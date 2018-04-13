Чайка пристроит татарстанского прокурора в Удмуртию

Обвинялся в «побоях», плавал в обеденный перерыв и шефа не сдавал — чем запомнился Артем Николаев в Татарстане

Причиной внеочередной сессии Госсовета Удмуртии стало представление Генпрокурора РФ Юрия Чайки. Он обратился к депутатам с предложением согласовать на пост прокурора республики кандидатуру казанца Артема Николаева, который отработал 12 лет на посту зампрокурора Татарстана и год назад ушел замом в Волжскую природоохранную прокуратуру. «Реальному времени» удалось связаться с самим претендентом.



Как решат удмуртские депутаты и президент РФ



Чтобы стать прокурором Удмуртии Артему Николаеву требуется не только поддержка Генпрокурора страны и добро депутатов региона. Окончательное решение — за президентом страны. Так, в октябре 2017-го в Йошкар-Оле парламентарии поддержали выдвижение на пост прокурора Марий Эл бывшего прокурора Набережных Челнов Сергея Белякова, а в феврале 2018-го указ о его назначении на эту должность подписал Владимир Путин.

Внеочередную сессию парламента Удмуртии для рассмотрения кандидатуры Артема Николаева, которого Юрий Чайка хотел бы видеть своим ставленником в Ижевске, назначили на 18 апреля. Как утверждают источники «Реального времени», Николаев давно дорос до высокой должности и не раз получал такие предложения, но раньше отказывался покидать Казань.

Здесь он родился в 1966 году, окончил юрфак Казанского государственного университета и пошел работать в органы прокуратуры (с 1990 года) — сначала стажером. Затем служил следователем, старшим следователем прокуратуры Вахитовского района, помощником прокурора Казани, зампрокурора Авиастроительного района. С поста первого заместителя прокурора Казани был назначен руководителем в прокуратуру Зеленодольска. В 2005-м году стал первым заместителем прокурора Татарстана. В апреле 2017-го Артем Юрьевич занял пост заместителя Волжского природоохранного межрегионального прокурора.

Вчера в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Артем Николаев не стал подтверждать скорый переезд в Ижевск. Он сообщил, что окончательное решение по этому поводу еще не принял и отказался от дальнейших комментариев.

Кафиль Амиров: «Он был прокурором Зеленодольска и по моей инициативе Генеральный прокурор его назначил моим первым заместителем. Это говорит обо всем». Фото prav.tatarstan.ru

Спортсмен, пловец

Лестную характеристику Николаеву дал его бывший шеф — экс-прокурор Татарстана Кафиль Амиров:

— Он был прокурором Зеленодольска, и по моей инициативе Генеральный прокурор его назначил моим первым заместителем. Это говорит обо всем. Он шефировал следствие, рассмотрение уголовных дел суда, общенадзорные функции. У нас два города — Набережные Челны и Казань — были распределены между заместителями, так вот, у него была Казань…

На вопрос, в каких резонансных делах отметился бывший заместитель, Кафиль Амиров сказал: «В нашем ведомстве не резонансных дел не бывает». По его мнению, чем меньше скандальных дел, тем лучше человек работает. А еще наставник Николаева пожелал ему удачи в работе, потому что «без нее в этой должности очень трудно».

— Он парень умный, старательный, спортсмен, пловец. Когда в Сочи проходили соревнования прокурорских работников, он там занял призовое место, — вспомнил Кафиль Амиров.

Плаванием Николаев, как выяснилось, занимался даже в обеденный перерыв: ходил в бассейн суворовского училища на пару с другим своим шефом — Флером Багаутдиновым.

Флер Багаутдинов: «Мне приходилось довольствоваться общением с заместителем прокурора района Николаевым. Парень культурный, интеллигентный, на все мои вопросы отвечал: «Прокурор района только что был на работе, выехал по делам». В итоге, сколько я его ни пытал, он шефа «не сдал». Фото: Игорь Алексеев / wikipedia.org



Компьютерные игры как двигатель карьеры

Заслуженный юрист Татарстана, судья Конституционного суда РТ в отставке Флер Багаутдинов в своей книге «Оставаясь в тени. Заместители прокурора Татарской республики (1922—2016 гг.)» приводит интересные факты о Николаеве. Он вспоминает, как в 2008 году, будучи прокурором Казани, искал себе первого заместителя, который бы отвечал за надзор за милицией. Выбор на Николаева пал не сразу, пишет автор:

«…Нужен был человек не только грамотный, но и принципиальный, твердый. Перебирал многих, в том числе и заместителей прокурора в казанских районах. Подходящего работника долго не удавалось найти. Артем Николаев в это время работал заместителем прокурора Авиастроительного района Казани. Я часто бывал в этой районной прокуратуре — как в связи с ремонтом здания, так и с различными проверками… Имелись серьезные замечания к работе следователей, да и работа самого прокурора района вызывала много нареканий. К тому же, он имел привычку пропадать с работы — как будто по рабочим делам.

Прокурор республики Нафиев С.Х., очевидно, получая такие сигналы, требовал от меня: «Разберись с ним». Я несколько раз внезапно приезжал в районную прокуратуру, но прокурор района, словно почуяв что-то, быстро исчезал. Мне приходилось довольствоваться общением с заместителем прокурора района Николаевым. Парень культурный, интеллигентный, на все мои вопросы отвечал: «Прокурор района только что был на работе, выехал по делам». В итоге, сколько я его ни пытал, он шефа «не сдал». А мог бы. Этот момент я запомнил».

Сделать карьеру Николаеву помогли и успехи в компьютерных боях. «Как-то в разговоре одна из работниц прокуратуры города заметила, что многие работники прокуратуры играют в компьютерные игры, и самый среди них башковитый — это Артем Николаев. Когда Николаев работал еще помощником в прокуратуре города, оказывается, он был абсолютным победителем в какой-то суперкомпьютерной игре, набрал самое большое количество баллов. Этот случайный разговор я тоже запомнил — значит, Николаев быстро соображает, у него хорошая память. Вскоре я предложил ему должность первого заместителя, и он согласился, — описывает те события Флер Багаутдинов. — Показал себя как сильный и грамотный руководитель. При нем работа по надзору была налажена четко, расследование уголовных дел находилось на постоянном контроле, каких-либо серьезных провалов и нарушений законности в милиции не допускалось».

Флер Багаутдинов (слева): «После этого случая я еще больше зауважал Артема Юрьевича — он единственный, кто дал отпор этому псевдообщественному деятелю, «борцу» с беззаконием». Фото kukmor-rt.ru



Дал отпор «борцу» с «беззаконием»

Багаутдинов подчеркивает, что его новый зам отличался «ровным, спокойным отношением к коллегам и гражданам», казалось, «его невозможно вывести из себя», но однажды это все же случилось:

«К нам в прокуратуру захаживал, часто писал жалобы один деятель, который громко именовал себя руководителем общероссийской организации по борьбе с беззаконием и произволом, что-то в этом роде. Хотя подавляющая часть его жалоб вытекали из коммерческих интересов подконтрольных ему фирм. Он писал, громко сотрясал воздух, мы отписывались в ответ. Человек эмоциональный, возбужденный, однажды он пришел ко мне в кабинет по какой-то жалобе, которая находилась на рассмотрении в прокуратуре. Состоялся определенный разговор, после которого мне с трудом удалось выпроводить его из своего кабинета. Но он, оказывается, не ушел, а зашел в кабинет Николаева А.Ю. Через непродолжительное время деятель прибежал обратно в мой кабинет с криком: «Ваш заместитель меня избил!» Я был в недоумении — этого не может быть!

В ответ деятель показывал мнимую шишку на затылочной части головы. Николаев же твердо отвечал: «Я его не трогал». Делать нечего: я вызвал скорую помощь. Подъехавшие врачи в кабинете прокурора города осмотрели «пострадавшего» — никаких видимых телесных повреждений на нем обнаружено не было. Все это время деятель возбужденно кричал, что его ударил Николаев. С трудом удалось его успокоить и отправить домой. После этого события начали развиваться с неимоверной быстротой. Через несколько часов деятель обратился в больницу и там зафиксировали «ушиб мягких тканей затылочной части головы». В этот же день от него полетела телеграмма Генеральному прокурору о беспределе…

Соответствующая проверка никакого криминала, нарушения со стороны Николаева не обнаружила, в возбуждении уголовного дела было отказано. В этот же период и после «пострадавший» несколько раз устраивал пикеты у входа в прокуратуру Казани. Обычно несколько бабулек стояли на лестнице с плакатами против произвола и беззакония со стороны прокуратуры Казани. Я как-то сам подошел к бабулькам и сказал: «Хватит уже, кончайте, надоело». А они мне в ответ: «Сынок, нам заплатили, дайте уж достоять положенное время, мы никому не мешаем, потом уйдем»… И действительно, бабульки стояли культурно, не шумели, работать не мешали. После этого случая я еще больше зауважал Артема Юрьевича — он единственный, кто дал отпор этому псевдообщественному деятелю, «борцу» с беззаконием».

Фамилии главного героя этой комичной истории автор книги не называет.

Между тем прокурор Удмуртии Сергей Панов, которого предположительно сменит Артем Николаев, продолжает работу в регионе. Фото udmurt.ru



В Удмуртии все спокойно

Между тем прокурор Удмуртии Сергей Панов, которого, предположительно, сменит Артем Николаев, продолжает работу в регионе. Свой нынешний пост Панов занимает с 2008 года.

В интервью «Реальному времени» ижевский политолог Александр Балицкий рассказал, что Панов для него остался загадкой.

— Каких-то заметных громких соучастий в решении вопросов республики на память не приходит, — рассказывает наш собеседник. — Внешне приятный, достаточно импозантный, с хорошим реноме по отзывам людей, которые с ним сталкивались. Но вот публичностью не отличался, в отличие от другого прокурора Удмуртии Виктора Походина.

На вопрос случались ли в республике скандалы, связанные с Пановым, эксперт ответил: «Нет, никаких. Это тишь да гладь, да божья благодать».

Татарстан — кадровый резерв

В кадровом вопросе Татарстан стал очень щедрым на отправки своих управленцев в другие регионы. Так, в мае прошлого года бывший руководитель оперативной работы МВД по РТ Андрей Демидов уехал в Башкортостан и занял пост замминистра внутренних дел.

Также весной 2017 года замруководителя Следкома по РТ Айрат Ахметшин сменил на посту руководителя следственного управления СКР по Кировской области. Уроженец Казани Михаил Богинский на днях возглавил СК по Свердловской области. В Татарстане он занимал должность начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики.

С месяц назад появилась информация, что прокурору Набережных Челнов Александру Евграфову прочат место руководителя в прокуратуре Чувашии.

После прихода в прокуратуру РТ Илдуса Нафикова многие начали гадать, что будет с его первым замом. Фото Олега Тихонова



После прихода в прокуратуру Татарстана нового руководителя, Илдуса Нафикова, многие начали гадать, что будет с его первым замом Артемом Николаевым. Источники «Реального времени» утверждали, что ранее Николаеву не раз предлагали более высокие посты в других регионах России, но он не хотел покидать Татарстан. И в итоге согласился на компромиссный вариант — пост заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора с дислокацией в Казани. Видимо, спустя некоторое время Николаев все-таки решился переехать к соседям. Пожелаем ему удачи.

