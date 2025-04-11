Шесть человек погибли при крушении вертолета в реке Гудзон в Нью-Йорке

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в результате крушения вертолета в реке Гудзон в четверг днем. Инцидент произошел около 15.15 по местному времени (22.15 мск) возле пирса 40 на Вест-Хьюстон-стрит и Вест-стрит, недалеко от Нижнего Манхэттена, пишет ТАСС.

По сообщениям пожарной службы Нью-Йорка и очевидцев в социальных сетях, вертолет марки Bell 206, принадлежащий компании New York Helicopters, упал в воду, издав «громкий глухой шум». Все шесть человек на борту — пилот и пять пассажиров, предположительно семья из Испании, — погибли. Четверо скончались на месте, двое — в больнице от полученных травм. Имена и возраст погибших пока не разглашаются.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель всех шести человек и заявил, что расследование причин крушения продолжается. Вертолет совершал свой шестой вылет за день и, по предварительным данным, потерял управление перед падением. Видеозаписи с места происшествия, опубликованные в социальных сетях, показывают перевернутый вертолет, частично погруженный в воду, а также спасательные службы, ведущие операцию по подъему вертолета с помощью крана.

Место крушения находится в непосредственной близости от оживленного района Манхэттена, в пределах видимости статуи Свободы и здания One World Trade Center. Это не первый инцидент с участием вертолетов над Манхэттеном. В 2009 году столкновение вертолета и самолета над Гудзоном унесло жизни девяти человек, а в 2018 году крушение экскурсионного вертолета привело к гибели пяти человек. После последнего происшествия в Нью-Йорке были запрещены полеты вертолетов с открытыми дверями.



Рената Валеева