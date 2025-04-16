«Минимум 82 региона РФ плюс Вьетнам»: ущерб по делу Urban Academy может составить 1 млрд рублей

С января по апрель 2025-го в МВД Татарстана обратились 4 тысячи потерпевших, ожидают, что их будет 7 тысяч

Фото: Реальное время

Следователей МВД Татарстана захлестнул «девятый вал» обращений по делу студентов-айтишников онлайн-платформы Urban Academy. «Ежедневно поступает 100—200 заявлений», — признался сегодня врио замглавы МВД республики Рустем Садыков. Площадка работала на широкую ногу — арендовали офис в Иннополисе, объявили себя резидентами «Сколково» и обещали бесплатно научить всех желающих веб-дизайну, разработке приложений, бизнес-аналитике. По факту учеба оказалась не такой и бесплатной, а до обещанных стажировок в «Яндексе» и «Касперском» дело не дошло. В потерпевших оказались и преподаватели, и вложившиеся в знания студенты из 80 регионов страны и четырех зарубежных стран. Ущерб может составить 1 млрд рублей.

Дело предполагаемых аферистов-«ликвидаторов цифровой безграмотности» в Казани возбудили в январе 2025 года. И к сегодняшнему дню уже получили 4 тысячи заявлений от потерпевших. К ответственности привлекают директора компании ООО «Эдэкс» Тимура Калимуллина и руководителя казанской фирмы «Айти решения» Максима Позднышева. Оба уже под стражей, однако арестовали их еще до возбуждения дела в Татарстана. В июне прошлого года этих фигурантов привлекли по делу о мошенничестве в Подмосковье и пока в Казань не этапировали.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Обоим фигурантам по 29 лет. Чтобы стать студентом продвигаемого ими виртуального вуза, нужно было лишь заполнить анкету и пройти тест, рассчитанный на уровень пятиклассника.

«Объявления о наборе размещались в телеграм-канале и на портале госуслуг. Приглашали всех — якобы любой может обучиться IT-специальности бесплатно. На самом деле при личном общении менеджеры предлагали совсем другие условия», — подчеркнул Садыков. Речь шла уже об учебе с оплатой в рассрочку — половина стоимости за счет студентов. «Первые полгода «Эдэкс» обязался выплачивать займы аффилированным банкам из средств компании», — отметил замминистра.

По «промоакциям» предлагали учебу с последующей стажировкой в «Яндексе», «Рамблере» и «Касперском», с гарантированным трудоустройством в эти ведущие компании IT-сферы. Обещали, что позже из заработанных денег студенты смогут вернуть затраты на учебу. Была и детская программа «Урбанкидс» — для подростков с 13 лет. Чем и обусловлен тот факт, что в деле есть и несовершеннолетние недоучившиеся студенты.

— Ни «Эйдэкс», ни «Айти решения» обязательства не выполнили. Если кому-то и платили по кредитам за учебу, то очень непродолжительное время. Стажировать или трудоустраивать никого точно не собирались, это был лишь рекламный ход, — поделился версией следствия полковник Садыков. — География потерпевших — минимум 82 региона РФ, плюс иностранные студенты из Черногории, Вьетнама, Белоруссии и Киргизии. Сумму ущерба можно обозначить пока лишь приблизительно, ожидаем не менее 1 млрд рублей.

Стоимость учебы, в зависимости от специализации и продолжительности курса, в университете Urban разнилась от 140 до 250 тысяч рублей. Одна из программ была рассчитана на обучение сроком 1 год и три месяца. При этом проработали обе компании, по данным силовиков, чуть меньше года — с января по декабрь 2024-го.

Нанятые дистанционно преподаватели в активной фазе проекта устраивали вебинары онлайн, проверяли домашние задания, экзаменовали, выставляли оценки и отвечали на вопросы обучающихся. Однако за работу заплатили не всем. На начальном этапе выплаты шли четко, потом стали кормить завтраками, затем вообще прекратили оплачивать работу. В итоге на сегодняшний день в полицию поступило порядка 4 тысяч заявлений от студентов и педагогов, по оценке силовиков, всего ожидается около 7 тысяч обращений. «Ежедневно поступает по 100—200 заявлений», — признался главный следователь МВД Татарстана.

При этом на данный момент под арест попало имущество обвиняемых на сумму 45 млн рублей — квартиры и нежилые помещения, участки в Зеленодольске, Лаишево и Казани.