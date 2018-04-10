Forbes: больше всех миллиардеров за день потерял Олег Дерипаска

Американский журнал Forbes подвел итоги рабочего дня в глобальном рейтинге миллиардеров и определил лучших и худших его представителей. Больше всего в понедельник потерял российский миллиардер, президент энергетической компании En+ и металлургической UC Rusal Олег Дерипаска. Он лишился $1,6 млрд.

На втором месте антирейтинга Владимир Потанин, потерявший $1,5 млрд. На третьем — Вагит Алекперов ($1,2 млрд) и Виктор Вексельберг ($972 млн).

Правительство России обещало помочь подешевевшей компании Олега Дерипаски UC Rusal и другим попавшим под санкции предприятиям.

Напомним, Минфин США ввел обещанные санкции в пятницу, 6 апреля, против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. В компании Дерипаски предупредили, что введенные санкции могут привести к техническому дефолту. После этого акции компании подешевели почти на 50%.