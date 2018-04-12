Сечин в Мосгорсуде — «Владимиру Путину как никогда необходим консенсус»

Эксперты о появлении главы «Роснефти» на процессе по делу Улюкаева

Сегодня Игорь Сечин все-таки пришел в Мосгорсуд, где начали рассматривать апелляцию на приговор Алексею Улюкаеву. Главу «Роснефти» допросили в закрытом режиме. Изначально адвокаты осужденного просили отменить приговор, Генпрокуратура противилась, называя наказание законным и обоснованным. Почему Сечин поменял решение и под чьим воздействием — подробнее в комментариях экспертов «Реального времени».

Сечин: «Для меня это было делом чести»

Сегодня утром Мосгорсуд начал рассматривать апелляцию на приговор экс-министру экономразвития Алексею Улюкаеву. Напомним, под конец года суд первой инстанции признал его виновным в получении взятки в размере $2 млн и приговорил к 8 годам колонии строгого режима, а также выплате штрафа в 130 млн рублей.

Защита осужденного просила отменить приговор из-за отказа основного свидетеля, главы «Роснефти» Игоря Сечина, прийти в суд. Однако сегодня дело приняло неожиданный оборот: главный исполнительный директор госкомпании все-таки появился на процессе. Сечина допрашивали полтора часа в закрытом режиме. После прессу вновь впустили в зал, но адвокаты Улюкаева взяли время на подготовку позиции с учетом явки свидетеля. Суд объявил перерыв до 14.30. Уже после допроса Игорь Сечин сообщил ТАСС, что для него появление в суде было «делом чести», а дело экс-министра он считает новым импульсом в борьбе с коррупцией в России:

— Я надеялся, что суд первой инстанции примет мои письменные показания, к сожалению, этого не произошло. Поэтому, как только появилась возможность, я пришел в суд. Для меня это был принципиальный вопрос, потому что я хотел, чтобы мои показания были учтены судом. Я являюсь основным свидетелем, и для меня это было делом чести, — заявил глава «Роснефти» после допроса.

«Показания Сечина не проливают свет на произошедшее, а лишь порождают противоречия и неясности», — считает защита Улюкаева. Фото ntv.ru



Защита Улюкаева: «Показания Сечина не проливают свет»

Главный свидетель по делу Улюкаева добавил, что пришел в суд, как только появилась возможность. По его словам, в ходе допроса он лишь подтвердил, что Улюкаев требовал у него взятку за положительное заключение на приватизацию «Башнефти».

Во время прений сторон бывший министр заявил, что Сечин изменил первоначальные показания — мол, он требовал взятку не во время игры в бильярд на саммите БРИКС в Гоа, а когда все участники саммита шли на мероприятие. Защитники продолжали настаивать на отмене приговора:

— Мне очень трудно себе представить, как, поднимаясь по лестнице в толпе людей на восьмой этаж (это заняло 10 минут, по словам Сечина ), Улюкаев вымогает у Сечина взятку. Показания Сечина не проливают свет на произошедшее, а лишь порождают противоречия и неясности. Этого уже достаточно, чтобы приговор отменить, — заявил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев.

По данным следствия, осужденный требовал у свидетеля деньги в обмен на положительное заключение Минэкономразвития по приватизации «Башнефти». Впрочем, Сечин и сам признал, что Улюкаев ни при каких обстоятельствах не мог повлиять на это решение. Заявление о вымогательстве взятки написал с его слов бывший руководитель службы безопасности «Роснефти» генерал ФСБ Олег Феоктистов. Сам заявитель четыре раза проигнорировал повестки на процесс в Замоскворецком суде, ссылаясь на занятость.

Заявление о вымогательстве взятки написал с его слов бывший руководитель службы безопасности «Роснефти» генерал ФСБ Олег Феоктистов. Фото dailystorm.ru

«Теперь, вполне возможно, что Улюкаева могут и спасти от заключения»

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков назвал ситуацию Сечина и Улюкаева довольно сложной и запутанной с точки зрения публичной политики. Но если рассматривать ее через призму конфликта интересов, то очевидно, что глава «Роснефти» одержал победу, которую теперь следует закрепить.

— Арест и посадка Улюкаева не являются обязательной процедурой. Понятно, кто оказался сильным и чьи планы были реализованы, а чьи нет. Теперь, вполне возможно, что Улюкаева могут и спасти от заключения, так как все-таки он человек системы, его арест ударяет по слишком многим интересам. Сейчас Россия находится в очень тяжелой международной ситуации, а конфликты внутренние не помогают укрепить ситуацию внешнюю. Владимиру Путину как никогда необходим консенсус, а значит, он вполне может повлиять на близких к нему бизнесменов, например на Игоря Сечина, побудив его примириться с врагами. Поэтому мой прогноз: вполне можно ожидать действий, которые приведут к смягчению приговора, — считает Гращенков.

Однако уфимский экономист, к.э.н., доцент кафедры экономики и управления УГНТУ Рустем Шайахметов не видит большой подоплеки в появлении Сечина в Мосгорсуде:

— Значит, он посчитал нужным прийти, он человек достаточно независимый. Если бы не захотел, его было бы сложно заставить с учетом его статуса. Скорее всего, это его личное решение. Я не думаю, что это президент дал команду Сечину. Хотя дело и резонансное, это не его уровень. Тем более решение уже принято, и я не думаю, что визит Сечина что-то сильно поменяет. То, что он пришел, еще ни о чем не говорит. Возможно, он действительно чисто физически не мог прийти раньше, так как не считал это дело для себя приоритетным. Но так как появилось время, решил: «Давай схожу, чтобы не было лишних разговоров, что я уклоняюсь от обязанностей свидетеля выступить в суде», — полагает Шайахметов.

Собеседник издания призывает не искать большой подоплеки в этом деле и не верит, что показания Сечина усилят позицию обвинения или тем более — защиты. Схожей точки зрения придерживается и член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин:

— Думаю, что это правильно, потому что перед законом все равны. Не должно быть такого, что кто-то равнее. Думаю, Сечин тоже это понял. Потому что государство, в котором есть неприкасаемые люди, через некоторое время начинает не любить этих людей. Вполне возможно, кто-то ему посоветовал, но решение он однозначно принимал сам. Советовался, потому что, находясь в таком положении, ты всегда окружен определенным количеством людей, которые тебе дают пиар-рекомендации. Думаю, и здесь было так же, — говорит Колядин.

По его словам, санкции, бесспорно, отразятся на положении главы «Роснефти» и его холдинге, и отразятся не самым лучшим образом, «но они уже и морально, и материально готовы к этому. Поверьте, в отличие от нас с вами эти люди с голода не умрут». Теоретически, рассуждает Колядин, Сечин может забрать и 25%-ную долю Башкирии в «Башнефти», но в любом случае вопрос будет решаться консолидированно: «Государство заинтересовано в том, чтобы в зоне частного рынка не было конфликтов, причем и несправедливости такой же, как и с походом в суд. Если у него есть основания забрать эти проценты — значит, флаг ему в руки. Если нет — перед судом все должны быть равны».

P. S. Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Улюкаеву. 15 декабря 2017 года экс-министр экономразвития был признан виновным в получении $2 млн взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорен к 8 годам колонии строгого режима, а также выплате штрафа 130 млн рублей. Суд также сохранил арест на недвижимость Улюкаева, его счета, автомобиль, слиток серебра и коллекцию монет из драгметаллов.

