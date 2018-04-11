Гиниятуллин извинился перед задержанными противниками строительства МСЗ

На встрече рабочей группы по вопросу МСЗ в Казани глава комитета ЖКХ исполкома города Искандер Гиниятуллин передал извинения активистам от имени мэрии и заявил, что руководство города никак не связано с задержаниями.

«Это была исключительно инициатива правоохранительных органов», — передает слова Гиниятуллина корреспондент «Реального времени».

Ранее глава комитета ЖКХ исполкома Казани поклялся перед противниками МСЗ, что никого из присутствующих не задержат после встречи рабочей группы по вопросу МСЗ.

