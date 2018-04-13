«Черная пятница» Telegram: судебный «фарс», иски к Роскомнадзору и обход блокировки

Как в России отреагировали на решение суда огранить доступ к мессенджеру Павла Дурова

Сегодня суд удовлетворил иск о блокировке Telegram. Роскомнадзор собирается ограничить доступ к мессенджеру, как только получит судебное решение. Адвокаты Павла Дурова намерены его обжаловать, а происходящее в суде назвали «фарсом». Опрошенные «Реальным временем» эксперты в большинстве своем оказались едины, высказывая крайне негативное отношение к решению суда. Так, в частности, Алексей Венедиктов сообщил, что оно «к правосудию не имеет никакого отношения».

«Черная пятница» Павла Дурова

Сегодня оправдались худшие опасения пользователей Telegram. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру в России. Основание — Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Судья сообщила, что «решение суда подлежит немедленному исполнению».

Напомним, иск о блокировке мессенджера в России Роскомнадзор подал в начале апреля. Требуя ключи для дешифровки сообщений, в ведомстве заявили, что информация в Telegram может нести угрозу интересам России и жизням ее граждан.

Основатель мессенджера Павел Дуров накануне запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе. Его представители настаивали, что требования ФСБ технически неисполнимы и противоречат Конституции. В ответ на это 12 апреля Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать мессенджер. Сегодня это требование рассматривали всего 19 минут, еще через 40 минут суд вынес решение. Пользователей Telegram в России около 10 млн человек.

Адвокаты: «Не могли участвовать в этом фарсе сегодня»

После вынесения решения о блокировке Telegram Дмитрий Колбасин, представитель Международной правозащитной группы «Агора», который отстаивает интересы мессенджера в суде, подробно изложил «Реальному времени» свою позицию по поводу случившегося:

— Адвокаты Международной группы «Агора» не могли участвовать в этом фарсе сегодня. Сегодняшний процесс — это лишнее подтверждение нашим вчерашним заявлениям и четкой позиции Павла Дурова о том, что не стоит принимать участие. Обратите внимание — процесс начался и завершился за 19 минут, элементарно даже не изучили, не исследовали никаких доказательств, связанных с уведомлением сторон и направлением им копий исковых заявлений. Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его, и, конечно, наши адвокаты планируют его обжаловать, — сообщил Дмитрий Колбасин.

У адвокатов Дурова есть месяц со дня принятия решения в окончательной форме и 15 календарных дней на частную жалобу на определение суда о немедленной блокировке. Поразительно, но стороне защиты до сих пор не предоставили ни сам иск Роскомнадзора, ни позицию ФСБ:



— Мы убедительно просили суд отложить рассмотрение иска по существу сегодня, как раньше просили отложить беседу 12 апреля, поскольку ни наш доверитель, ни адвокаты Международной группы «Агора» так и не получили ни иск Роскомнадзора, ни определение суда о принятии иска к производству и подготовке к судебному заседанию. Более того, из СМИ мы узнали, что суд привлек к участию в этом деле ФСБ России, а ее позицию нам также не прислали. У нас не было реальной возможности представить возражения на иск и свои доказательства, ведь этот самый иск Роскомнадзора мы не видели до сих пор. Это вопиющее нарушение права на защиту! — подчеркнул собеседник издания.

Представитель «Агоры» напомнил, что Telegram — это иностранное юридическое лицо. Получение уведомлений, документов из суда, оформление доверенности — апостиль, перевод, нотариальное заверение занимают много времени, «и не день, не два и не три. Мы не понимаем, какие были объективные причины у суда для такой спешки». Такая экстренная ускоренная процедура рассмотрения дел не предусмотрена процессуальным законодательством, считает представитель «Агоры» и отмечает, что в практике их адвокатов это произошло впервые.

— Наш адвокат Дмитрий Динзе вчера просил суд отложить судебное заседание на разумный срок, устранить все эти грубейшие процессуальные нарушения и обеспечить Telegram, как ответчику, право на защиту, реализацию всех процессуальных прав, предоставленных законом. Суд этого не сделал. Ждем решения суда и будем его обжаловать после изучения, — отметил Дмитрий Колбасин.

Защитники Дурова расценивают поведение московского суда как неуважительное отношение к участникам судебного процесса, что прямо противоречит стандартам судейской этики. «Позиция Telegram неизменна — требования ФСБ предоставить доступ к личной переписке пользователей мессенджера не соответствуют Конституции и не основаны на законе. Кроме того, эти требования технически не могут быть исполнены. Требование блокировки необоснованно и незаконно!» — резюмировал Колбасин.

