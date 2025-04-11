Умерла девочка, пострадавшая при крушении батискафа в Египте

Фото: Динар Фатыхов

Девочка, получившая серьезные травмы при крушении туристического батискафа «Синдбад» в Египте, скончалась. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отца погибшей.

— По его данным, смерть была констатирована в среду, 9 апреля. Он уточнил, что с момента крушения девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, — говорится в публикации.

Смерть девочки стала седьмой жертвой трагедии, произошедшей 27 марта у побережья Хургады. Тогда прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов из России, потерпел крушение. Большинству пассажиров удалось спастись. Среди погибших — трое детей.

Затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно.

Рената Валеева