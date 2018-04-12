Власти Осиново согласовали митинг против МСЗ 15 апреля

Исполком Осиновского сельского поселения предложил провести митинг против строительства мусоросжигательного завода 15 апреля на площадке у продуктового магазина на улице Октябрьской, 22.

«Это реально непроходимое место, туда сложно будет пройти мамам с колясками. Но мы решили согласиться на эту площадку, чтобы иметь возможность хоть как-то высказаться», — цитирует «Коммерсантъ» активистку движения «Против МСЗ. За раздельный сбор» Альбину Гайфуллину.

Напомним, за участие в народных сходах против стройки мусоросжигательного завода были задержаны три активистки. Двух уже оштрафовали на 10 тыс. рублей за призыв на «митинг». Заседание по делу третьей откладывали уже дважды. Участники акции заявляли, что провели встречу в формате собрания жильцов на придомовой территории и это не подпадает под определение стихийного митинга.