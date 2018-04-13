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Айрат Сибагатуллин уйдет из Минкультуры Татарстана на ТНВ

17:51, 13.04.2018 3
Айрат Сибагатуллин уйдет из Минкультуры Татарстана на ТНВ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин покинет пост. Сибагатуллина назначат исполнительным директором ТНВ и «ТНВ Планета». Скорее всего, об этом будет объявлено завтра, 14 апреля, на совещании в кабмине.

Об этом «Реальному времени» сообщили два источника на условиях анонимности. По данным собеседников издания, Сибагатуллин будет курировать творческую часть телеканалов.

Напомним, разговоры о скорой отставке министра сначала появились в татарстанских телеграм-каналах. Сегодня в Министерстве культуры РТ на просьбу «Реального времени» прокомментировать информацию, сообщили:

— Комментариев не можем дать, так как официальных документов пока нет, — ответила нашему изданию пресс-секретарь министерства Альбина Шакирова.

На ТНВ информацию о возможном назначении Сибагатуллина официально не подтвердили, но и не опровергли.

ОбществоВластьКультураТехнологииТелекоммуникацииМедиа Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    И кто этот источник - Ильшат Аминов?
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  • Анонимно 13 апр
    По данным собеседников издания, Сибагатуллин будет курировать творческую часть телеканалов.
    Вероятно ее ретро-часть....
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  • Анонимно 13 апр
    Вернулся туда откуда ушел...
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