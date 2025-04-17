В Казани женщину осудили за оставление в опасности ребенка

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Прокуратура Ново-Савиновского района Казани поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы, признанной виновной в оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба.

Согласно материалам дела, 20 ноября 2024 года женщина, зная о своей обязанности заботиться о пятилетнем сыне, поручила уход за ним собственной матери, систематически злоупотребляющей алкоголем. В тот же вечер бабушка мальчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула с зажженной сигаретой, что привело к пожару в квартире на улице Чуйкова. В результате ребенок получил отравление угарным газом тяжелой степени.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ходе судебного процесса подсудимая полностью признала свою вину. Суд признал ее виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.



Рената Валеева