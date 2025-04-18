Владимир Васильев подарил Казани новую сказку «Лебединого озера»

Легендарный танцовщик и балетмейстер празднует 85-летие премьерой своей версии великого балета в ТАГТОиБ

Фото: Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

В Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. Джалиля — большое событие. Сегодня исполняется 85 лет великому танцовщику XX века, легенде советского и мирового балета Владимиру Васильеву, которого Майя Плисецкая называла «первым среди равных». В юбилейные дни на сцене нашего театра — премьера «Лебединого озера» в постановке и хореографии юбиляра. Уже 22 апреля труппа ТАГТОиБ представит ее на исторической сцене Большого театра, а первые показы посчастливилось увидеть Казани. О том, какой балет получился у Васильева и какую сказку он рассказывает зрителю, — в репортаже «Реального времени».

Жоинвильское чудо и три редакции «Лебединого озера» от Владимира Васильева

Это уже третий юбилей подряд, который Владимир Васильев празднует вместе с казанским театром. 10 лет назад, в дни своего 75-летия, он поставил спектакль, притчу-мистерию «Даруй нам мир» на музыку Мессы си минор Баха. 80-летний юбилей ознаменовался постановкой «И воссияет вечный свет» на музыку «Реквиема» Моцарта. И вот теперь — «Лебединое озеро». Премьера нового творения мастера состоялась на сцене ТАГТОиБ в канун 85-го дня рождения.

Это уже третья редакция «Лебединого озера» в трактовке Васильева. Первую он создал в 1990-х годах в Москве, в бытность худруком Большого театра.

Вторая недавно была поставлена в бразильском Жоинвиле — это похожая по художественному решению, но несколько иная постановка, нежели та, которую увидели вчера казанские зрители. Она готовилась по случаю 25-летия Школы Большого театра в Бразилии, которую помогал открывать сам Васильев. На месте, в Жоинвиле, над спектаклем работали ассистенты постановщика. На их роль мастер пригласил ведущих солистов ТАГТОиБ: Михаила Тимаева и выпускницу той самой школы Аманду Гомес.

Михаил Тимаев и Аманда Гомес в новой постановке . Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

— Это, пожалуй, впервые. Я не знаю другого такого случая, чтобы где-то еще школа поставила «Лебединое озеро» целиком. Там — поставили! — рассказал мэтр. — Помогли мои замечательные ассистенты. Такое впервые у меня: думаю, можно даже в книгу Гиннесса заносить этот случай — в Бразилии мы этот балет поставили онлайн. До двух часов ночи каждый день они репетировали там, а я смотрел на экран и говорил, где что и как делать. Так что во многом они еще и мои соавторы. Там всё совпало: мне — 85, школе — 25, и мы поставили такой спектакль, который увенчал все мои годы работы в этой школе. Ведь я постоянно там работал, ездил. Были «Дон Кихот», «Жизель», и вот теперь — «Лебединое озеро». Оказалось, можно это сделать. И они просто замечательно это все сделали. Это был фурор!

И третья редакция, которую Владимир Викторович назвал «на какое-то время окончательной», прошла вчера и идет сегодня на сцене ТАГТОиБ. Ассистентами режиссера-постановщика вновь выступили Аманда Гомес и Михаил Тимаев, они же и танцевали главные партии во время первого показа.

22 апреля, в честь юбилея легендарного танцовщика, труппа казанского театра покажет новое «Лебединое озеро» на исторической сцене Большого, в Москве.

Третья редакция, которую Владимир Викторович назвал «на какое-то время окончательной», прошла вчера и идет сегодня на сцене ТАГТОиБ. Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

Ипостаси балетмейстера: режиссер, художник, либреттист и… сказочник!

В новой версии «Лебединого озера» Владимир Васильев выступил и как режиссер-постановщик, и как художник-постановщик, и как автор либретто. Как написал он сам в своем приветственном слове, в постановке он отталкивался от своего понимания музыки Чайковкого и от традиций русского классического наследия. И действительно, новое «Лебединое озеро» Васильева — классичное, в нем видишь всё то, что ожидаешь увидеть в самом знаменитом русском балете. Но и авторское видение, разумеется, есть. Ведь еще одной своей большой задачей он видит «сделать спектакль более теплым, действенным и динамичным, безусловно сохранив при этом главное — его романтическую атмосферу».

— И я хотел сделать спектакль очень простым, понятным для всех, чтобы никто не задавался вопросами: «А что это за персонаж? А что происходит?» И чтобы никакого расхождения у нас не было с музыкой. Музыка — prima di tutto (прежде всего — прим. ред.)! — говорил он перед премьерой.

