Следком возбудил дело по факту смерти ребенка в больнице Татарстана

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пятилетней девочки в больнице Набережных Челнов. Об этом сообщило следственное управление СК по Татарстану.

9 апреля правоохранительные органы получили информацию о гибели ребенка. Девочка почувствовала себя плохо внезапно, ее пытались спасти реаниматологи, но безуспешно.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Сейчас проводятся следственные мероприятия. Камский детский медицинский центр передал все запрошенные материалы в правоохранительные органы и выразил соболезнования родным пациентки.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По информации местных СМИ, ребенку диагностировали ОРВИ, затем у девочки отекли глаза и началась рвота. Через некоторое время она скончалась в реанимации.

Рената Валеева