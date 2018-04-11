В Казани вынесли приговор по делу об откатах за неучастие в аукционе

Накануне в Советском райсуде Казани был оглашен приговор по делу коммерческого директора казанского ООО «Гарант-Ком» Владимира Семенова. Он признал вину в получении незаконных вознаграждений за отказ от участия в аукционах и получил условный срок, сообщили «Реальному времени» в суде.

Семенова приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года и уголовным штрафом в 345 тыс. 794 рубля — однократный размер суммы полученных незаконных вознаграждений.



Дело о коммерческом подкупе было рассмотрено всего за один день, в особом порядке. Еще в ходе следствия коммерсант признал вину и возместил ущерб.

Судом установлено, что в августе 2017 года от имени «Гарант-Кома» Семенов подавал заявки на 12 аукционов по установке систем молниезащиты в школах и детсадах Камского Устья, а когда узнал, что у его компании есть конкурент, предложил ему заплатить за свое неучастие в конкурсах по 10% от цены каждого контракта. Конкуренту пришлось согласиться и платить, но о происходящем он сообщил силовикам.