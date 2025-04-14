Житель Татарстана приговорен к обязательным работам за избиение сожительницы

Фото: Динар Фатыхов

В Рыбно-Слободском районе 25-летний местный житель получил 320 часов обязательных работ за нанесение побоев своей сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Инцидент произошел 3 декабря 2024 года в деревне Полянке. Суд установил, что в ходе конфликта подсудимый нанес женщине несколько ударов: три раза ладонью по голове, кулаком в бедро, а также толкнул ее в плечо, в результате чего она упала и ударилась локтем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Учитывая, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, суд вынес обвинительный приговор.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Рената Валеева