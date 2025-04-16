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В Альметьевске возросло число отравившихся посетителей местного кафе

15:15, 16.04.2025
В Альметьевске возросло число отравившихся посетителей местного кафе
Фото: Мария Зверева

Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило о групповом очаге сальмонеллеза в Альметьевске, связанном с употреблением продукции предприятия по приготовлению и доставке готовых блюд «Roollar» ИП Гайнутдинов А.Р. (г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 124а). Об этом сообщили в пресс-службе.

По данным на 16 апреля, зарегистрировано 18 случаев кишечной инфекции. Как сообщили в Роспотребнадзоре, у 10 заболевших обнаружена сальмонелла, анализы остальных пациентов находятся в работе.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В ходе расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил, в том числе:

  • отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность сырья и продуктов;
  • нарушение последовательности технологических процессов приготовления блюд;
  • отсутствие технологических карт на изготавливаемые блюда и программы производственного контроля;
  • отсутствие медицинских книжек и данных о медицинском осмотре персонала;
  • несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима, режима обработки инвентаря и оборудования;
  • нарушение режима хранения продуктов питания и сырья.

В результате проведенных мероприятий с реализации было снято 55,4 кг пищевой продукции и сырья. Управлением Роспотребнадзора составлен протокол о временном запрете деятельности предприятия, помещения опечатаны. Материалы переданы для рассмотрения в суд.

Рената Валеева

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