Кто защищает от БПЛА, как вырастут тарифы и к чему готовиться в 2025-м

Алексей Песошин отчитался о работе правительства Татарстана

«2025 год — необычайно загадочный, непредсказуемый. То, что сейчас происходит в мировой экономике, может привести к замедлению темпов развития российской экономики. Будет хорошо, если ВРП республики вырастет хотя бы на 1—2%, хотя предыдущий год закончили с плюсом в 3,9%», — осторожно рассуждали парламентарии перед оглашением отчета правительства Татарстана о результатах работы в 2024 году. Официальный прогноз на 2025 год в выступлении премьер-министра Алексея Песошина так и не прозвучал. Впрочем, макроэкономические проблемы ожидаемо уступили место насущным вопросам граждан. Атаки БПЛА над Казанью предотвращаются системой «Чистое небо», тарифы на ЖКХ подняли на 17,5% из-за необходимости замены труб, а вопрос строительства мусоросжигательного завода под Казанью решается на федеральном уровне, рассказал глава правительства Татарстана на встрече с депутатами Госсовета. Подробнее — в материале «Реального времени».



Впервые перешагнули за 5 трлн рублей

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня утром выступил в парламенте с отчетом о работе правительства в 2024 году. В своем выступлении он представил не только экономические результаты 2024-го (их впервые огласили еще в феврале этого года), но и рассказал о достижениях в социальной сфере. Особых новостей в его речи не прозвучало, но можно было услышать интересные подробности важных решений, которые касаются большинства жителей республики.

Алексей Песошин по традиции озвучил ключевые показатели экономического развития, характеризующие устойчивость Татарстана. ВРП республики вырос на 3,9% — до 5,2 трлн рублей, индекс промышленного производства — на 5%, до 5,6 трлн рублей.

Инвестиционная активность сохраняется. В работе — 50 инвестпроектов с объемом в 1 трлн рублей, рассказал он. Особые экономические зоны привлекли в прошлом году 18 резидентов на 80 млрд рублей. ОЭЗ «Алабуга» расширяет границы, выходя в Менделеевск с запланированными 14 резидентами.

Оптимизация строительства соцобъектов

Переходя к теме строительства социальных объектов, премьер-министр предупредил о предстоящей оптимизации расходов. По его словам, подходы к определению сметной стоимости социальных объектов в Татарстане будут «привязаны» к фактической нуждаемости проживающих граждан. Заявки муниципалитетов на строительство новых объектов будут рассматриваться с учетом численности проживающих детей. Минэкономики, ЦЭСИ и Минстрою дано поручение выработать новые подходы к формированию программы.

Изменения коснутся и общественного транспорта — Институту пространственного развития поручено пересмотреть его схему в городах республики. По словам Алексея Песошина, нужно изменить подходы к организации движения для соблюдения «комфортного интервала». И заметил, что в Казани набирает популярность метро, в прошлом году было перевезено 40 млн пассажиров. Сейчас завершается строительство станции на юге Казани.

В дорожное строительство вложили 200 млрд рублей. В этом году выделено 9 млрд рублей на приведение в нормативное состояние городских дорог, из них 2 млрд — на ремонт дорог в Куюках и Царево.

Есть больной вопрос — МСЗ в Осиново

Депутат Госсовета Татарстана Артур Абдульзянов поинтересовался, как защищают Казань от атак БПЛА.

— Не всю информацию смогу донести в открытом доступе, — взял паузу Песошин.

Он признал, что за прошедшее время было много атак на объекты, приходилось неоднократно вводить сигнал опасности. В республике создан ситуационный центр «Чистое небо», который занимается сбором информации и обнаружения беспилотников. Благодаря этому число случаев объявления планов «Ковер» в Казани сократилось. «Это не случайность, а результат принятых мер», — отметил он.

Сложнее обстоит ситуация с ЖКХ. Износ труб достиг критического уровня. Из-за необходимости их обновления в тарифах выросла инвестиционная составляющая на 3%, в результате чего общий рост составил 17,5%. По словам премьер-министра Татарстана, на обновление труб будет направлено свыше 11 млрд рублей, из которых часть — федеральные. С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ вырастут по двум причинам: газ подорожал на 12,6%, электроэнергия — на 12,6%.

— Что предусматривается для снижения [объемов] мусора? — спросил депутат Николай Атласов.

— Вопрос хороший, — усмехнулся Песошин. — В 2024 году программа завершена, целевые индикаторы достигнуты, сейчас разработана новая программа с серьезной целью.

По его словам, определены планы по строительству шести мусоросортировочных станций, которые уменьшат объем вывозимых отходов. Это первый вариант. Второй — достройка мусоросжигательного завода «Ростехом». Его инвестор приостановил строительство с 1 августа 2023 года, но вопрос не снят с повестки дня.

— Если завод состоится, то будет крупный мусоросортировочный комплекс в Осиново, и он облегчит объем перевозки мусора, — надеется Песошин. — Деньги — инвестора, а мы свои обязательства по инфраструктуре выполнили.