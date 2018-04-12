Кризис доверия к МСЗ: как противники сжигания мусора три часа спорили с властями
На встречу рабочей группы по вопросу «мусорного» завода в мэрии пришли более 50 человек
Первая встреча рабочей группы по вопросу мусоросжигательного завода (МСЗ) с участием активистов прошла на эмоциях: почти каждая тема обсуждения оборачивалась жаркой полемикой. Городские власти заявили, что в Казани все же есть инфраструктура по сортировке мусора, и попросили прощения за задержания активистов, а сами активисты задали множество вопросов, не все из которых нашли ответы. Подробнее — в материале «Реального времени».
Мусор в Казани все же сортируют
На первую встречу рабочей группы по вопросу мусоросжигательного завода (МСЗ), прошедшую накануне в комитете ЖКХ исполкома Казани, пришло более 50 человек. Большинство составляли активисты движения против МСЗ и за раздельный сбор мусора, но на встречу также пришли представители ряда профильных республиканских министерств и ведомств, Госсовета РТ и Академии наук Татарстана. На всех в зале едва нашлось место: некоторое время пришлось потратить, чтобы все наиболее активные участники движения против МСЗ точно смогли поучаствовать в обсуждении, которое, если забежать немного вперед, было крайне эмоциональным.
Главным спикером встречи стал глава комитета ЖКХ исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Как выяснилось, он же модерирует группу по МСЗ в WhatsApp, в которой представители власти общаются с активистами. Он начал с тезиса о том, что разделение мусора идет вместе с мусоросжиганием, а не является альтернативой.
— Нам спорить не о чем, мы с вами заинтересованы в том, чтобы решить имеющуюся проблему [отходов] наиболее эффективным и безопасным способом. Методов и способов решения проблемы здесь и сейчас не так много, и раздельный сбор, который почему-то вы противопоставляете строительству завода, один из них, — заявил Гиниятуллин.
Так, в Казани выделили 54 участка для площадок под павильоны по приему вторсырья, в настоящее время на них функционирует 41 павильон. Во дворах установлены 1,5 тысячи сеток для сбора пластика, в которые за прошлый год собрали порядка 40 тонн таких отходов. Бизнес по обращению с отходами входит в перечень особо приоритетных в городской программе поддержки МСБ. Также город закупил 85 емкостей для сбора опасных отходов — ртутных ламп, батареек и тому подобного.
Гиниятуллин добавил, что в июне этого года в республике выберут регионального оператора по обращению с отходами, который будет обязан внедрять раздельный сбор мусора. Хотя каким именно образом это будет происходить, пока неизвестно. Также чиновник напомнил, что неподалеку от Казани в следующем году появится завод по переработке стеклобоя в пеностекло мощностью 20 тысяч тонн в год. Пока в европейской части России есть лишь один подобный завод, расположенный в Минеральных Водах.
Мэрия извинилась за задержания
Дискуссия довольно быстро пришла к вопросу задержаний активисток движения против МСЗ. Напомним, что 6 апреля были задержаны две активистки — Гульназ Смирнова и Гузель Халилова. Ранее одной противнице строительства МСЗ Ирине Никифоровой присудили штраф в размере 10 тыс. рублей. Активисты движения против МСЗ в ходе встречи неоднократно заявляли, что эти задержания являются прямым давлением властей на всех активистов.
Активист Альберт Гарапов (он же — глава Антиядерного общества РТ) сообщил присутствующим, что по факту задержания активисток он уже обратился с жалобой на имя президента РТ Рустама Минниханова, а также в Совет по правам человека при президенте РФ. Некоторые из присутствующих даже заволновались: а не задержат ли их самих после этой встречи?
— Какое тут может быть обсуждение, если три наших человека находятся под системным преследованием? Оно еще не завершилось, 25 апреля должен состояться очередной суд. А кто знает, что дальше будет? — заявил Гарапов.
— Я клянусь, что никто из вас не будет задержан после сегодняшней встречи, — резко отреагировал Гиниятуллин, после чего добавил. — Я не сказал, что я гарантирую, я сказал, что клянусь!
По словам чиновника, задержания и штрафы в отношении активисток — инициатива исключительно правоохранительных органов, а не мэрии Казани. Он также принес извинения от имени властей города за эти задержания. Дискуссию с трудом удалось вернуть в русло обсуждения самого МСЗ.
