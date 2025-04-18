Пожар в казанском поселке Аметьево локализован, но пять строений повреждены
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в частном секторе поселка Аметьево в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным МЧС, возгорание началось в одном из частных домов и из-за плотной застройки и сильного ветра перекинулось на соседние здания, повредив в общей сложности пять жилых строений.
В тушении пожара принимали участие более 120 сотрудников и 37 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.
Корреспондент «Реального времени» сообщает с места событий, что дома №36 и №36а по улице Студеной выгорели полностью. Решается вопрос о предоставлении временного жилья.
Ранее сообщалось, что огнем были охвачены три частных дома и надворные постройки на четырех участках, огонь распространялся вниз по оврагу. Рассматривался вопрос о привлечении вертолета для тушения. Местные жители сообщили об обрыве электропровода под напряжением, в связи с этим пожарные просили отключить от электричества ближайшие постройки.
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