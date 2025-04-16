В Казани был потушен пожар между Мамадышским и Вознесенским трактами
В Казани минувшей ночью произошел пожар сухой травянистой растительности за Самосыровским кладбищем, в районе между Мамадышским и Вознесенским трактами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
По информации администрации Советского района Казани, жилые дома находились на безопасном расстоянии от очага возгорания.
Напомним, что в Татарстане стартовало обустройство лесов с целью предотвращения лесных пожаров. Специалисты Минлесхоза республики активно занимаются реализацией мероприятий в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
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