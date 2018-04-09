«Мы получаем второй 2014 год»: как Россия встретила «черный понедельник»

Санкции обвалили российский фондовый рынок. Инвесторы распродают рубль. 50 богатейших россиян потеряли за день почти $12 млрд

9 апреля 2018 года стало очередным «черным понедельником» для российского фондового и валютного рынков. На фоне новых санкций США, которые были объявлены в конце прошлой недели, просели отечественные фондовые индексы; акции почти всех компаний, представленных на Московской бирже, в понедельник перешли в «красную зону». Паника инвесторов спровоцировала распродажу рубля и облигаций Минфина РФ. Сколько времени понадобится для восстановления рынка, пока неясно, но эксперты не исключают, что ситуация отразится и на населении. Подробности — в материале «Реального времени».

Как в 2008-м

Новости о санкциях ударили как по отдельным компаниям, так и по российскому фондовому рынку в целом. Так, машиностроительный концерн Sulzer (Швейцария) объявил, что собирается выкупить часть собственных акций у группы «Ренова» Виктора Вексельберга — соответствующее соглашение было заключено в воскресенье. Пока российской компании принадлежит более 63% в капитале Sulzer, после сделки доля будет составлять меньше 50%.

На капитализацию ВТБ санкции подействовали не сразу. По итогам торгов в пятницу стоимость акций банка выросла на 2,7%. Однако 9 апреля началось падение, которое в отдельные отрезки времени достигало 10%.

Существенно пострадали компании Олега Дерипаски. На фоне санкций один из членов совета директоров его компании En+ Group решил сложить полномочия. Однако сильнее всего пострадала подконтрольная бизнесмену US Rusal — один из крупнейших в мире производителей алюминия. В пятницу акции компании рухнули на 17,7%.

сильнее всего пострадала подконтрольная Олегу Дерипаске US Rusal. Фото kremlin.ru



9 апреля US Rusal уведомила зарубежных инвесторов, что ее включение в санкционный список, возможно, приведет к техническим дефолтам по выпускам облигаций и кредитам. Это спровоцировало еще более мощную распродажу акций компании — в течение торгового дня падение превышало 40%. В связи с этим Московская биржа вынуждена была ограничить сделки с бумагами компании. В свою очередь, Лондонская биржа из-за санкций приостановила торги бумагами En+.

«Падение акций US Rusal не было вызвано сообщением о дефолте. Основной момент — необходимость продать их всеми американскими инвесторами в ограниченный срок ввиду включения в санкционный список как [самой] компании, так и акционера. Пока не сняты санкции, мы не видим повода для восстановления котировок», — говорит управляющий активами General Invest Денис Горев.

Паника, которая распространяется среди инвесторов, оказала влияние на индекс Московской биржи, отмечает он. По состоянию на 15.50 его падение составляло 8,3% от уровня, зафиксированного на момент закрытия предыдущих торгов; это сопоставимо с дневным падением, произошедшим 15 октября 2008 года. Индекс РТС на тот же момент просел на 11,08%.

Динамика котировок акций на 14:15 мск 9 апреля

Вдобавок паника привела к распродаже на рынке ОФЗ, что в итоге ослабило рубль к доллару и евро. Индекс RGBITR (отражает уровень котировок российских государственных облигаций) сегодня снизился к предыдущим торгам на 0,55%. Доллар в течение дня обновлял годовой максимум, фиксируясь на отметке 59,4 рубля/$; евро — 72,8 рубля (на 15.35).

Падение стоимости компаний ударило по капиталам российских бизнесменов: по оценкам Forbes, общее состояние 50 богатейших людей России за один день сократилось на $11,7 млрд. Больше всех потеряли Дерипаска и Владимир Потанин («Норникель») — $1,3 млрд. Следом идут Вексельберг ($908 млн) и сенатор Сулейман Керимов ($813 млн).

Мелочи

О расширении санкций против России Минфин США объявил в пятницу, 6 апреля. Ограничения введены в отношении 26 человек и 15 компаний.

