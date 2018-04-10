Игра на понижение: как предприниматель за «откат» снимался с тендеров Камско-Устьинского района

Директора казанской фирмы обвиняют в коммерческом подкупе

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Казани стартует судебный процесс по делу коммерческого директора казанского ООО «Гарант-Ком» Владимира Семенова, обвиняемого в коммерческом подкупе. Семенов на следствии признал вину и возместил ущерб, однако его история показывает, как предприниматели могут заработать на госконтрактах, не занимаясь их исполнением, и оказаться затем на скамье подсудимых. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Слиться» за 10%

Сегодня в Советском районном суде стартовал процесс над 32-летним коммерческим директором ООО «Гарант-Ком» Владимиром Семеновым. Его обвиняют по пунктам «а», «б», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп», максимальное наказание — до 9 лет лишения свободы). Особой интриги в рассмотрении дела можно не ожидать, если, конечно, Семенов не откажется от своих признаний. Выводы следствия по этому делу позволяют судить о теневой стороне конкурсов и работы по госконтрактам.

По официальным сообщениям республиканских МВД и Следкома, это уголовное дело связано с 12 аукционами на установку систем молниезащиты в школах и детсадах по заказу исполкома Камско-Устьинского района. Как установило следствие, в августе 2017 года Семенов подал на них заявки от имени «Гарант-Ком», однако позже узнал, что есть и другой претендент. Семенов встретился с руководителем этой фирмы и сделал предложение: заплатить за то, что Семенов откажется от участия в аукционах и предоставит другому возможность выиграть их.

О противоправных действиях Семенова руководитель второй фирмы сообщил в УЭБиПК, после чего все дальнейшие действия происходили под контролем оперативных служб. Согласно достигнутой договоренности, руководитель фирмы перечислял на карту Семенова 10% от начальной цены контракта после каждого из 12 аукционов. Всего на конкурс выставлялись работы на 3,5 млн рублей, а общий размер незаконных вознаграждений составил 345 тыс. рублей.

По официальным сообщениям республиканских МВД и Следкома, это уголовное дело связано с 12 аукционами на установку систем молниезащиты в школах и детсадах по заказу исполкома Камско-Устьинского района. Фото elmast.com



Переговоры с прослушкой

Как рассказали источники «Реального времени» в правоохранительных органах, вторая фирма называется «Эксперт Трейд», ее возглавляет Евгений Сычев, который и признан по делу потерпевшим. Сычев и Семенов не были знакомы до инцидента. Чтобы понять, кто еще заявится на торги, Семенову пришлось промониторить аналогичные прошлогодние контракты райисполкома. После этого он связался по телефону с Сычевым и пригласил его к себе в офис, чтобы обсудить дальнейшее участие обеих компаний в аукционах. Уже в этот момент Семенов, по словам наших собеседников, угрожал жестким понижением цены в торгах, что сделало бы участие «Эксперт Трейда» в них невыгодным, но предложения об уступке на аукционе и о вознаграждении не прозвучало.

Сычев же перед встречей с конкурентом пошел в УЭБ и ПК МВД по РТ и рассказал там о подозрительном звонке. Сотрудники МВД предложили поучаствовать в негласных оперативных мероприятиях: взять с собой на встречу скрытую видеокамеру и зафиксировать на нее предложение коммерческого подкупа, если таковое поступит. Так и произошло: на встрече Семенов потребовал от Сычева вознаграждение в сумме 10% от начальной (максимальной) цены каждого контракта за то, что «Гарант-Ком» не станет участвовать в аукционе и даст выиграть «Эксперт Трейду». В противном случае он угрожал максимально снижать цену на торгах.

Дальнейшие события проходили под контролем оперативников и произошли в точности по договоренности: Семенов в день торгов делал в каждом аукционе один формальный шаг на снижение цены, после чего отказывался от дальнейшего участия. «Эксперт Трейд» делал второй шаг и становился победителем торгов. Таким образом, Сычев выиграл все 12 аукционов, за что он и перечислял Семенову деньги за каждый контракт с точностью до рубля. Всего, напомним, Семенов получил около 345 тыс. рублей.

Помимо прочего инцидент мог бы попасть в поле зрение антимонопольной службы как сговор на торгах — разновидность картеля, с которой ФАС активно борется. Фото Романа Хасаева

Дело на паузе

Уголовное дело было возбуждено не сразу. Получивший заказы предприниматель в первую очередь был заинтересован в их выполнении и получении средств и опасался, что Семенов может каким-либо образом этому помешать. Поэтому в правоохранительные органы с заявлением о привлечении «конкурента» к ответственности Сычев обратился лишь через несколько месяцев. Семенов же, попав под следствие, в январе 2018 года написал явку с повинной, объяснив содеянное трудным финансовым положением из-за болезни близкого родственника.

Неизвестно, как получивший «откат» за неучастие претендент мог помешать исполнению госконтрактов уже после аукциона. Для этого в схему должны быть вовлечены представители заказчика. Отметим лишь, что помимо прочего инцидент мог бы попасть в поле зрение антимонопольной службы как сговор на торгах — разновидность картеля, с которой ФАС активно борется.

Третий лишний

Источники «Реального времени» уточняют, что при «денежном сговоре» обвиняемого и потерпевшего присутствовал и третий человек, которого Семенов пригласил на переговоры под видом третьего участника торгов и сообщил: ему и третьему нужно будет отдавать по 5% от цены контракта. Впрочем, следствие установило, что «третий лишний» денег в итоге не получал и в деле фигурирует лишь в качестве свидетеля.

Незадолго до старта процесса в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Семенов подтвердил, что признал вину по делу, более того — возместил потерпевшему ущерб. Комментировать само дело он не стал. «Я ничего не ожидаю [от приговора], все на усмотрение суда», — добавил обвиняемый.