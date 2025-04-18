В поселке Аметьево горит несколько домов в жилом секторе — специалисты запрашивают вертолет

Фото: Артем Гафаров

Центр Казани сегодня заволокло дымом из-за крупного пожара, охватившего жилые дома в поселке Аметьево. Очевидцы сообщили «Реальному времени» о сильном задымлении и затруднении движения на проспекте Универсиады, где образовалась пробка из-за водителей, пытающихся увидеть происходящее.

Возгорание произошло в поселке Аметьево, расположенном в черте города. В социальных сетях высказываются опасения, что из-за сильного ветра огонь может перекинуться на соседние дома и растительность.



Как передает корреспондент «Реального времени» с места событий, есть вероятность взрыва газового баллона.

По информации корреспондента, горят три частных дома и надворные постройки на четырех участках. Огонь распространяется вниз по оврагу. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Судя по переговорам пожарных, рассматривается вопрос о привлечении вертолета для тушения. Также сообщается об оборванном электропроводе под напряжением возле одного из домов, пожарные просят немедленно отключить от электроснабжения все ближайшие постройки.

Рената Валеева