В черном списке оказались бизнесмен Олег Дерипаска, председатель правления ВТБ Андрей Костин, глава «Газпрома» Алексей Миллер и предправления «Газпромбанка» Андрей Акимов, бывший премьер-министр РФ Михаил Фрадков, сенатор Сулейман Керимов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, бизнесмен Игорь Ротенберг, секретарь Совбеза России Николай Патрушев и другие. Также под санкции попали En+ Group Дерипаски, «Ренова», Группа ГАЗ, подконтрольный «Ростеху» «РФК-Банк», «Газпром бурение» и еще 10 компаний.

Причиной новых санкций была названа попытка «подорвать западную демократию» (судя по всему, вменяемое России вмешательство в выборы президента США), кибератаки, а также участие в военных конфликтах на Украине и в Сирии.

Санкции затрагивают не только лиц и компании из списка, но и их потенциальных контрагентов: им могут запретить привлекать финансирование от американских банков и инвесторов, владеть имуществом на территории США и въезжать на территорию страны. Американских инвесторов Вашингтон, как сообщалось, обязал в срок до 7 мая продать акции подсанкционных компаний.

На новости о персональных санкциях попавшие под них топ-менеджеры и госчиновники изначально отреагировали по-разному. Например, Алексей Миллер сказал НТВ, что ждал этого решения: «Не попал в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так. Но нет — наконец-то включили. Значит, делаем все правильно».

Андрей Костин назвал санкции «мелочью». Фото kremlin.ru



Николай Патрушев отметил, что ограничения со стороны Вашингтона не помешают ему «общаться» с представителями иностранных государств. «Я уже и в других списках тоже существую. Тем не менее мы занимаемся международной деятельностью. Считаю, что занимаемся эффективно. Посещаю многие страны», — сказал он.



А Андрей Костин в разговоре с телеканалом «Россия 24» назвал санкции «мелочью»: по его словам, они, возможно, помешают ему приехать на сессию Международного валютного фонда, но «мы это переживем»: «Какие-то неудобства будут, но это мелочи».

«Аналитики пока не в полной мере представляют последствия»



По словам экспертов, о реальных последствиях падения рынков можно будет судить примерно через пару дней. Однако не исключено, что санкции могут привести к пересмотру рейтингов российских компаний, а ситуация на рынках отразится на населении.

Ярослав Кабаков заместитель генерального директора ИК «Финам» Пока что все очень неоднозначно — сейчас рынок отыгрывает психологическую составляющую, связанную с последними новостями, а аналитики, я думаю, не в полной мере представляют, какие могут возникнуть последствия. Отмечу, что даже на новостях о том, что государство будет оказывать поддержку «Русалу», котировки и самого «Русала», и фондового рынка продолжали просаживаться. Боюсь, что итогом всех этих событий может быть очередное ухудшение финансового положения нашего населения: если [корпоративному сектору] будет оказываться поддержка, она будет оказываться из бюджета, то есть из денег налогоплательщиков. Мы получаем второй 2014 год. Но пока приходится лишь смотреть за эскалацией событий — поскольку это геополитика, а не экономические предпосылки. Возможно, в дальнейшем мы увидим пересмотр кредитных рейтингов по большинству эмитентов, в какой-то степени это может создать эффект домино. С другой стороны, пока речь идет только о ситуативном паническом эффекте, кто-то даже радуется, что на рынке произошла распродажа, и сейчас можно войти [в ценные бумаги]. Реальные оценки последствий, видимо, можно будет сделать через несколько дней.

Сергей Хестанов советник генерального директора «Открытие Брокер» Боюсь, что объективного ответа на вопрос, как долго рынок будет восстанавливаться, не существует. Были и прецеденты достаточно быстрого восстановления, а были другие — когда рынок падал и не восстанавливался по 25 лет. Пока преждевременно пытаться что-либо прогнозировать. Тем более что эти санкции, скорее всего, еще не проявились в полной мере — возможно, это только первая часть довольно длинной цепочки подобных решений. Что ждет рынок ОФЗ и, соответственно, рубль — станет понятнее через некоторое время. Но в основном торговые операции по ОФЗ связаны не с инвесторами из США, а с европейскими компаниями. Поэтому многое будет зависеть от того, как европейский бизнес и европейские регуляторы будут воспринимать эту ситуацию. Здесь, к счастью, шансы относительно мягкого разрешения проблем существуют.