В террористическом поджоге машины Татвоенкомата обвиняется уклонист от призыва из Стерлитамака

Фото: Олег Тихонов

Как стало известно «Реальному времени», в Казани предъявлено обвинение в теракте 28-летнему уроженцу Стерлитамака Аязу Ахмерову. Его задержали еще в марте по подозрению в поджоге служебного автомобиля Hyundai военкомата РТ, которым пользовался начальник отдела призыва.

Поджог был совершен в 4 часа утра 6 марта на улице Ботанической, подозреваемого в этом нашли позже по результатам анализа записей видеокамер и оперативной разработки сотрудников МВД и УФСБ по Татарстану. Первоначально дело в казанском отделе полиции «Горки» возбуждали об умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, но позже переквалифицировали на террористический акт.

По версии следователей МВД, в Казани уроженец Стерлитамака скрывался от призыва и вступил в переписку с представителями украинской террористической организации «Легион «Свобода России», деятельность которой запрещена в РФ. На допросе обвиняемый рассказал, что согласился действовать против представителей Минобороны за обещанное вознаграждение в 400 долларов, устроил слежку у здания Татвоенкомата, выяснил место парковки авто и совершил поджог.



После ареста материалы этого дела были переданы в Следком.