Кризис доверия к МСЗ: как противники сжигания мусора три часа спорили с властями

На встречу рабочей группы по вопросу «мусорного» завода в мэрии пришли более 50 человек

Фото: Олег Тихонов

Первая встреча рабочей группы по вопросу мусоросжигательного завода (МСЗ) с участием активистов прошла на эмоциях: почти каждая тема обсуждения оборачивалась жаркой полемикой. Городские власти заявили, что в Казани все же есть инфраструктура по сортировке мусора, и попросили прощения за задержания активистов, а сами активисты задали множество вопросов, не все из которых нашли ответы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Мусор в Казани все же сортируют

На первую встречу рабочей группы по вопросу мусоросжигательного завода (МСЗ), прошедшую накануне в комитете ЖКХ исполкома Казани, пришло более 50 человек. Большинство составляли активисты движения против МСЗ и за раздельный сбор мусора, но на встречу также пришли представители ряда профильных республиканских министерств и ведомств, Госсовета РТ и Академии наук Татарстана. На всех в зале едва нашлось место: некоторое время пришлось потратить, чтобы все наиболее активные участники движения против МСЗ точно смогли поучаствовать в обсуждении, которое, если забежать немного вперед, было крайне эмоциональным.

Главным спикером встречи стал глава комитета ЖКХ исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Как выяснилось, он же модерирует группу по МСЗ в WhatsApp, в которой представители власти общаются с активистами. Он начал с тезиса о том, что разделение мусора идет вместе с мусоросжиганием, а не является альтернативой.

— Нам спорить не о чем, мы с вами заинтересованы в том, чтобы решить имеющуюся проблему [отходов] наиболее эффективным и безопасным способом. Методов и способов решения проблемы здесь и сейчас не так много, и раздельный сбор, который почему-то вы противопоставляете строительству завода, один из них, — заявил Гиниятуллин.

Так, в Казани выделили 54 участка для площадок под павильоны по приему вторсырья, в настоящее время на них функционирует 41 павильон. Во дворах установлены 1,5 тысячи сеток для сбора пластика, в которые за прошлый год собрали порядка 40 тонн таких отходов. Бизнес по обращению с отходами входит в перечень особо приоритетных в городской программе поддержки МСБ. Также город закупил 85 емкостей для сбора опасных отходов — ртутных ламп, батареек и тому подобного.

Гиниятуллин добавил, что в июне этого года в республике выберут регионального оператора по обращению с отходами, который будет обязан внедрять раздельный сбор мусора. Хотя каким именно образом это будет происходить, пока неизвестно. Также чиновник напомнил, что неподалеку от Казани в следующем году появится завод по переработке стеклобоя в пеностекло мощностью 20 тысяч тонн в год. Пока в европейской части России есть лишь один подобный завод, расположенный в Минеральных Водах.

Главным спикером встречи стал глава комитета ЖКХ исполкома Казани Искандер Гиниятуллин



Мэрия извинилась за задержания

Дискуссия довольно быстро пришла к вопросу задержаний активисток движения против МСЗ. Напомним, что 6 апреля были задержаны две активистки — Гульназ Смирнова и Гузель Халилова. Ранее одной противнице строительства МСЗ Ирине Никифоровой присудили штраф в размере 10 тыс. рублей. Активисты движения против МСЗ в ходе встречи неоднократно заявляли, что эти задержания являются прямым давлением властей на всех активистов.

Активист Альберт Гарапов (он же — глава Антиядерного общества РТ) сообщил присутствующим, что по факту задержания активисток он уже обратился с жалобой на имя президента РТ Рустама Минниханова, а также в Совет по правам человека при президенте РФ. Некоторые из присутствующих даже заволновались: а не задержат ли их самих после этой встречи?

— Какое тут может быть обсуждение, если три наших человека находятся под системным преследованием? Оно еще не завершилось, 25 апреля должен состояться очередной суд. А кто знает, что дальше будет? — заявил Гарапов.

