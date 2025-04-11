Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета во Флориде
Легкомоторный самолет рухнул в районе Бока-Ратон на юго-востоке штата Флорида. Обломки воздушного судна упали на железнодорожные пути, расположенные рядом с автомобильной дорогой.
После крушения произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано пожарными службами. По данным телеканала ABC, в результате авиакатастрофы погибли три человека.
Официальные причины крушения пока не установлены. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и представители авиационных властей.
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