 было зафиксировано открытое горение одноэтажного бревенчатого дома. Огонь был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

В ходе разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело хозяйки дома. По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Рената Валеева

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