В рабочем доме Набережных Челнов произошло убийство — возбуждено уголовное дело

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту убийства в рабочем доме Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

По версии следствия, 10 апреля в рабочем доме «Твой Шанс» по улице Академика Королева между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате ссоры 42-летний челнинец умышленно нанес своему оппоненту не менее одного удара колюще-режущим предметом в область грудной клетки. Раненый скончался.

Подозреваемого задержали, вину он признал. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



Елизавета Пуншева