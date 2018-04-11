А и В сидели на трубе: Следком раскручивает дела газовиков

У одного сотрудника подразделения «Газпрома» при обыске изъяли 92 тысячи долларов и 3 тысячи евро, с другого спросили за продажу земли

Фото: Ирина Плотникова

На скамью подсудимых из кресла большого босса районного масштаба пересадили следователи 68-летнего Илгизяра Галеева. Последние 25 лет он возглавлял ЭПУ «Центргаз» в «Газпром трансгаз Казань». Галеева обвиняют в получении незаконных вознаграждений на 2 млн рублей в 2016—2017 годах, а по сути, в установке карманных тарифов за приемку сетей и пуск голубого топлива в частные дома, теплицы и другие объекты. Не успел в Казани стартовать процесс над одним газовиком, как Следком сообщил о задержании другого. Подробности — в материале «Реального времени».

Защита не исключает «печальные последствия»



Перед Советским райсудом Казани Илгизяр Галеев предстал вчера уже в статусе безработного. Сказал, что 40 лет отдал службе на одном месте, но после задержания в декабре 2017 года написал заявление о выходе на пенсию. Никто из коллег газовика на суд сегодня не пришел. Только сын.

Поскольку постановление о назначении заседания Галееву в СИЗО вручили лишь 6 апреля и 5 суток с тех пор еще не прошло, суд решил к рассмотрению дела по существу не переходить, чтобы не нарушать закон. Ключевым вопросом на старте процесса стала мера пресечения обвиняемому. Срок его ареста истекает через сутки, поскольку мартовское решение Ново-Савиновского суда о продлении ареста отменено Верховным судом РТ, а новое решение по ходатайству Ново-Савиновский суд еще не вынес, отложив заседание.

«Считаю необходимым продлить арест на 3 месяца», — выступила в Советском суде гособвинитель, помощник прокурора Советского района Гузель Салимова. Адвокат Ринат Вильданов возражал, объясняя, что подзащитный тяжело болен, причем имеется заключение медицинской комиссии от 16 февраля 2018 года, что его диагнозы входят в утвержденный правительством РФ Перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Галеева стоит отпустить под подписку о невыезде, убеждал суд защитник.

Галеева стоит отпустить под подписку о невыезде, убеждал суд защитник



Судья Алсу Шайхутдинова поинтересовалась, каким образом арестованный смог пройти через сложную процедуру медицинского освидетельствования. Вопрос непростой. Ведь порой лишенным свободы подследственным и даже осужденным этого не удается добиться годами — вспомним, к примеру, экс-проректора КХТИ Ильдара Абдуллина. Со слов защиты Галеева, все было просто — в январе было несколько обращений к руководству изолятора, и процедура завертелась. «Сначала в БДО (больницу для осужденных при казанской колонии №2) увезли, потом в РКБ под конвоем, там по всем врачам [проверяли], особенно кардиология, потом еще раз в БДО отправили», — рассказывал адвокат. По его словам, последний год и «посадка» привели к тому, что сердце Галеева работает на пределе, и это «может привести к печальным последствиям».

Цена ошибки в меддокументах

Суд объявил перерыв, чтобы изучить медицинские документы, а позже решил выяснить — почему заключение медкомиссии по итогам обследования в РКБ датировано 16 февраля 2018 года, хотя стационарное обследование в больнице УФСИН, согласно документам, проводилось с 21 февраля по 7 марта 2018-го? Защитник подсудимого предположил, что медики просто допустили ошибку. С его слов, Верховный суд РТ выяснял, что такое заключение медкомиссии направлялось напрямую в СИЗО, а его копия — защите. Причем в марте. Судья Шайхутдинова поинтересовалась — почему же адвокат за месяц не обратился к медикам с просьбой уточнить дату.

Вильданов отвечал, что напрямую с членами медкомиссии защита не общается — вся переписка шла через учреждение ФСИН. Представитель гособвинения после изучения медицинских документов продолжила настаивать на продлении ареста Галееву, но лишь на 1 месяц. «Достоверность справки от 16 февраля — под сомнением», — констатировала Гузель Салимова.

