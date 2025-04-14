В Альметьевске двое детей отравились угарным газом
В Альметьевске две девочки в возрасте 8 и 10 лет отравились угарным газом в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.
- Дети были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Прибывшие на место происшествия газовики установили причину отравления. В квартире эксплуатировались варочная поверхность и водонагреватель, расположенный в тесной ванной комнате с недостаточной вентиляцией. Проверка показала полное отсутствие естественной тяги даже при открытом окне.
Специалисты перекрыли подачу газа в квартиру и установили блокировку на неисправный водонагреватель.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.