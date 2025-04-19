Фарт — не признак силы: «Динамо» сравняло счет в серии, но «Ак Барс» выглядит мощнее

Эмоции и плохая реализация помешали «Ак Барсу» победить в Казани

«Ак Барс» снова проиграл в Казани московскому «Динамо». На этот раз со счетом 2:3. Команда Анвара Гатиятулина доминировала на протяжении всей игры, но не смогла реализовать свои моменты. Как «Динамо» смогло сравнять счет в серии с «Ак Барсом» — читайте в материале «Реального времени».

Два броска — один гол



За первый период четвертого матча «Динамо» нанесло по воротам «Ак Барса» всего два броска. Но один из них оказался результативным. Уже на шестой минуте игры гости открыли счет. Дилан Сикьюра рискнул бросить с правого круга вбрасывания, Тимур Билялов был закрыт и не увидел полета шайбы — 0:1. Явно не такого ждали в Казани в четвертой игре серии с «бело-голубыми».

Между тем, тренерский штаб «Ак Барса» не стал вносить коррективы в состав команды, несмотря на поражение в предыдущем матче. До сих пор остается вне заявки Алексей Пустозеров, которого замещает Семен Кошелев. В связи с этим у казанцев заметно стала проседать третья тройка атаки, классно выступившая в стартовой игре серии с «Динамо». Так же меньше угроз начало поступать от второй бригады большинства, где обычно действовал Пустозеров.

А вот у «Динамо» на первый план вышел вратарь. Владислав Подъяпольский второй матч подряд спасает свою команду в невероятных моментах. Голкипер стал главным виновником слабой результативности казанских нападающих в дебютные двадцать минут пятничной игры в Казани. Геройство вратаря не позволило «Ак Барсу» реализовать большинство в формате «5 на 3», да и в других опасных эпизодах Подъяпольский выходил победителем.

В итоге «барсы» впервые в серии с «Динамо» проиграли первый период. И снова оказались в роли отыгрывающейся стороны. В четырех из пяти случаев это заканчивалось поражением казанцев.

Период Миллера

Еще одна черта таких поражений «Ак Барса» — команда Гатиятулина сразу пропускает вторую шайбу. Сразу же у «Динамо» удвоить преимущество не получилось, но счет 0:2 на табло загорелся и в этот раз. На пятой минуте второго периода Артем Михеев с левого круга вбрасывания из неудобной позиции прошил Билялова. Здесь есть большие вопросы к Алексею Марченко и Эрику О’Деллу, которые вдвоем побежали в угол площадки, оставив другого соперника одного. Получше мог сыграть и Билялов, проводивший не самый качественный матч. Что и говорить, на тот момент «Динамо» реализовало два из шести бросков.

Затем на авансцену вышел Митчелл Миллер. В среду тренер «бело-голубых» Алексей Кудашов назвал защитника «Ак Барса» игроком уровня НХЛ. А сегодня американец мог «похоронить» шансы гостей на победу. Вначале Миллер выступил ассистентом в трудовом голе Александра Барабанова, который лишь со второй попытки забил с «пятака» — 1:2. Потом Митчелл сравнял счет дальним броском — 2:2, но арбитры отменили взятие ворот. «Динамовцы» взяли видеозапрос и оказались правы, хотя само решение выглядело спорным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лучший бомбардир «барсов» в плей-офф не остановился на достигнутом. В одном из эпизодов Миллер умудрился бросить клюшку своему партнеру, что запрещено правилами. Удаление защитника было быстро реализовано: Сикьюра снова оказался в правом кругу вбрасывания и переиграл вратаря — 1:3. Так Миллер из героев периода превратился в антигероя, потратив на все, буквально, пять минут.

Сравнять не успели

«Ак Барс» должен был сравнять счет уже к середине третьего периода. Убойные моменты упустили два Дмитрия — Яшкин и Кателевский. Обоих партнеры выводили на чистый бросок, но они ушли мимо створа. Также свою возможность забить упустил Барабанов, пальнувший из выгодной позиции выше перекладины. Но в прошедшем времени говорить все горазды, а счет на табло оставался прежним.

