За ночь российские ПВО перехватили 52 беспилотника
Большая часть — над территорией Белгородской области
За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Большая часть — 33 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области. Еще десять — над Орловской, по три — над Курской и Тульской, два — над Калужской, один — над Белгородской областями.
За неделею российские ПВО уничтожили 1200 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Согласно сводке ведомства, помимо БПЛА, российские ПВО сбили 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
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