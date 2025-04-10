В Челнах несовершеннолетний мотоциклист улетел в дорожный знак после столкновения с Lada

Фото: Михаил Захаров

Серьезное ДТП произошло 8 апреля в 19.43 на перекрестке улицы 40 лет Победы и проспекта Яшьлек в Набережных Челнах. Об этом сообщили в ГАИ.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь по проспекту Яшьлек в направлении проспекта Московский, при перестроении из правой полосы в левую, не уступил дорогу мотоциклу JHL LX3 МОТО (спортинвентарь), двигавшемуся попутно без изменения направления. В результате произошло столкновение. От удара мотоцикл отбросило на дорожный знак, установленный напротив дома №6 по улице 40 лет Победы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

За рулем мотоцикла находился несовершеннолетний, 2008 года рождения, ученик 10 класса Казанской гимназии Московского района. На заднем сиденье мотоцикла находилась девушка, 2007 года рождения, жительница Тукаевского района.

Оба несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta нарушил пункт 8.4 Правил дорожного движения, не уступив дорогу при перестроении. Правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств ДТП.

Рената Валеева