В Альметьевске двое детей отравились угарным газом

Фото: Александра Шарафиева

В Альметьевске две девочки в возрасте 8 и 10 лет отравились угарным газом в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Дети были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Прибывшие на место происшествия газовики установили причину отравления. В квартире эксплуатировались варочная поверхность и водонагреватель, расположенный в тесной ванной комнате с недостаточной вентиляцией. Проверка показала полное отсутствие естественной тяги даже при открытом окне.

Реальное время / realnoevremya.ru

Специалисты перекрыли подачу газа в квартиру и установили блокировку на неисправный водонагреватель.

Рената Валеева