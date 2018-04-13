В Казани повторно задержан бывший вице-премьер Татарстана Владимир Швецов

Накануне в Казани повторно задержали бывшего вице-премьера РТ Владимира Швецова. Как утверждают источники «Реального времени», он стал фигурантом новых дел Следкома по РТ о незаконном завладении квартирой и хищении бюджетных средств посредством получения незаконных субсидий.

Задержание Швецова-старшего произошло в здании Следкома на улице Наки Исанбета, куда его пригласили на допрос. В ходе проведения последующих следственных действий адвокат подозреваемого вызвал скорую помощь. Далее Швецова доставили на обследование в больницу, но оснований для госпитализации не нашлось, сообщает источник «Реального времени» в правоохранительных органах.

Далее подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Фабула новых дел в отношении Швецова пока не разглашается.

Напомним, Швецова-старшего уже задерживали в конце января, но после экстренной госпитализации в РКБ-2 освободили. Тогда он стал подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве на 60 млн рублей с залоговым имуществом челнинского предприятия «ПАК». К уголовной ответственности по этому делу, а также другим эпизодам привлекают дочь и сына Швецова. Последний находится под домашним арестом.