Васильев пошел дальше: по его собственному рассказу, он даже придумал сказку, которая объясняла бы истоки того, что происходит на сцене — и от нее оттолкнулся, создавая полотно своего спектакля.

В новой версии «Лебединого озера» Владимир Васильев выступил и как режиссер-постановщик, и как художник-постановщик, и как автор либретто. Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

— Прежде чем сделать эту редакцию балета, я подумал: «Нужна же основа!» Чтобы всё было убедительно, нужно знать, что твой герой делал до того, как ты выходишь на сцену. Но этого в «Лебедином озере» никогда не было. Что было раньше с Зигфридом? А с Одеттой? Кто ее родители и почему мы не знаем, кто они? Почему вдруг Ротбарт захотел ее заполучить? Нам ничего не известно! А из моей сказки это становится ясно. Я просто оттолкнулся от нее. Но совсем в сказку превращать всё не стал. Потому что для меня музыка — это единственный текст, на который я ориентируюсь. Я всегда ориентируюсь не на слово, а на музыку, на фразу, которая звучит, на ее начало, интонации, на ее тона, полутона. Поэтому то, что будет происходить [на сцене], — это просто отражение музыки. Либретто есть либретто, балет есть балет — тем более, что Петр Ильич Чайковский не читал моей сказки. Вы ее потом прочтете, — пообещал Владимир Викторович.

Декорации постановщик творил сам — сценография создавалась специально к этому спектаклю. Рисунок Владимир Васильев писал в смешанной технике, но по большей части использовал акварель. Его перенес в видеоряд ассистент художника Эрик Исламов. Мастер опасался «скатиться в мультфильм», но в итоге всё сложилось так, как и было задумано. В живописи преобладают импрессионистские мотивы. Временами во втором действии казалось даже, что интенсивный, могучий видеоарт порой визуально перекрывает артистов, особенно в «белых» сценах, но уже к сцене бала вопросы снимаются, и декорации вновь возвращаются в ранг дополнения спектакля, а не главной его партии.

Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

«Работать с ним вместе — огромная честь»

Напомним, Михаил Тимаев и Аманда Гомес выступили в качестве ассистентов балетмейстера этого и жоинвильского спектаклей, впервые примерив на себя амплуа постановщиков. В прошлом году, как раз перед тем, как выехать в Бразилию, Михаил Тимаев беседовал с нашим изданием.

— О том, чтобы работать с Владимиром Викторовичем, я раньше и мечтать не мог. В детстве мы с замиранием сердца смотрели записи его выступлений. А когда он мне первый раз позвонил, я, услышав его голос, обмер и вытянулся по струнке. Не мог представить, что Владимир Викторович мне когда-то позвонит, да еще и выберет нас себе в ассистенты. Это большое счастье — работать с таким мастером! — рассказывал он тогда. А вчера благодарил мэтра за подаренную возможность и бесценный опыт совместной работы.

— Каждый момент с Владимиром Викторовичем для нас особенный. Каждая репетиция, каждый прогон на сцене. Он человек, который может каждый день творить шедевры. Может создавать что-то заново, менять хореографию. У него нескончаемая креативность. Он очень вдохновляет нас. Я с самого детства помню, как смотрела видео его выступлений на сцене. И сейчас работать с ним вместе — огромная честь, — радовалась перед премьерой Аманда Гомес.

Прима казанской сцены рассказала: быть на сцене и как ведущая пара, и как ассистенты постановщика — это непросто. Конечно, танцуя на сцене, они стараются об этом не думать, но всё равно каждую секунду переживают за каждый момент, за каждую перемену, за каждый шаг солистов и кордебалета. Но этот опыт для казанской балетной пары — бесценный, как признаются они сами.

Михаил Тимаев и Аманда Гомес выступили в качестве ассистентов балетмейстера этого и жоинвильского спектаклей, впервые примерив на себя амплуа постановщиков. Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

Харизматичный злодей и веселые дети

Уже из афиши было понятно, что новое «Лебединое озеро» не повторяет постановку тридцатилетней давности. Это новая версия балета, в которой Васильев пытается объяснить историю, творящуюся на сцене. Он стремится показать всё и не оставить вопросов о том, кто есть кто на сцене. Сцена превращения Одетты в лебедя демонстрирует это с самого же начала — перед нами зачин волшебной сказки, вечная история злодея, который превращает в птицу непокорную красавицу.