Сам Илгизяр Исхакович довольно слабым голосом попросил отпустить его: «Никуда не уйду, ничего не сделаю, буду только лечиться. Пожалуйста, отпустите меня на свободу, домой...»

Однако суд посчитал, что противоречия в представленных защитой документах не позволяют «принять во внимание медицинское заключение». В результате срок содержания в СИЗО Галееву продлили до 2 мая.

На следствии потерпевший утверждал: несмотря на готовность объектов, Галеев отказывался подписывать наряды на врезку в газопровод, а при личной встрече дал понять — подпись под документом на пуск топлива денег стоит. Фото Максима Платонова



Арестованы и валютные сбережения

Напомним, что за решетку топ-менеджер «дочки» «Газпрома» попал под Новый год. Его задержали в служебном кабинете после встречи с представителем высокогорской фирмы «Прометей». Он пришел к газовому боссу с деньгами и скрытой видеокамерой, полученной в УЭБиПК МВД Татарстана для съемки Галеева. На следствии потерпевший утверждал: несмотря на готовность объектов, Галеев отказывался подписывать наряды на врезку в газопровод, а при личной встрече дал понять — подпись под документом на пуск топлива денег стоит. Сначала якобы назвал сумму в 200 тыс. рублей, потом снизил до 162 тысяч. Альтернативу начальник, со слов потерпевшего, обрисовал такую — без денег нормально работать не дадут, но бизнесмен из «Прометея» решил пролить свет на эту историю.

Следком возбудил дело о коммерческом подкупе, Галеев был арестован, и вскоре показания против него дали представители еще двух компаний «Регионгаз 16» и «Универсал-Строй». Один рассказал, что о требовании платить слышал от газового начальника с 2012 года и до поры до времени не соглашался с этим, однако изменил отношение в 2016 году, после серии отказов в выдаче техусловий на подключение газа — это вело к оттоку клиентов, и в итоге примерно раз в месяц приходилось отдавать за нужные подписи от 30 до 190 тыс. рублей. Другой утверждал, что лишь за 7 месяцев 2017 года отдал «за предотвращение вредных последствий» более 700 тыс. рублей.

В суд уголовное дело ушло по 20 эпизодам на общую сумму чуть более 2 млн рублей. При этом в счет возможного погашения гражданского иска следствием был наложен арест на более значительные суммы. При обыске в доме газовика изъяли наличными 92,2 тыс. долларов США, 160 фунтов стерлингов, 3 тыс.и евро, а также 9 млн рублей! Арест был наложен также на недвижимость, оцененную в 8,3 млн рублей и авто за 998 тыс. рублей.

А три изъятых при задержании Галеева мобильных телефона были приобщены к вещественным доказательствам по делу. К слову, сам подследственный вину не признавал и не признает. Его позиция: денег никогда не требовал и не получал, препятствовать работе предпринимателей не мог.

В суд уголовное дело ушло по 20 эпизодам на общую сумму чуть более 2 млн рублей



В число неустановленных попал главный инженер «Казаньгоргаза»

Суд по делу о коммерческом подкупе продолжится 18 апреля. А уже сегодня на Высокой Горе будет решаться вопрос об аресте другого топ-менеджера подразделения ООО «Газпром трансгаз Казань». 9 апреля по подозрению в мошенничестве был задержан 55-летний Фагим Ильясов, главный инженер ЭПУ «Казаньгоргаз». Правда, как утверждают источники «Реального времени», его дело не связано с деятельностью предприятия.

В Следкоме полагают, что Ильясов причастен к незаконному отчуждению, оформлению и перепродаже как минимум одного участка в селе Большие Клыки в 2007—2009 годах. По версии силовиков, право собственности на участок было оформлено благодаря фиктивным записям в документы Константиновского сельсовета и подложным выпискам, а далее землю перепродали третьему лицу за 900 тыс. рублей, причем интересы продавца представлял именно Ильясов. Задержанный газовик с подозрениями в свой адрес не согласился.

Уголовное дело по земельной афере было возбуждено Высокогорским следственным отделом Следкома еще в феврале, причем в отношении неустановленных лиц. В нем фигурирует еще один незаконно отчужденный участок в том же селе. Общий ущерб муниципальному бюджету предварительно оценен в 1,5 млн рублей. Расследование продолжается.