После нереализованного большинства показалось, что «Ак Барс» бросил играть. Очнулись игроки хозяев только в концовке, когда тренеры взяли тайм-аут. Сработала замена вратаря на шестого полевого. За 2:15 до сирены Яшкин первым успел на добивание и сократил отставание в счете до минимума — 2:3. Последние секунды встречи стали настоящим испытанием для защиты «Динамо», которая в итоге устояла.

Таким образом, счет в серии сравнялся 2:2. Команды обменялись домашними победами и начинают все с начала. Психологическое преимущество очевидно за «бело-голубыми», а вот по игре такого не скажешь.

«Соперник забил свои моменты, мы — нет»

«Ак Барс» полностью доминировал в четвертой игре серии. Казанцы перебросали соперника (34—16), выиграли вбрасывания (36—17), больше хитовали (30—22) и меньше удалялись. Оба своих гола «барсы» забили с «пятака» — главная проблема «Динамо», за счет которой добились двух побед, до сих пор остается нерешенной. В ответ закрыли атаку «бело-голубых», гости лишь раз за игру смогли потревожить Билялова с передней линии.

Что характерно, сразу несколько игроков «Ак Барса» после игры говорили про хладнокровие. Казанцы в пятницу были сильнее соперника, но забросили на одну шайбу меньше. Возможно, дело в эмоциях, с которыми лучше совладали хоккеисты «Динамо». Но в плей-офф такое — непозволительная роскошь, команде необходимо собраться и вернуться в победную колею.

После двух московских поражений, «Динамо» отступать было некуда. Сейчас в таком положении находится «Ак Барс». И от реакции на две домашние неудачи будет зависеть итоговый результат серии. Прямо сейчас нет ощущения, что москвичи в чем-то переигрывают «барсов». Наоборот, Казань должна брать два следующих матча и выходить дальше. По игровым показателям «Ак Барс» явно превосходит «бело-голубых».

— Мы имеем то, что имеем — проиграли игру. Не важно, сколько мы сыграли в атаке. Имели моменты, не реализовали их. В следующей игре отнесемся к ним хладнокровнее. Не буду говорить про удачу, недоработали. Соперник забил свои моменты, мы — нет, — сказал Никита Дыняк после игры.

«Нет значения, где играть»

На пресс-конференции тренер «Ак Барса» Гатиятулин признал, что излишние эмоции помешали игрокам победить. По его словам, команде в следующей игре стоит показать характер и сыграть в дисциплинированный хоккей.

— В плей-офф нет значения, играешь дома или в гостях, решают удачные отрезки. У нас сегодня было достаточно много хороших и активных отрезков, но повторюсь — излишние эмоции помешали в стадии завершения. Мы с командой работаем первый сезон, и какие-то ситуации проходим впервые, правильно на них реагируя. Здесь ничего не поменяется, в следующем матче на первый план выйдут характер, дисциплина и то, как мы распоряжаемся своими отрезками и моментами, — сказал Гатиятулин.

А вот тренер «Динамо» Алексей Кудашов настаивает, что в этой серии команды равны. При этом рулевой «бело-голубых» продолжает на словах искать противоядие против центрфорвардов «Ак Барса». Но москвичам все так же «сложно бороться с Яшкиным».



— Идет равная игра, равная серия, в серии равный счет. Тенденцию всегда можно найти, но никто не знает, что будет в следующих играх. Хотелось бы всегда забивать первыми. Побеждают только гости? Не могу объяснить тенденцию. Все четыре игры были приблизительно равными. С Яшкиным бороться тяжело, но у нас есть ребята, которые хотят это исправить. Есть тактические ходы, — резюмировал Кудашов.

«Ак Барс» — «Динамо» М — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы:

0:1 Сикьюра (Ожиганов, 06:13)

0:2 Михеев (Джиошвили, 25:31)

1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер, 26:30)

1:3 Сикьюра (Пакетт, Гусев, 32:24, 5х4)

2:3 Яшкин (О'Делл, Петан, 57:45, 6х5)

Следующий матч серии между «Ак Барсом» и «Динамо» пройдет 20 апреля в Москве в 19:00 по московскому времени.