Жечь мусор — просто
Вскоре слово взял бывший президент Академии наук РТ, специалист по нефте- и газопереработке Ахмет Мазгаров. Он предложил сравнить МСЗ с любым нефтеперерабатывающим заводом в Татарстане и за его пределами. По его словам, процессы на НПЗ во много раз более сложные и опасные, но при этом на них удается обеспечить экологическую безопасность в пределах установленных норм.
— На ТАНЕКО есть, к примеру, установка гидрокрекинга, которая в десятки раз сложнее! Там намного более высокое давление, температура, а еще есть водород. Но процесс удается держать под контролем, он не наносит вреда, а на капитальный ремонт встает даже не раз в год, раз в четыре года. А технология сжигания мусора — простейшая технология. Что касается того, что технология пилотная — это лишь для нас так, во всем мире она уже давно испытана и работает.
Позже Мазгаров дал пояснения по поводу диоксина — продукта сгорания ПВХ, который активисты называют в числе наиболее опасных факторов выброса МСЗ. Мазгаров отметил, что температура разложения диоксина составляет 750 градусов Цельсия, в то время как температура в топке МСЗ достигает 1000 градусов. Активисты возразили, что диоксин после разложения может и вновь воссоединиться, на что Мазгаров ответил: эта проблема решается за счет системы фильтрации.
Завод еще не утвержден
В ходе встречи подняли несколько формальных вопросов — в том числе, а к чему может привести сама встреча? Можно ли на ней принять решение о запрете строительства МСЗ, чтобы после этого решения его действительно не построили? Гиниятуллин отметил, что рабочая группа формально нигде не зарегистрирована, так что ее решение в любом случае будет носить рекомендательный характер. Вопрос реализации этих рекомендаций уже будет в ведении правительства республики.
Также власти обратили внимание на следующий момент: на данный момент строительство МСЗ на участке в Осиново еще окончательно не утверждено. Да, застройщик завода, «РТ-инвест», приобрел землю, но, как заверил Гиниятуллин, компания сделала это «на свой страх и риск». Перевод участка в категорию земель промышленного назначения еще не произошел. Более того, властям пока еще не предоставили проект завода, так что говорить о согласовании или отказе в строительстве МСЗ пока рано.
Рука на пульсе вредных выбросов
Другой вопрос — о контроле за вредными выбросами завода: кто и как будет его осуществлять? Жительница ЖК «Салават купере» Алия довольно долго пыталась выяснить, есть ли в надзорных органах сотрудники с соответствующей квалификацией (представители власти, впрочем, не увидели в этом проблемы: можно, если что, научить). Также присутствующие долго пытались выяснить у представителя Минэкологии Раисы Шагидуллиной, какие нормативы существуют для выбросов МСЗ в России, если существуют вообще? Та в ответ витиевато объясняла, что нормы по выбросам будут определены после появления проекта завода с учетом других предприятий по уже существующим методикам. Ситуация не раз скатывалась в скандал.
Мазгаров сообщил, что концентрацию того же диоксина в выбросах в Казани могут измерять как минимум две организации: ИОФХ и ВНИИП. Он отметил, что подобный анализ стоит довольно дорого (в частности, прозвучала оценка в 60 тысяч рублей). Но, по мнению Мазгарова, его достаточно проводить примерно раз в месяц. Это, впрочем, не успокоило противников МСЗ: некоторые сочли, что наиболее опасные части отходов будут сжигать как раз в период между анализами.
Активисты неоднократно ссылались на опыт МСЗ в Японии, где руководство подобных предприятий ежегодно отчитывается перед общественностью о положении на заводе, выбросах и количествах аварий. Также один из наиболее активных участников движения против МСЗ Антон Голубков предложил на следующую встречу пригласить представителей Минздрава РТ, чтобы те представили данные по динамике онкологических заболеваний в Татарстане. Подобные данные, как рассчитывает Голубков, в дальнейшем помогут оценить влияние МСЗ на здоровье населения.
Вопросы без ответов
Для мужчины по имени Ильдус из Осиново ситуация с возможным риском онкологических заболеваний оказалась особенно близка: в поселке живет его пятилетний племянник с диагнозом лейкемия. Ильдус также подчеркнул, что МСЗ в любом случае навредит инфраструктуре и экологии района даже не из-за выбросов, а из-за того, что туда возят мусор: грузовики будут разрушать дороги, создавать заторы и выделять выхлопные газы. На это представители властей предпочли тактично промолчать.
