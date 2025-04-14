В Чистополе раскрыта кража золотых украшений из храма

Фото: Михаил Захаров

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Чистопольскому району задержали жительницу Удмуртии по подозрению в краже золотых украшений из одного из храмов города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В дежурную часть полиции обратился священнослужитель с заявлением о пропаже золотых украшений, пожертвованных прихожанами и закрепленных на иконе. Охранник храма обнаружил пропажу во время обхода, заметив отсутствие колец, цепочек, серег и крестов. Общий ущерб оценен в 211 тыс. рублей.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 40-летнюю женщину, прибывшую из Удмуртии. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Задержанная дала признательные показания. По ее словам, похищенные украшения она успела сдать в ломбард.

В прошлом году в Татарстане задержали экс-священника Виталия Беляева. Его подозревали в краже икон из Никольского храма в Куюках.

Рената Валеева