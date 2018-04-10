«Помните, рубль падал до 70 и ниже? Мы умеем паниковать, делаем это хорошо»

Эксперты «Реального времени» о новых негативных последствиях для России на фоне грядущих санкций США

Обвал российского фондового рынка и падение рубля накануне — не единственные негативные последствия от ввода санкций США против отечественных компаний. Сегодня на торгах Московской биржи национальная валюта продолжила дешеветь. По данным на 11 часов, курс доллара подорожал на 3 рубля — до 63,7, а евро — почти на 4 рубля, до 78,5. О том, каких еще последствий ждать по итогам введенных и новых принимаемых санкций США против России, — в материале «Реального времени».

«Все это паника, и рынки вернутся обратно»

Россия пережила «черный понедельник». После ввода санкций США против отечественных компаний рухнул российский фондовый рынок: индекс Мосбиржи снизился на 8,34%, индекс РТС — на 11,44%. Следом стал дешеветь рубль, причем сегодня эта тенденция прогрессирует.

Так, по данным на 11 часов, на торгах Московской биржи курс доллара вырос на 3 рубля, до 63,7, евро — почти на 4 руб. — до 78,5. Последний раз доллар стоил столько в декабре 2016 года, евро — в апреле того же года.

В целом за вчерашний день российский рынок потерял 2,7 трлн капитализации, стерев тем самым весь рост капитализации с начала года. Причем пока в России переживают последствия от одних, пусть и самых чувствительных санкций, со стороны Америки последовал новый удар. В конгресс США внесли законопроект по вводу санкций в отношении людей, ответственных за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Документ предлагает запретить транзакции с новым суверенным долгом России.

Чего ждать в этой связи России? Финансист, директор экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан полагает, что новых негативных последствий от уже введенных санкций не будет, чего не скажешь о грядущих:

— Все это паника, и рынки вернутся обратно. Может не на те уровни, но сравнимые. Санкции против Дерипаски, Вексельберга и «РУСАЛа» не определяют состояние рынка. Но мы проглядели скромный акт конгресса США, который поручает в течение 60 дней ввести санкции против нового российского суверенного долга. Значит, Россия не сможет продавать американцам свои суверенные долги. Так же, как они перестанут покупать алюминий, перестанут покупать долги. Эффект для России будет тот же, что и для «РУСАЛа». Рубль должен на это среагировать, и он уже реагирует, и весь рынок, — заявил Андрей Мовчан в беседе с «Реальным временем».

Схожий прогноз дает еще один эксперт — доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский: «После вчерашнего падения ситуация нормализуется. Резкого продолжения не будет. Не исключен небольшой отскок вверх. Однако тренд на ухудшение котировок фондового рынка будет продолжаться. Он будет плавным, не резким. То же самое можно сказать и про валюту».

— Мы не знаем, что у них там еще в кармане, но, скорее всего, на этом они выдохнутся. Я думаю, что им надоело все это дело. Я думаю, что они сами не ожидали такого эффекта, сейчас все преподнесут как большую победу и на этом успокоятся, — надеется Михаил Портной, доктор экономических наук, директор Центра внешнеэкономических исследований Института США и Канады РАН.

«Ситуация намного хуже для России»

Андрей Мовчан также заметил, что в случае с санкциями по суверенному долгу американцы перестанут покупать все российские акции. Сбалансированные американские фонды, которые инвестировали в российский долг и в российские акции, будут вынуждены отказаться от и того, и другого видов инвестирования, чтобы избежать дисбаланса.

— Ситуация намного хуже для России, чем просто санкции для алюминиевых компаний. Американцы вводят все более жесткие санкции. Мы не знаем, что будет осенью. Растет неопределенность. Рынки, следовательно, реагируют негативно. Сейчас для нас это не является проблемой. Потому что России не обязательно выпускать новый долг и продавать его американцам: а) потому что у нас достаточно денег; б) его не обязательно продавать американцам, можно европейцам или китайцам. Все это вызовет удорожание долга, но это не страшно, так как у нас маленький долг. Это вызывает некоторые неудобства, — отметил Мовчан.