Защитники Дурова расценивают поведение московского суда как неуважительное отношение к участникам судебного процесса. Фото rossaprimavera.ru



«Решение о блокировке к правосудию не имеет никакого отношения»

Большинство опрошенных «Реальным временем» экспертов также считают, что Павел Дуров не может удовлетворить требования ФСБ, поскольку это незаконно. Так, куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве России Ирина Левова полагает, что аудитория мессенджера нисколько не уменьшится:

— Суд вынес решение, значит, Телеграм заблокируют — надо устанавливать и настраивать VPN, SOCKS-протоколы. Закон, на мой взгляд, фактически был нереализуем — «Телеграм» не может предоставить никакие ключи, а тем более от секретных чатов, поскольку в последнем случае идет обмен напрямую между устройствами. Соответственно, если этого не происходит, то суд принимает решение о блокировке. Теперь Роскомнадзор будет пробовать блокировать мессенджер — для этого есть технические специалисты. Но, на мой взгляд, это не получится сделать эффективно. Мы не ожидаем уменьшения числа пользователей — мы ожидаем увеличения количества пользователей средств обхода блокировок. И если у вас уже установлен «Телеграм» на устройстве, то он никуда не денется, а в части обновлений просто нужно будет следить за каналом самого «Телеграма».

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов — также активный пользователь мессенджера. Ведет свой канал, на который подписаны свыше 56 тысяч человек.

— Решение о блокировке к правосудию не имеет никакого отношения (скорость рассмотрения лишь доказывает это). Я буду продолжать коммуницировать во всех разных мессенджерах, где технически это доступно. Что касается моего ТГ-канала, то я буду его вести, а пользователи найдут способ его читать, если им это нужно, — сообщил нашему изданию Венедиктов.





Решение о блокировке к правосудию не имеет никакого отношения, считает Венедиктов. Фото Олега Тихонова



Коллективный иск к Роскомнадзору

Накануне журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали административный иск к Роскомнадзору и ФСБ по делу о возможной блокировке мессенджера. Истцы заявляют, что действия обеих служб нарушают их права на неприкосновенность частной жизни и распространение информации без вмешательства государственных лиц.

Сегодня Анастасия Кашеварова, главный редактор Daily Storm, решила пойти тем же путем и поручила своим юристам проработать вопрос с подачей иска к Роскомнадзору:

— Есть какая-то информация, которая не нравится ФСБ и Роскомнадзору, и они считают, что это нужно блокировать. Если помните, в «Яндексе» были поиски по блогам, а потом их убрали. Я человек-государственник. Все знают, что я уважаю нашего президента и неукоснительно поддерживаю его курс, но то, что сейчас происходит, делает не президент. Это силовики хотят создать тоталитаризм у нас, где один человек, если у него что-то не получается или нужен доступ ко всему, можно сказать, раком ставит все остальное общество. Но улица должна быть с двухсторонним движением. Я считаю, здесь тоже нужно не в одну сторону ехать. Нужно отталкиваться от мировых правил, правил морали и закона. И закон сейчас нарушает не Дуров, а Роскомнадзор и ФСБ.

Аргументы ФСБ, что таким способом служба будет защищать россиян от терроризма, не обоснованы, считает собеседница: «террористы больше общаются по WhatsApp, нежели по Telegram». Сам мессенджер Кашеварова называет еще одной площадкой для распространения информации, которую используют почти все СМИ, то есть, по сути, блокировка — это еще и ограничение прав журналистов и граждан на получение информации.





Павел Дуров сообщил, что мессенджер использует встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют действий от пользователей. Фото Reuters (russian.rt.com)

На решение повлияли санкции и конфликт внутри президентской администрации



Остальные эксперты сошлись во мнении, что аудитория Telegram просто обойдет блокировку. В интернете уже масса инструкций на эту тему — сегодня это самый популярный запрос в поисковых системах. Даже государственные издания, например Vesti.ru, готовят пользователей к тому, как обходить ограничение.

Павел Дуров также сообщил, что мессенджер использует встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют действий от пользователей, но не гарантирует доступность сервиса без использования VPN. Владелец мессенджера предупредил, что в первые часы начала блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и будут работать медленно. Тем не менее Telegram будет рассылать пользователям уведомления, информируя о развитии ситуации: «Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в App Store или Google Play», — предупредил Дуров.

Позднее еще один юрист мессенджера Telegram — Павел Чиков сообщил, что официальные телеграм-каналы уже получили распоряжение не размещать новых постов. Кроме того, сообщается, что Роскомнадзор уже внес web.telegram.org и t.me в реестр запрещенных сайтов. Однако пока доступ к мессенджеру есть.

ОПРОС

Алексей Венедиктов главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Решение о блокировке к правосудию не имеет никакого отношения (скорость рассмотрения лишь доказывает это). Я буду продолжать коммуницировать во всех разных мессенджерах, где технически это доступно. Что касается моего ТГ-канала, то я буду его вести, а пользователи найдут способ его читать, если им это нужно.