Полотно нового балета получилось удивительно красивым. Васильев сохранил классические «белые» сцены, его лебеди — величественные и спокойные, такие, какими их привыкли видеть многие поколения балетоманов.

Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

Изюминкой новой версии стало то, что Ротбарту уделено в повествовании довольно много времени и места. Выпуклый и зримый злодей-харизматик придает классичной романтике спектакля «перчинки» и живости. Да и Вагнеру Карвальо в его партии есть где развернуться — и он вновь напоминает о себе давно влюбившейся в него казанской публике.

— Образ Ротбарта раскрыт немного по-другому. И фрагменты музыки, которые связаны дуэтно у Одетты с Принцем, перешли как бы в другие «отношения». Но поскольку Чайковский — выдающийся мастер искренних чувств, я не думаю, что это как-то противоречат музыке. Потому что любовь остается любовью, и отношения самых разных людей несут вот эту мощную энергетическую силу. И музыка остается! — рассказывает маэстро Андрей Аниханов, музыкальный руководитель постановки, в личном зачете которого этот спектакль стал уже девятым обращением к «Лебединому озеру».

Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

Интересно авторское решение появления Одиллии-ведьмы (Каролина Заборне) буквально из тела своего отца-колдуна. Да и второй выход ее уродливой ипостаси, когда она, демонически хохоча, удаляется с бала, — тоже яркий момент спектакля.

Первое действие балетмейстер вынес из парадного зала на улицу — оно стало более демократичным, теперь принц празднует свой день рождения вместе с народом. В этом празднике задействована большая группа детей — учеников Казанского хореографического училища, которые показали и актерское мастерство, и достойную танцевальную подготовку. Кстати, Андрей Аниханов отдельно отмечает этот момент и даже считает его некоторым оммажем «Щелкунчику» — там-то как раз дети задействованы нередко. При желании в этой сцене можно найти и отсылки к «Жизели», и к «Сильфиде», и даже к «Анюте», одна из эталонных постановок которой как раз-таки принадлежит Владимиру Васильеву.

Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

Оптимизм в финале и бесконечная красота в танце

Мастерство казанской труппы в очередной раз показало высокий класс театра, а сам Владимир Васильев рассказывал перед премьерой:

— Самыми главными, лучшими моими помощниками были артисты, которых я люблю и для которых все время хочу, чтобы они блистали на сцене!

И они блистали.

Одетта Аманды Гомес хрупкая, но сильная и бесконечно гордая. В ее отточенной пластике нет ничего лишнего, ее птица — сказочно красива и особенно беззащитна. А Аманда-Одиллия — напористая и смелая. Кстати, Аманда рассказывает, что технически пришлось перестраиваться со старой версии балета: здесь ее героини дольше присутствуют на сцене, и поэтому потребовалось корректировать дыхание и другие физические моменты.

Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

Принц Михаила Тимаева в этом прочтении — скорее, увлеченный романтик, чем герой-рыцарь. В его партии очень много актерской игры, которая в этом спектакле оказалась едва ли не важнее техники (хотя и в этой части вопросов к казанскому премьеру нет). Кстати, в свое время Михаил рассказывал нашему изданию, что Зигфрида, по его личной статистике, за всю свою карьеру он танцевал больше, чем какую-либо иную роль. Образцовый принц, Тимаев и здесь справился образцово.

Олег Ивенко филигранно танцевал в партии Бенно. Эту партию друга Зигфрида Владимир Васильев ввел на замену Шута — получилось динамично и ярко, а Зигфрид получил не только угодливых царедворцев, но и закадычного приятеля. Сегодня, кстати, Ивенко продолжает эту роль. Одетту-Одиллию во второй день премьеры танцует Кристина Андреева, Зигфрида — Ильнур Гайфуллин. Вагнер Карвальо вновь выступит образцовым злодеем.

Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

Финал Владимир Васильев выбрал оптимистичным: Зигфрид таки берется за свой арбалет, Ротбарт, премного порадовав публику своими хореографическими талантами, погибает, а Одетта вдруг выходит из состояния «клинической смерти». Под бессмертный ликующий мажор последних аккордов торжествует жизнь и любовь. Все-таки перед нами волшебная сказка, в которой «наши» побеждают.

Долгая овация стала наградой первому показу спектакля в Казани. Владимир Васильев вновь вышел на нашу сцену — и его долго не отпускали с финального поклона. 22 апреля с днем рождения его будут поздравлять в родном для него театре — Большом. Вместе с нашей, казанской труппой, которая представит его новое творение московской публике.