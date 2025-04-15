После решения казанского суда подполковник СК Мустафин ушел в отставку

Фото: Ирина Плотникова

Как сообщают источники «Реального времени», бывший начальник Приволжского следственного отдела по Казани СК Марсель Мустафин ушел и с поста замначальника райотдела СК в Нижнем Новгороде. Заявление о выходе в отставку он принял после вынесения Советским райсудом Казани решения по антикоррупционному иску.

Напомним, в марте Советский суд постановил взыскать в доход государства активы семьи Мустафина на 30,7 млн рублей, включив в этот перечень участок, дом и баню в казанском поселке «Алтан», которые официально на подполковнике СК никогда не числились. Владельцем участка выступал бывший одноклассник офицера Алмаз Залалтдинов, который в судах называл себя лишь формальным собственником, указывая, что выступил в этой роли по просьбе Мустафина.

Еще в сентябре 2024 года Приволжский суд Казани вынес решение по спору за те же активы в «Алтане» между другом Мустафина, бизнесменом Эдуардом Спиридоновым и Алмазом Залалтдиновым. Бизнесмен представил договор купли-продажи и расписки о передаче 22 млн рублей, утверждая, что еще несколько лет назад приобрел землю у Залалтдинова и договорился, что тот построит на ней дом. «А теперь он мой дом хочет забрать себе!» — возмущался Спиридонов в суде первой инстанции. Тогда как Залалтдинов утверждал — этого человека впервые увидел в зале суда, а представленные им документы подписывал в 2023-м по просьбе Мустафина. Райсуд в итоге отклонил притязания бизнесмена на указанное имущество и удовлетворил встречный риск номинального собственника о признании недействительными тех документов по фиктивным сделкам с имуществом.

Накануне Верховный суд Татарстана признал решение Приволжского райсуда Казани законным.