Телеграм-канал «Незыгарь» Решение принималось поспешно — это факт. Как минимум два обстоятельства повлияли на процесс — санкции против олигархов, которые вызвали панику и страх у многих чиновников; конфликт внутри президентской администрации. Решение о блокировке принято с позиции слабого, и следовательно — это говорит о долговременном негативе в отношении России и власти. У пользователей «Телеграм» сегодня праздник. Мы получили свободную площадку информации, которая вне правового поля.

Анна Просветова пресс-секретарь Vee Security Думаю, для многих очевиден принцип работы нашей судебной системы, поэтому это заседание было лишь публичным объявлением заранее принятого решения. Возможно, юристы и попытаются оспорить решение суда, но шанс, что их попытка будет успешна, очень мал. Способов обхода блокировки предостаточно, очень многие о них знают, а опросы в крупных каналах показывают, что люди продолжат пользоваться Telegram, несмотря на блокировку. Мы, например, сами запустили бесплатный сервис по обходу такой блокировки. Он настраивается в один клик, поэтому подходит и не самым продвинутым пользователям. В итоге уже сейчас видим огромное количество подключений, а наши «конкуренты» вовсе не выдерживают нагрузки. Все это говорит о том, что люди готовы обходить блокировки. Думаю, учитывая объем российской аудитории Telegram в ~15 млн человек, как минимум половина из активных останется на связи.

Телеграм-канал «Небрехня» «Небрехне» кажется, что сам Роскомнадзор (РКН) не ожидал такой прыти от судьи и слегка офигел от скорости вынесения решения. Возможно, поэтому глава РКН Александр Жаров не объявил конкретное время блокировки, ибо само ведомство не понимает пока, а что собственно дальше делать и как блокировку провести без ущемления интересов всех заинтересованных товарищей. Если говорить о способах обхода блокировки, то часть друзей нашей редакции уже столкнулась с тем, что количество запросов в бесплатных прокси выросло, поэтому все прокси адски висят с самого утра. В любом случае оттоки какие-то возможны, но не более 10—15% в первое время, и то на время «отвиса» прокси-серверов. Пользователи «Телеграма» достаточно продвинутые и спокойно смогут обойти все блокировки. Но нам интересно, как будут официально обходить блокировки и пользоваться мессенджером крупные компании и госструктуры. Все прекрасно знают, что, например, пресс-секретарь президента товарищ Песков проводит конференц-коллы с журналистами в «Телеграме». А тот же Сбербанк, например, все коммуникации проводит через «телегу» и буквально на неделе сделал рассылку с инструкцией, как обходить блокировку «Телеграма». Мы думаем, что решение будет оспорено, есть же еще апелляция и кассация, Высший суд, в конце концов, однако нервы эти умники от Роскомнадзора населению попортят, пока будут идти судебные баталии. Восстановление нашей аудитории (пока оттоки не видны) прогнозируем в пределах пары недель, пока все не установят себе прокси. А коммуникации продолжим тут же, в «Телеграме», Роскомнадзор не пройдет.

Леонид Давыдов российский общественный деятель, политолог, социолог, автор телеграм-канала «Давыдов.Индекс» Отношение к решению ничем не отличается от общего. Что касается аудитории, это хорошая ситуация проверить ее реальный уровень развития и желания читать телеграм-каналы. Уровень оттока и скорость, объем восстановления ее многое покажет. Продолжу коммуникации в «Телеграме» с поддерживающей ретрансляцией на других ресурсах соцсетей, которые и сейчас функционируют, но под другие задачи.