То, что россиянам рано расслабляться, убежден и Кричевский. Впереди «еще тысяча мелких уколов» от США. Пока же россиянам предстоит проанализировать «первую ласточку».

— Потому что ситуация намного хуже, чем она представлялась в самом начале. Есть вторичные санкции, которые распространяются на очень большой круг компаний. Одно дело, когда вы анализируете «РУСАЛ» или «Ренову», другое дело, когда вы начинаете смотреть на компании, где доля этих компаний или людей из санкционного списка превышает 50%. И это не несколько компаний, а десятки, — говорит Никита Кричевский.

Еще один российский финансист Евгений Владимиров предупредил о рисках в результате еще одной американской инициативы, которую внесли в конгресс сегодня. Согласно ей, российским компаниям, таким как Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Банк Москвы», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк» и «Внешэкономбанк», запретили брать кредиты в долларах:

— Если конгресс США будет последовательным, ведущим российским компаниям будет запрещено брать в долг в долларах США, то российский рынок продолжит падение вне зависимости от цен на нефть. Что еще может произойти? Путин сегодня или в ближайшие дни собирается ввести санкции в отношении американских компаний, работающих в России. Тут больше пострадают российские потребители: они могут лишиться продукции PepsiCo, Procter&Gamble, McDonald's, «Кока-Кола» и т.д. Трамп может начать атаку на сирийские войска в Сирии — это также приведет к ухудшению ситуации на рынках России, — считает Владимиров.

О падении рубля: «Мы же умеем паниковать, делаем это хорошо»

Касательно девальвации национальной валюты Мовчан отметил: при спокойных условиях развития экономики рубль должен быть ниже отметки в 60. И если не будет катастрофических последствий, курс вернется на этот уровень через неделю или месяц.

— Но вы же помните: рубль падал до 70 и ниже. Мы же умеем паниковать, делаем это хорошо. Сейчас люди поймут про суверенный долг, потом про химическую атаку в Сирии (а это может быть еще один виток санкций), и рубль долго может быть достаточно низко, — считает Андрей Мовчан.

В отдельные прогнозы, что доллар может взлететь до 200 рублей, финансисты не верят: «Глупости, такого не будет. Это тоже недели на две, дальше все успокоится. Рубль держится за цены на нефть, а там другие дела», — отметил Михаил Портной.

В краткосрочной перспективе курс доллара может дойти до 70—75 рублей, евро — 85—90 рублей, полагает Евгений Владимиров с учетом грядущих антироссийских санкций:

— Если России удастся договориться с США и оставить все как сейчас, то есть просто плохие отношения, то курс должен вернуться к отметкам 58—60 за доллар.

Что будет с российскими компаниями?

Напомним, из-за санкций российские миллиардеры потеряли за день 16 млрд долларов. В списке компаний, которые понесли убытки: ВТБ, «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Ренова», Сбербанк и другие. Но больше всех пострадал Олег Дерипаска, совладелец UC Rusal. За два торговых дня его состояние сократилось более чем на 2 млрд долларов.

Впрочем, Кричевский убежден, что для частных компаний санкции США — это еще и уникальная возможность отказаться от своих обязательств по долгам: «Если они этого не сделают, то упустят возможность, которая бывает крайне редко. У компании «РУСАЛ» множество обязательств в долларах, но если правительство США считает, что это компания токсичная, то извините!»

Понесшие убытки российские компании, по мнению Мовчана, будут постепенно восстанавливаться. Все будет зависеть от выручки, числа спекулянтов и внутренних денег: «Понятно, что по сниженным ценам сейчас пойдут покупать российские банки. Катастрофы РТС на этой почве я не жду. Все проблемы не текущие, они придут через 3,5 года или 7 лет. Санкции — это медленная удавка, а не молот».

За счет чего российским компаниям могут компенсировать потери? Михаил Портной полагает, что в этой части у государства много возможностей: «Во-первых, кое-какие деньги есть в бюджете. Во-вторых, можно найти возможность за счет кредитов ЦБ. Есть способы. Подумать надо не спеша».

Чем ответит Россия и кто следующий под ударом?

