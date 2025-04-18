Как студенты перепридумывали обсерваторию имени Энгельгардта

Идеи предложили восемь российских и два китайских вуза

Обсерватория имени Энгельгардта — объект ЮНЕСКО, работающий на благо науки. Фото: Максим Платонов

Студенческие проекты сохранения и приспособления обсерватории имени Энгельгардта обсуждали сегодня в библиотеке Лобачевского. Среди идей: квесты на Марсе, вдохновение на острове Пасхи и созвездие Стрельца. Ученые же просят не забывать, что обсерватория — это заповедное место, где занимаются наукой. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы же вам говорили про телескопы, научные исследования...»

Восемь вузов России и Китая приняли участие в финале IV Международного конкурса студенческих проектов по продвижению мировых объектов культурного наследия. На этот раз поразмышлять им предложили на тему сохранения и приспособления к современному использованию астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта.

Конкурс проводился при поддержке Государственного Советника Республики Татарстан, посла доброй воли ЮНЕСКО Минтимера Шаймиева.



— Безусловно, данный конкурс имеет колоссальное научно-прикладное значение как в организации эффективного управления объектами ЮНЕСКО, так и в развитии туристического потенциала, — отметил в приветствии участникам Шаймиев. — В то же время он очень ценен тем, что способен пробуждать в молодых поколениях интерес и уважение к истории, культуре и традициям наших народов.

Обсерватории Казанского университета вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в сентябре 2023 года.

На конкурс подали 38 заявок 13 команд из вузов России и 25 из Китая. До финала дошли девять проектов, которые представили в научной библиотеке имени Лобачевского. Отметим, что не все из них были на территории обсерватории, хотя до этого для студентов провели дистанционные консультации. Оценивало их работы международное жюри во главе с председателем Элизабеттой Фабри, международным экспертом по архитектуре, заслуженным архитектором Италии.

Практически все команды большое внимание уделили преобразованиям туристической инфраструктуры, при этом самим ученым, в частности заведующему кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Владимиру Безменову и профессору кафедры астрономии КФУ Юрию Нефедьеву, показалось, что молодые архитекторы мало обращают внимания на научную составляющую. Кроме того, экспертов в целом насторожило активное вмешательство в территорию.

— Мы же вам говорили про телескопы, научные исследования, музейное наполнение — это в проекте не отражено, — даже достаточно резко высказался после одной презентации Безменов.

На что студенты отвечали, что трогать уже существующее, работающее — не в их планах.

Отметим, что, несмотря на большое внимание к туризму, представителей профильных комитетов на встрече не было.

Проект уральских студентов. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Метеорологический полигон и квест на Марсе

Единственный, кто сосредоточился исключительно на научной составляющей (что тоже вызвало вопросы у экспертов), — это Казанский федеральный университет. В его планах — развитие имеющегося геодезического метеорологического полигона, установка наземной станции приема снимков с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и работа над учебно-методическими пособиями для студентов.

Основным источником вдохновения для авторов стало строение Вселенной и Солнечной системы. В частности, Уральский государственный архитектурно-художественный университет им. Н.С. Алферова предложил масштабный проект квеста на Марсе и установил аэротрубу, ресторан и глэмпинг, а также разработал особый детский мерч.

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры спрятала сувенирный магазин под землю, возвела астрокампус, а чтобы не мешал свет, предложила выложить дороги светонакопительным гравием.

— Я предлагаю вам сделать светонакопительные столбики, — отреагировал Нефедьев, отметив, что он давно уже озабочен этой идеей, и поблагодарил студентов.

Проект МАРХИ. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Студенты МАРХИ придумали концепцию «кротовой норы», соединяющей прошлое и будущее. Для этого они предложили воссоздать объекты начала века, включая железнодорожную станцию. Но также и соорудить большой астрономический парк. Кроме этого, проектанты из МАРХИ неожиданно нашли для себя параллели между обсерваторией и островом Пасхи, отметив, что во время ее строительства эта тема была популярна.

— Астрономы ночью наблюдали за звездами, — отметил Владимир Безменов. — А днем они работали над геодезией, навигацией. А Дубяго работал на царскую армию. Хорошо бы было, если бы внедрили это в ваш проект.

Проект Яньцзиньского университета. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Для нас китайский взгляд оказался очень интересен»

Что касается китайских проектов, тот Яньцзиньский университет выстроил очень яркий парк, а в качестве мерча предложил магнитики и монеты. Кроме того, студенты из Поднебесной явно указывали — они собираются развивать свой проект, что называется, дальше в лес.

Представивший два проекта Чанъаньский университет удивил эксперта источником вдохновения — это созвездие Стрельца (на экран даже были выведены фото Сталина и Брежнева). А центр обслуживания туристов был вдохновлен зданиями Красной площади.

Наконец, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет придумал проекту название «Двойная звезда» («Икеле йолдыз», хотя точнее — «Куш йолдыз»).

— Зачем писать что-то еще, почему нельзя просто продвигать название «обсерватория»? — удивился Нефедьев.

Выставка проектов. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Как объяснила исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Зульфия Сунгатуллина, студенческий опыт будет применен при подготовке проекта обновления обсерватории. Когда это точно будет, пока неизвестно, но планы, безусловно, есть.

— Это сложный объект, это действующая обсерватория, это действующий учебный объект, — отметил президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Леонид Кондрашов. — С одной стороны, проектировщик не может ничего там, по сути, трогать, и студентам еще надо поработать в плане культурного наследия. С другой стороны, для конкурса надо что-то подготовить, каждый справлялся с этим с точки зрения своей подготовки, взглядов. Для нас китайский взгляд оказался очень интересен.

Ну а главный приз достался студентам МАРХИ. Проекту с образом Пасхи Кондрашов также вручил статуэтку, сделанную из дерева с этого острова.