— Я клянусь, что никто из вас не будет задержан после сегодняшней встречи, — резко отреагировал Гиниятуллин, после чего добавил. — Я не сказал, что я гарантирую, я сказал, что клянусь!

По словам чиновника, задержания и штрафы в отношении активисток — инициатива исключительно правоохранительных органов, а не мэрии Казани. Он также принес извинения от имени властей города за эти задержания. Дискуссию с трудом удалось вернуть в русло обсуждения самого МСЗ.

Альберт Гарапов сообщил, что по факту задержания активисток он уже обратился с жалобой на имя президента РТ Рустама Минниханова, а также в Совет по правам человека при президенте РФ



Жечь мусор — просто

Вскоре слово взял бывший президент Академии наук РТ, специалист по нефте- и газопереработке Ахмет Мазгаров. Он предложил сравнить МСЗ с любым нефтеперерабатывающим заводом в Татарстане и за его пределами. По его словам, процессы на НПЗ во много раз более сложные и опасные, но при этом на них удается обеспечить экологическую безопасность в пределах установленных норм.

— На ТАНЕКО есть, к примеру, установка гидрокрекинга, которая в десятки раз сложнее! Там намного более высокое давление, температура, а еще есть водород. Но процесс удается держать под контролем, он не наносит вреда, а на капитальный ремонт встает даже не раз в год, раз в четыре года. А технология сжигания мусора — простейшая технология. Что касается того, что технология пилотная — это лишь для нас так, во всем мире она уже давно испытана и работает.

Позже Мазгаров дал пояснения по поводу диоксина — продукта сгорания ПВХ, который активисты называют в числе наиболее опасных факторов выброса МСЗ. Мазгаров отметил, что температура разложения диоксина составляет 750 градусов Цельсия, в то время как температура в топке МСЗ достигает 1000 градусов. Активисты возразили, что диоксин после разложения может и вновь воссоединиться, на что Мазгаров ответил: эта проблема решается за счет системы фильтрации.

Ахмет Мазгаров предложил сравнить МСЗ с любым нефтеперерабатывающим заводом в Татарстане и за его пределами



Завод еще не утвержден

В ходе встречи подняли несколько формальных вопросов — в том числе, а к чему может привести сама встреча? Можно ли на ней принять решение о запрете строительства МСЗ, чтобы после этого решения его действительно не построили? Гиниятуллин отметил, что рабочая группа формально нигде не зарегистрирована, так что ее решение в любом случае будет носить рекомендательный характер. Вопрос реализации этих рекомендаций уже будет в ведении правительства республики.

Также власти обратили внимание на следующий момент: на данный момент строительство МСЗ на участке в Осиново еще окончательно не утверждено. Да, застройщик завода, «РТ-инвест», приобрел землю, но, как заверил Гиниятуллин, компания сделала это «на свой страх и риск». Перевод участка в категорию земель промышленного назначения еще не произошел. Более того, властям пока еще не предоставили проект завода, так что говорить о согласовании или отказе в строительстве МСЗ пока рано.

Рука на пульсе вредных выбросов

Другой вопрос — о контроле за вредными выбросами завода: кто и как будет его осуществлять? Жительница ЖК «Салават купере» Алия довольно долго пыталась выяснить, есть ли в надзорных органах сотрудники с соответствующей квалификацией (представители власти, впрочем, не увидели в этом проблемы: можно, если что, научить). Также присутствующие долго пытались выяснить у представителя Минэкологии Раисы Шагидуллиной, какие нормативы существуют для выбросов МСЗ в России, если существуют вообще? Та в ответ витиевато объясняла, что нормы по выбросам будут определены после появления проекта завода с учетом других предприятий по уже существующим методикам. Ситуация не раз скатывалась в скандал.

Мазгаров сообщил, что концентрацию того же диоксина в выбросах в Казани могут измерять как минимум две организации: ИОФХ и ВНИИП. Он отметил, что подобный анализ стоит довольно дорого (в частности, прозвучала оценка в 60 тысяч рублей). Но, по мнению Мазгарова, его достаточно проводить примерно раз в месяц. Это, впрочем, не успокоило противников МСЗ: некоторые сочли, что наиболее опасные части отходов будут сжигать как раз в период между анализами.