Если рассматривать ответные меры против Америки, здесь эксперты сходятся во мнении, что Россия больше проиграет:

— Ничем наша страна ответить не может. Да и не надо этого делать. Надо сосредоточиться и заниматься восстановлением компаний, — считает Михаил Портной.

— Теоретически можно было бы, конечно, стрелять себе в ногу и прекратить поставки титана в США. Они его покупают с удовольствием, и никель немного тоже. Конечно, они найдут замещение — это понятно, а мы будем вынуждены искать других покупателей. И будет такая же ситуация, которая сложилась после продуктовых санкций: мы стали покупать вместо греческой дорады турецкую, а греческая пошла на те рынки, где торговала Турция до этого. Произошло перераспределение. Штатам не будет больно, а у нас будут проблемы, — добавил Мовчан.

Если рассматривать ответные меры против Америки, здесь эксперты сходятся во мнении, что Россия больше проиграет. Фото expert.ru



Эксперты сомневаются, что Европа присоединится к санкциям США. «Думаю, нет. Здесь ситуация затрагивает их интересы. Россия остается крупным торговым партнером Евросоюза», — считает Михаил Портной. «Во-первых, Европа тесно связана с Россией. Во-вторых, многие в странах ЕС считают, что санкции — это неправильный способ взаимодействия с нашей страной», — добавил Андрей Мовчан, он, впрочем, полностью не исключает и эту угрозу: «Такая вероятность есть, американцы будут лоббировать это, хотя бы потому, что всем нравится поддержка мирового сообщества. Если же европейцы поддержат Америку, у России отвалится второй большой рынок, в Азии много не продашь. На перспективу, на ближайшие 5 лет, когда нам понадобится рефинансировать наши старые долги, и мы хотели бы на рынках капитала занимать деньги, это будет очень большая проблема».

В телеграм-каналах финансовой тематики также не видят смысла в ответных мерах России и прогнозируют, кто из наших бизнесменов может стать следующим кандидатом для удара со стороны США:

«Дальнейшее развитие ситуации на рынке зависит от продолжающегося ужесточения санкций. Америка отключает экспортные отрасли промышленности — алюминий вместе с «РУСАЛом», далее это могут быть сталелитейные компании (НЛМК, «Северсталь»). Огромную опасность представляют санкции против внешнего долга. Предложения уже внесены в конгресс США. Дональд Трамп не оказался другом для России. Ответные меры российского государства скорее ухудшат настроения и жизнедеятельность простых россиян и приведут к росту инфляции и разного рода фискальной нагрузки», — ответили «Реальному времени» авторы телеграм-канала «Банкста».

Телеграм-канал обозревателя Александры Баязитовой («Адские бабки») рассуждает в том же ключе: «Очевидно, что доллар растет в ответ на политическое обострение, которое должно разрешиться до конца лета. Тем более что это обострение США используют для того, чтобы помочь своему производителю алюминия, оградив американский рынок от санкционного металла Дерипаски и Вексельберга». ТГ-канал «Мысли-НеМысли» приводит свои аргументы: «Как можно говорить о «настоящих ответах» на санкции в стиле «закрыть весь американский бизнес»? Рабочие места и налоги чем замещать будете?»

«Волатильность на фондовом рынке всегда присутствует. Наверное, он провалится еще немного, потом будет восстанавливаться. [О других последствиях.] Могут заблокировать счета в иностранных банках, а инвалюта фактически там и лежит. Могут поступить как с иранскими сбережениями от продажи нефти — заморозить. Они вроде как есть, но пользоваться ими ты не можешь, пользоваться будут американские банки и правительство США.

[О компенсациях бизнесменам.] Потери компенсируют за счет доступа к дополнительному финансированию в рублях РФ.

[О девальвации.] Если нефть будет оставаться на тех же уровнях, что и сейчас, то сильно выше текущих курсов рубль не обвалится. [О присоединении ЕС к санкциям США.] Думаем, Англия присоединится, остальные побоятся блокировать российские активы. [Об ответных мерах.] Ответом нашим будет молчание. А что мы можем в ответ сделать? Внести в наш санкционный список Трампа и его окружение? Не давать им визу для посещения Сочи, Крыма?» — ответил на вопросы нашего издания канал «Небрехня» @nebrexnya.

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