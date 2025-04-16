В Альметьевске возросло число отравившихся посетителей местного кафе

Фото: Мария Зверева

Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило о групповом очаге сальмонеллеза в Альметьевске, связанном с употреблением продукции предприятия по приготовлению и доставке готовых блюд «Roollar» ИП Гайнутдинов А.Р. (г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 124а). Об этом сообщили в пресс-службе.

По данным на 16 апреля, зарегистрировано 18 случаев кишечной инфекции. Как сообщили в Роспотребнадзоре, у 10 заболевших обнаружена сальмонелла, анализы остальных пациентов находятся в работе.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В ходе расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил, в том числе:

отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность сырья и продуктов;

нарушение последовательности технологических процессов приготовления блюд;

отсутствие технологических карт на изготавливаемые блюда и программы производственного контроля;

отсутствие медицинских книжек и данных о медицинском осмотре персонала;

несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима, режима обработки инвентаря и оборудования;

нарушение режима хранения продуктов питания и сырья.

В результате проведенных мероприятий с реализации было снято 55,4 кг пищевой продукции и сырья. Управлением Роспотребнадзора составлен протокол о временном запрете деятельности предприятия, помещения опечатаны. Материалы переданы для рассмотрения в суд.



Рената Валеева