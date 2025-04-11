В рабочем доме Набережных Челнов произошло убийство — возбуждено уголовное дело
В Татарстане возбудили уголовное дело по факту убийства в рабочем доме Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
По версии следствия, 10 апреля в рабочем доме «Твой Шанс» по улице Академика Королева между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате ссоры 42-летний челнинец умышленно нанес своему оппоненту не менее одного удара колюще-режущим предметом в область грудной клетки. Раненый скончался.
Подозреваемого задержали, вину он признал. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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