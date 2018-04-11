Новости общества

20:48 МСК
Новости раздела
Общество

Гиниятуллин извинился перед задержанными противниками строительства МСЗ

17:47, 11.04.2018 2
Гиниятуллин извинился перед задержанными противниками строительства МСЗ

На встрече рабочей группы по вопросу МСЗ в Казани глава комитета ЖКХ исполкома города Искандер Гиниятуллин передал извинения активистам от имени мэрии и заявил, что руководство города никак не связано с задержаниями.

«Это была исключительно инициатива правоохранительных органов», — передает слова Гиниятуллина корреспондент «Реального времени».

Ранее глава комитета ЖКХ исполкома Казани поклялся перед противниками МСЗ, что никого из присутствующих не задержат после встречи рабочей группы по вопросу МСЗ.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    Клятвопреступник значит?
    А почему не уволился?
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    а само начальство города будет жить около этого МСЗ？
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан