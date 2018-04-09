«Мы получаем второй 2014 год»: как Россия встретила «черный понедельник»
Санкции обвалили российский фондовый рынок. Инвесторы распродают рубль. 50 богатейших россиян потеряли за день почти $12 млрд
9 апреля 2018 года стало очередным «черным понедельником» для российского фондового и валютного рынков. На фоне новых санкций США, которые были объявлены в конце прошлой недели, просели отечественные фондовые индексы; акции почти всех компаний, представленных на Московской бирже, в понедельник перешли в «красную зону». Паника инвесторов спровоцировала распродажу рубля и облигаций Минфина РФ. Сколько времени понадобится для восстановления рынка, пока неясно, но эксперты не исключают, что ситуация отразится и на населении. Подробности — в материале «Реального времени».
Как в 2008-м
Новости о санкциях ударили как по отдельным компаниям, так и по российскому фондовому рынку в целом. Так, машиностроительный концерн Sulzer (Швейцария) объявил, что собирается выкупить часть собственных акций у группы «Ренова» Виктора Вексельберга — соответствующее соглашение было заключено в воскресенье. Пока российской компании принадлежит более 63% в капитале Sulzer, после сделки доля будет составлять меньше 50%.
На капитализацию ВТБ санкции подействовали не сразу. По итогам торгов в пятницу стоимость акций банка выросла на 2,7%. Однако 9 апреля началось падение, которое в отдельные отрезки времени достигало 10%.
Существенно пострадали компании Олега Дерипаски. На фоне санкций один из членов совета директоров его компании En+ Group решил сложить полномочия. Однако сильнее всего пострадала подконтрольная бизнесмену US Rusal — один из крупнейших в мире производителей алюминия. В пятницу акции компании рухнули на 17,7%.
9 апреля US Rusal уведомила зарубежных инвесторов, что ее включение в санкционный список, возможно, приведет к техническим дефолтам по выпускам облигаций и кредитам. Это спровоцировало еще более мощную распродажу акций компании — в течение торгового дня падение превышало 40%. В связи с этим Московская биржа вынуждена была ограничить сделки с бумагами компании. В свою очередь, Лондонская биржа из-за санкций приостановила торги бумагами En+.
«Падение акций US Rusal не было вызвано сообщением о дефолте. Основной момент — необходимость продать их всеми американскими инвесторами в ограниченный срок ввиду включения в санкционный список как [самой] компании, так и акционера. Пока не сняты санкции, мы не видим повода для восстановления котировок», — говорит управляющий активами General Invest Денис Горев.
Паника, которая распространяется среди инвесторов, оказала влияние на индекс Московской биржи, отмечает он. По состоянию на 15.50 его падение составляло 8,3% от уровня, зафиксированного на момент закрытия предыдущих торгов; это сопоставимо с дневным падением, произошедшим 15 октября 2008 года. Индекс РТС на тот же момент просел на 11,08%.
Динамика котировок акций на 14:15 мск 9 апреля
Вдобавок паника привела к распродаже на рынке ОФЗ, что в итоге ослабило рубль к доллару и евро. Индекс RGBITR (отражает уровень котировок российских государственных облигаций) сегодня снизился к предыдущим торгам на 0,55%. Доллар в течение дня обновлял годовой максимум, фиксируясь на отметке 59,4 рубля/$; евро — 72,8 рубля (на 15.35).
Падение стоимости компаний ударило по капиталам российских бизнесменов: по оценкам Forbes, общее состояние 50 богатейших людей России за один день сократилось на $11,7 млрд. Больше всех потеряли Дерипаска и Владимир Потанин («Норникель») — $1,3 млрд. Следом идут Вексельберг ($908 млн) и сенатор Сулейман Керимов ($813 млн).
Мелочи
О расширении санкций против России Минфин США объявил в пятницу, 6 апреля. Ограничения введены в отношении 26 человек и 15 компаний.
В черном списке оказались бизнесмен Олег Дерипаска, председатель правления ВТБ Андрей Костин, глава «Газпрома» Алексей Миллер и предправления «Газпромбанка» Андрей Акимов, бывший премьер-министр РФ Михаил Фрадков, сенатор Сулейман Керимов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, бизнесмен Игорь Ротенберг, секретарь Совбеза России Николай Патрушев и другие. Также под санкции попали En+ Group Дерипаски, «Ренова», Группа ГАЗ, подконтрольный «Ростеху» «РФК-Банк», «Газпром бурение» и еще 10 компаний.
Причиной новых санкций была названа попытка «подорвать западную демократию» (судя по всему, вменяемое России вмешательство в выборы президента США), кибератаки, а также участие в военных конфликтах на Украине и в Сирии.
Санкции затрагивают не только лиц и компании из списка, но и их потенциальных контрагентов: им могут запретить привлекать финансирование от американских банков и инвесторов, владеть имуществом на территории США и въезжать на территорию страны. Американских инвесторов Вашингтон, как сообщалось, обязал в срок до 7 мая продать акции подсанкционных компаний.
На новости о персональных санкциях попавшие под них топ-менеджеры и госчиновники изначально отреагировали по-разному. Например, Алексей Миллер сказал НТВ, что ждал этого решения: «Не попал в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так. Но нет — наконец-то включили. Значит, делаем все правильно».
Николай Патрушев отметил, что ограничения со стороны Вашингтона не помешают ему «общаться» с представителями иностранных государств. «Я уже и в других списках тоже существую. Тем не менее мы занимаемся международной деятельностью. Считаю, что занимаемся эффективно. Посещаю многие страны», — сказал он.
А Андрей Костин в разговоре с телеканалом «Россия 24» назвал санкции «мелочью»: по его словам, они, возможно, помешают ему приехать на сессию Международного валютного фонда, но «мы это переживем»: «Какие-то неудобства будут, но это мелочи».
«Аналитики пока не в полной мере представляют последствия»
По словам экспертов, о реальных последствиях падения рынков можно будет судить примерно через пару дней. Однако не исключено, что санкции могут привести к пересмотру рейтингов российских компаний, а ситуация на рынках отразится на населении.
-
-
Ярослав Кабаков заместитель генерального директора ИК «Финам»
-
Пока что все очень неоднозначно — сейчас рынок отыгрывает психологическую составляющую, связанную с последними новостями, а аналитики, я думаю, не в полной мере представляют, какие могут возникнуть последствия. Отмечу, что даже на новостях о том, что государство будет оказывать поддержку «Русалу», котировки и самого «Русала», и фондового рынка продолжали просаживаться.
Боюсь, что итогом всех этих событий может быть очередное ухудшение финансового положения нашего населения: если [корпоративному сектору] будет оказываться поддержка, она будет оказываться из бюджета, то есть из денег налогоплательщиков. Мы получаем второй 2014 год. Но пока приходится лишь смотреть за эскалацией событий — поскольку это геополитика, а не экономические предпосылки. Возможно, в дальнейшем мы увидим пересмотр кредитных рейтингов по большинству эмитентов, в какой-то степени это может создать эффект домино.
С другой стороны, пока речь идет только о ситуативном паническом эффекте, кто-то даже радуется, что на рынке произошла распродажа, и сейчас можно войти [в ценные бумаги]. Реальные оценки последствий, видимо, можно будет сделать через несколько дней.
-
-
-
Сергей Хестанов советник генерального директора «Открытие Брокер»
-
Боюсь, что объективного ответа на вопрос, как долго рынок будет восстанавливаться, не существует. Были и прецеденты достаточно быстрого восстановления, а были другие — когда рынок падал и не восстанавливался по 25 лет. Пока преждевременно пытаться что-либо прогнозировать. Тем более что эти санкции, скорее всего, еще не проявились в полной мере — возможно, это только первая часть довольно длинной цепочки подобных решений.
Что ждет рынок ОФЗ и, соответственно, рубль — станет понятнее через некоторое время. Но в основном торговые операции по ОФЗ связаны не с инвесторами из США, а с европейскими компаниями. Поэтому многое будет зависеть от того, как европейский бизнес и европейские регуляторы будут воспринимать эту ситуацию. Здесь, к счастью, шансы относительно мягкого разрешения проблем существуют.
-
комментарии