Также без ответов осталось множество вопросов о том, можно ли рассмотреть другую технологию, не связанную с мусоросжиганием? В частности, предлагались варианты завода по синтезу биогаза из мусора: такие предприятия также существуют в Европе. Но подобный вопрос, вероятно, должен быть адресован уже инвестору «РТ-инвест».
К слову, ответа не прозвучало и на еще один вопрос: за сколько «на свой страх и риск» «РТ-инвест» приобрел участок в Осиново?
Нет доверия
С примирительной речью выступила представитель Росприроднадзора Елена Попова. Она заверила, что к государственной экспертизе проекта МСЗ будут привлекать международное сообщество, да и российские специалисты подойдут к ней со всей серьезностью.
— Вы, пожалуйста, не думайте, что у специалистов-экологов другие вопросы или мы менее ответственно ко всему относимся. Поверьте, что пока мы не убедимся в безопасности строительства, не может быть подготовлено положительное заключение! — заявила она.
Однако про «поверить» речи в этот вечер не шло: Гиниятуллину пришлось даже вступаться за Попову, когда некоторые активисты обвинили ее в некомпетентности. Общую мысль выразил Владимир Шушков, школьный учитель экологии, пришедший на встречу с детскими рисунками по теме переработки и сортировки мусора:
— Мягко говоря, ну доверия нет. Как бы ни работали у нас официальные представители экологических служб, с ними чаще всего не считаются… Люди не доверяют сейчас, потому что слуги народа так или иначе все проделают!
Завершил вечер депутат Госсовета РТ, глава комитета по экологии и природопользованию Тахир Хадеев. Он попытался произнести примирительную речь и в первую очередь согласился с необходимостью сортировки мусора.
— Мне кажется, этот завод нас всех объединил. Такая появилась возможность, и вы, представители общества, открыто и четко высказываете свою позицию, в этом ничего плохого нет. Давайте начнем насчет раздельного сбора: я с вами согласен. Это же вопрос, который вполне в наших руках, и мы должны над этим работать. Мир уже прошел через это, мы — республика цивилизованная, люди грамотные, умные, — заявил Хадеев.
Однако выступление депутата и вся трехчасовая встреча закончились демаршем зрителей: в ходе речи один из активистов демонстративно встал и покинул зал, за ним сразу же потянулись другие. Когда состоится следующая встреча — неизвестно, хотя Гиниятуллин обещал активистам, что как только позволит погода, он познакомит всех с имеющейся в городе инфраструктурой по сортировке мусора.
комментарии
О пластиковых окнах из ПВХ в квартирах "противников" и вовсе говорить не хочется...
Двойные стандарты какие-то у этих "противников"...
Так же по хамски ведут себя и на обсуждении вопроса о МСЗ.
В новых домах после 2012 года постройки застройщик являясь собственником жилых помещений в соответствии с проектом обязан установить индивидуальные приборы учета тепловой энергии. По установленному ПП РФ № 354 регламенту после установки, в месячный срок должен введен в эксплуатацию, а после введения в эксплуатацию ИПУ данные по фактическому потреблению тепловой энергии обязаны приниматься и учитываться при расчете за услугу.
Так вот, до момента ввода прибора в эксплуатацию власти застройщик отчитывается о исполнении ФЗ о энергосбережении №261.
Далее проблемы в том числе и материальные начинаются у новоселов.
Они видят эти приборы, видят что они опломбированы и надеются на расчет по ИПУ. Смотрят на полученные счета за отопление и понимают -рассчета по фактически потребленное тепло по формуле 3,3 и3,4 ПП РФ 354 нет. УО начинает юлить и утверждать, что дом не оборудован полностью приборами или не все ввели в эксплуатацию.Обращения в ГЖИ не помогают.Большой дядя продолжает снимать сливки с переплат за отопления.
Игнором по фактически установленным и введенным приборам зафиксированы в ЖК "Сокольники",ЖК "Изумрудный город".Застройщик Унистрой, исполнители УК аффелированные с застройщиком.
Конкретно скажите, что и как.
Иначе шаманство какое-то - переработка, переработка, переработка....