Антон Розенберг бывший технический директор социальной сети «ВКонтакте» Решение было ожидаемым. Есть российские законы, которые Павел Дуров отказывается соблюдать. В июне 2017 года он предоставил Роскомнадзору данные для внесения мессенджера в Реестр. 12 июля ФСБ прислало запрос на получение данных о шести пользователях, подозреваемых во взрыве в петербургском метро. Этот запрос опубликован (http://www.agora.legal/fs/a_delo2doc/54_file_Teleg...), в нем перечислена та информация, которую ФСБ попросила предоставить, — речь не только о неких «ключах». Однако Павел Дуров этот запрос попросту проигнорировал. Поэтому 14 сентября ФСБ составила протокол об административном правонарушении и направила дело в суд. 16 октября суд оштрафовал мессенджер Telegram, и только тогда Павел Дуров отреагировал и начал искать юристов. 12 декабря суд отклонил апелляцию, решение вступило в законную силу. Лишь три месяца спустя, 20 марта 2018 года, Роскомнадзор напомнил Telegram, что необходимо исполнить требования закона, и дал 15-дневный срок. Telegram вновь ничего не предоставил, Роскомнадзор подал заявление о блокировке в суд, и вот сегодня суд постановил, что, раз мессенджер не исполняет законы, его надо заблокировать. Вопросы тут могут быть в первую очередь к качеству законов и подходу Павла Дурова, нынешнее же решение суда кажется вполне логичным с учетом обстоятельств дела. Я перечислил выше всю хронологию событий, история длится уже почти год. Так что сложно назвать решение форсированным, хотя последние дни события действительно развивались довольно быстро. Вряд ли у Telegram есть какие-то шансы оспорить это решение. Суд постановил, что блокировка может быть отменена, если Telegram выполнит запрос, но Павел Дуров по-прежнему отказывается предоставлять запрашиваемые данные и выполнять действующие законы. Думаю, Дуров не может пойти на это, так как много лет строил пиар Telegram и свой личный на заявлениях о том, что не предоставит никому ни байта информации. И хотя в целом Павел не отличается последовательностью (например, после блокировки мессенджера в Индонезии он в июле прошлого года лично полетел туда договариваться с правительством), выполнение запроса в данном случае он будет воспринимать как потерю лица. Ему проще пожертвовать частью российской аудитории, но сохранить возможность пиариться на более интересных ему западных рынках, вновь делая вид, что он якобы жертва режима и борец за свободу слова. В конце концов, мессенджер ничего не зарабатывает в России, а деньги инвесторов собирает в долларах и с оглядкой на законы США. Технически обойти блокировку несложно, достаточно использовать VPN с любым зарубежным сервером, либо настроить прокси. В популярных каналах гуляют инструкции, как настроить все за пару кликов. Так что те, кому Telegram будет нужен, без проблем смогут обойти ограничения. Но, разумеется, есть и такие пользователи, которые предпочтут не разбираться, а перейдут в другие мессенджеры, тот же WhatsApp не менее безопасен, чем Telegram. Так что, думаю, после блокировки российская аудитория Telegram сократится где-то до 70% от нынешней.



Анастасия Кашеварова главный редактор Daily Storm К сожалению, мы живем при некоем правовом нигилизме. На kremlin.ru можем прочесть, что президент дал поручение Верховному или Конституционному судам, хотя он не имеет права давать такие поручения. Фактически это говорит о том, что суды у нас не независимые. Во-вторых, мне очень интересна сама подача иска, когда ФСБ требует ключи от шифрования, то есть ключи к моей личной переписке [как пользователя Telegram]. По Конституции у меня есть права на охрану моих личных данных, а ФСБ — это правоохранительный орган, который, собственно, должен охранять права граждан. По сути, иск показывает, что мои права разрешено нарушать, и те, кто должен меня защищать, ратуют за то, чтобы внедриться в мои личные секреты. Я считаю, что это нарушение прав граждан. Сегодня я зашла к своим юристам, сказала проработать вопрос с подачей иска к Роскомнадзору. Естественно, наш иск могут отклонить, потому что у нас есть другие площадки. Но мы тоже не гарантируем, что их не закроют, что нас не закроют, что есть какая-то информация, которая не нравится ФСБ и Роскомнадзору, и они считают, что это нужно блокировать. Если помните, в «Яндексе» были поиски по блогам, а потом их убрали. Я человек-государственник. Все знают, что я уважаю нашего президента и неукоснительно поддерживаю его курс, но то, что сейчас происходит, делает не президент. Это силовики хотят создать тоталитаризм у нас, где один человек, если у него что-то не получается или нужен доступ ко всему, можно сказать, раком ставит все остальное общество. Но улица должна быть с двухсторонним движением. Я считаю, здесь тоже нужно не в одну сторону ехать. Нужно отталкиваться от мировых правил, правил морали и закона. И закон сейчас нарушает не Дуров, а Роскомнадзор и ФСБ.

Ирина Левова куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве России Суд вынес решение, значит, «Телеграм» заблокируют — надо устанавливать и настраивать VPN, SOCKS-протоколы. Закон, на мой взгляд, фактически был нереализуем — «Телеграм» не может предоставить никакие ключи, а тем более от секретных чатов, поскольку в последнем случае идет обмен напрямую между устройствами. Соответственно, если этого не происходит, то суд принимает решение о блокировке. Теперь Роскомнадзор будет пробовать блокировать мессенджер — для этого есть технические специалисты. Но, на мой взгляд, это не получится сделать эффективно. Мы не ожидаем уменьшения числа пользователей — мы ожидаем увеличения количества пользователей средств обхода блокировок. И если у вас уже установлен «Телеграм» на устройстве, то он никуда не денется, а в части обновлений просто нужно будет следить за каналом самого «Телеграма».