Пожар в казанском поселке Аметьево локализован, но пять строений повреждены

Фото: Артем Гафаров

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в частном секторе поселка Аметьево в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, возгорание началось в одном из частных домов и из-за плотной застройки и сильного ветра перекинулось на соседние здания, повредив в общей сложности пять жилых строений.

В тушении пожара принимали участие более 120 сотрудников и 37 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.

Корреспондент «Реального времени» сообщает с места событий, что дома №36 и №36а по улице Студеной выгорели полностью. Решается вопрос о предоставлении временного жилья.

Ранее сообщалось, что огнем были охвачены три частных дома и надворные постройки на четырех участках, огонь распространялся вниз по оврагу. Рассматривался вопрос о привлечении вертолета для тушения. Местные жители сообщили об обрыве электропровода под напряжением, в связи с этим пожарные просили отключить от электричества ближайшие постройки.

Рената Валеева