Роскомнадзор внес сайты Telegram в реестр запрещенной информации

Роскомнадзор внес сайты telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов.

Доступ к сайтам не ограничен, сообщается в реестре.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Кроме того, суд разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции.



Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей. Также Дуров посоветовал пользователям не удалять и не переустанавливать приложение при возникновении проблем со связью.