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Гиниятуллин поклялся, что участников встречи по МСЗ не задержат

17:38, 11.04.2018 2
Гиниятуллин поклялся, что участников встречи по МСЗ не задержат

На встрече рабочей группы по вопросу МСЗ в Казани глава комитета ЖКХ исполкома города Искандер Гиниятуллин поклялся перед противниками МСЗ, что никого из присутствующих не задержат после сегодняшней встречи.

Таким образом он ответил на критику собравшихся, связанную с задержаниями и штрафами в отношении нескольких активисток, сообщил корреспондент «Реального времени».

«Я не сказал, что гарантирую, я сказал, что клянусь», — добавил он.

Напомним, что 6 апреля были задержаны две активистки движения против строительства МСЗ — Гульназ Смирнова и Гузель Халилова. Ранее одной противнице строительства МСЗ Ирине Никифоровой присудили штраф в размере 10 тыс. рублей.

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    Ой, коры! Не гарантирует, но клянётся))
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  • Анонимно 12 апр
    Мы против МСЗ!!!
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