Активисты неоднократно ссылались на опыт МСЗ в Японии, где руководство подобных предприятий ежегодно отчитывается перед общественностью о положении на заводе, выбросах и количествах аварий. Также один из наиболее активных участников движения против МСЗ Антон Голубков предложил на следующую встречу пригласить представителей Минздрава РТ, чтобы те представили данные по динамике онкологических заболеваний в Татарстане. Подобные данные, как рассчитывает Голубков, в дальнейшем помогут оценить влияние МСЗ на здоровье населения.

Один из наиболее активных участников движения против МСЗ Антон Голубков предложил на следующую встречу пригласить представителей Минздрава РТ, чтобы те представили данные по динамике онкологических заболеваний в Татарстане



Вопросы без ответов

Для мужчины по имени Ильдус из Осиново ситуация с возможным риском онкологических заболеваний оказалась особенно близка: в поселке живет его пятилетний племянник с диагнозом лейкемия. Ильдус также подчеркнул, что МСЗ в любом случае навредит инфраструктуре и экологии района даже не из-за выбросов, а из-за того, что туда возят мусор: грузовики будут разрушать дороги, создавать заторы и выделять выхлопные газы. На это представители властей предпочли тактично промолчать.

Также без ответов осталось множество вопросов о том, можно ли рассмотреть другую технологию, не связанную с мусоросжиганием? В частности, предлагались варианты завода по синтезу биогаза из мусора: такие предприятия также существуют в Европе. Но подобный вопрос, вероятно, должен быть адресован уже инвестору «РТ-инвест».

К слову, ответа не прозвучало и на еще один вопрос: за сколько «на свой страх и риск» «РТ-инвест» приобрел участок в Осиново?

Нет доверия

С примирительной речью выступила представитель Росприроднадзора Елена Попова. Она заверила, что к государственной экспертизе проекта МСЗ будут привлекать международное сообщество, да и российские специалисты подойдут к ней со всей серьезностью.

— Вы, пожалуйста, не думайте, что у специалистов-экологов другие вопросы или мы менее ответственно ко всему относимся. Поверьте, что пока мы не убедимся в безопасности строительства, не может быть подготовлено положительное заключение! — заявила она.

Однако про «поверить» речи в этот вечер не шло: Гиниятуллину пришлось даже вступаться за Попову, когда некоторые активисты обвинили ее в некомпетентности. Общую мысль выразил Владимир Шушков, школьный учитель экологии, пришедший на встречу с детскими рисунками по теме переработки и сортировки мусора:

— Мягко говоря, ну доверия нет. Как бы ни работали у нас официальные представители экологических служб, с ними чаще всего не считаются… Люди не доверяют сейчас, потому что слуги народа так или иначе все проделают!

Когда состоится следующая встреча — неизвестно

Завершил вечер депутат Госсовета РТ, глава комитета по экологии и природопользованию Тахир Хадеев. Он попытался произнести примирительную речь и в первую очередь согласился с необходимостью сортировки мусора.

— Мне кажется, этот завод нас всех объединил. Такая появилась возможность, и вы, представители общества, открыто и четко высказываете свою позицию, в этом ничего плохого нет. Давайте начнем насчет раздельного сбора: я с вами согласен. Это же вопрос, который вполне в наших руках, и мы должны над этим работать. Мир уже прошел через это, мы — республика цивилизованная, люди грамотные, умные, — заявил Хадеев.

Однако выступление депутата и вся трехчасовая встреча закончились демаршем зрителей: в ходе речи один из активистов демонстративно встал и покинул зал, за ним сразу же потянулись другие. Когда состоится следующая встреча — неизвестно, хотя Гиниятуллин обещал активистам, что как только позволит погода, он познакомит всех с имеющейся в городе инфраструктурой по сортировке мусора.

1 / 20 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов