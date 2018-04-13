Айрат Сибагатуллин уйдет из Минкультуры Татарстана на ТНВ

Министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин покинет пост. Сибагатуллина назначат исполнительным директором ТНВ и «ТНВ Планета». Скорее всего, об этом будет объявлено завтра, 14 апреля, на совещании в кабмине.

Об этом «Реальному времени» сообщили два источника на условиях анонимности. По данным собеседников издания, Сибагатуллин будет курировать творческую часть телеканалов.

Напомним, разговоры о скорой отставке министра сначала появились в татарстанских телеграм-каналах. Сегодня в Министерстве культуры РТ на просьбу «Реального времени» прокомментировать информацию, сообщили:

— Комментариев не можем дать, так как официальных документов пока нет, — ответила нашему изданию пресс-секретарь министерства Альбина Шакирова.



На ТНВ информацию о возможном назначении Сибагатуллина официально не подтвердили, но и не опровергли.